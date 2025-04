DEM Partiyê Cejna Ekîtoyê pîroz kir

Cîgira Hevserokên Giştî yên Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) a ji Komîsyona Gel û Baweriyan Berpirsyar Yuksel Mutlu ji bo Cejna Ekîtoyê daxuyaniyeke nivîskî weşand.

Cejna Ekîtoyê tê wateya mizgîniya hatina biharê û ji aliyê gelên Asur û Suryanan ve tê pîrozkirin.

Di daxuyaniyê de hat bibîrxistin ku Cejna Ekîtoyê 6 hezar û 775emîn care tê pîrozkirin û wiha hate gotin:

“Cejna Ekîtoyê ya gelên me yên Asur û Suryanan pîroz be ku di dîrokê de rastî gelek komkujiyan hatine lê tevî vê jî xwedî li bawerî, nasname û çanda xwe derketine. Cejna Ekîtoyê ku îsal hemawextî Cejna Remezanê hat, li hemû gel û bweriyan pîroz be û bila bibe wesîleya aştî û xwişk-biratiyê. Ji ber şer û pevçûn li Rojhilata Navîn, nifûsa gelên Asur û Suryan a li welatên Tirkiye, Iraq, Sûriye û Lubnanê kêm bûye lê dîsa jî hem li welatê xwe hem jî li derveyî welat Cejna Ekîtoyê pîroz dikin.

Dê têkoşîna me ya ji bo parastina hemû ziman, çand û baweriyan bidome. Em careke din Cejna Ekîtoyê pîroz dikin û hêvî dikin ji bo hemû mirovahiyê bibe wesîleya aştî û azadiyê.”

Gelên Asûr, Kildan û Suryan her sal di 1ê Nîsanê de, Cejna Ekîtoyê wekî serê sala nû pîroz dikin