Serdozgeriya Komarî ya Stenbolê ji bo kesên banga “boykot” kirine lêpirsîn da destpêkirin

Serdozgeriya Komarî ya Stenbolê derbarê kesên ku banga "boykota kirîna tiştan" kiribûn de bi biryara xwe lêpirsîn da destpêkirin.

Serdozgeriya Komarî ya Stenbolê ragihandiye ku têkildarî nîqaşên li ser medyaya civakî yên ku çalakiyên aboriyê yên beşeke ji civakê asteng dike û di nava civakê de weke bangên 'boykotê' tên binavkirin, lêpirsîn hatiye destpêkirin.

Gotina “ez qehweya we venaxwim” ma tê wateya “kîn û dijminahî xistiye nava gel”

Serdozgeriya Komarî ya Stenbolê kesên boykotê pêktînin bi tohmeta ku “kîn, nefret û dijminahî xistiye nava gel” sûcdar dike.

Armanca bertek û lêpirsînan Ozgur Ozel e

Di roja dawî ya xwepêşandanên 7 rojan dewam kir de ên li Saraçhaneyê, Serokê Giştî yê CHPê Ozgur Ozel banga boykotkirina kanalên televîzyonê yên ku bertekên li gelemperiya welêt ên li hemberî girtina Ekrem Îmamoglû nîşan nadin, her wiha sektora taybet û saziyên giştî yên pîşesazî û darayî yên ku bi van kanalan re reklamê dikin, banga boykotê kir.

Piştî xwepêşandanên li Saraçhaneyê û mitînga mezin a li Maltepeyê, xwendekarên zanîngehan ji bo 2ê Nîsanê li seranserê welêt banga boykotkirina kirîna tiştan kir.

Ozel di daxuyaniya xwe ya duh de got, "Ez bi dil û can piştgiriyê didim boykotê ya ku ciwanan li dijî vê zilma li ser xwendekar, dayik, bav û xwişk û birayan daye destpêkirin. Ez bang li her kesî dikim ku tev li vê boykotê bibin û hêza ku ji serfkirinê distînin bikar bînin. Gel, xwediyê rast ê dewletê ye.”

Berdevkê AKPê Omer Çelîk bang li welatiyan kir ku Ozel boykot bikin

Berdevkê AKP'ê Omer Çelîk, piştgiriya Ozel a ji bo banga boykotê wekî " Gefê li Tirkiyeyê dixwe." Binavkir. Her weha Çelîk, Ozel bi "hewldana parçekirina jiyana civakî" sûcdar kir û vê carê jî bang li welatiyan kir ku "Ev siyaseta sexte û siyasetmedarên êrîşkar boykot bikin".

“Doza tezmînatê vekin”

Wezîrê Bazirganiyê Omer Bolat jî bang li kesên ku ji ber boykotê zirara aborî li wan dikeve kir û ji wan xwest ji ber zirara xwe ya aborî doza tezmînatê li kesên banga boykotê dikin, vekin.

(AEK/AY)