Altın Koza’ya ‘yan bakış’

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin 31’incisi 23-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti.

Festival, geçtiğimiz sene (2023) Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yaşanan sansür krizinin ardından izleyiciler ve sinema sektörü açısından daha çok ilgi odağı haline geldi.

Törendeki ödül dağıtımında, önce Ulusal Yarışma bölümündeki uzun metraj kurmaca filmlerin ödüllendirilmesi, Belgesel ve Kısa Metraj bölümüne geçildiğinde salonun boşalmasına neden oldu ve bu durum sinemacılar tarafından eleştirildi.

Sinema sektöründe bağımsız olarak yer alan emekçilerin çalışma koşullarını düzeltmek için 2015 yılında kurulan Sinema Televizyon Sendikası, festivali günbegün takip etti.

Sendikanın genel sekreteri Damla Kırkalı ile festivali, festival organizasyonundaki aksaklıkları ve Türkiye’deki film festivallerine damgasını vuran sansür gündemini konuştuk.

Bu seneki Altın Koza Film Festivali’ne dair gözlemleriniz nelerdir?

Ülkemizin köklü festivallerinden biri olan Adana Altın Koza Film Festivali’nde, geçtiğimiz sene Antalya’da yaşanan ve festivalin iptaline yol açan sansür skandalından sonra hem sinemacılar, hem de seyircilerdeki merak ve heyecan fazlasıyla hissediliyordu. Benzer dönemlerde olduğu için filmlerini bu iki festivalden birinde açma konusunda birçok sinemacının ilk tercihi Adana oldu. Ulusal uzun metraj film seçkisinde dünya prömiyerini Karlovy Vary, Locarno ve Venedik Film Festivali gibi prestijli festivallerde yapan filmlerin yanı sıra, seyirciyle ilk buluşmasını Adana’da gerçekleştiren filmler de vardı.

Bu seneki ulusal yarışma jüri başkanı koltuğunda Nuri Bilge Ceylan’ın yer alması festivali daha da dikkat çekici kılma konusunda başarılı oldu. Festivalde bu sene organizasyonda yaşanan aksaklıklar çokça konuşulurken, asıl gündeme damgasını vuran ödül töreninde yaşananlar oldu.

Ödül töreninde ne yaşandı?

Kısa film ve belgesel kategorisindeki ödüllerin bu sene nedense törenin en sonunda açıklanması, Altın Koza adına utanç vericiydi. Dünyada ve ülkemizde bu dallardaki ödüllerin ödül törenlerinin başında açıklanmasının bir sebebi var. Ancak Adana Film Festivali yönetimi ya birilerinin bu teamülü hiçe saymak yönündeki taleplerine boyuna eğmek durumunda kalmış ya da bu kategorilerin daha önemsiz olduğuna kanaat getirmiş olsa gerek, sona bırakılan bu ödüller açıklandığında salonda neredeyse kimse kalmamıştı.

Ulusal Öğrenci Filmleri jüri üyesi Tufan Taştan’ın da törende dediği gibi, kısa filmlere verilen değer, geleceğin sinemasına verilen değerdir ve anlaşılan hem kısa, hem de belgesel filmlerin dünya sinemasında konumlandırdığı yere varmamıza epey var. Benzer bir şekilde, ödül töreni esnasında kazananların festivalin sosyal medya hesaplarından açıklandığı festivalde, içlerinde “En İyi Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo”nun da yer aldığı bazı ödüllere hak kazanan isimlere dair ertesi günün öğlen saatlerine kadar bir paylaşım yapılmadı.

Geçen seneki Altın Portakal’a sansür tartışması damgasını vurmuştu. Altın Koza’nın atmosferinden de yola çıkarak festivallerin güncel durumuna dair ne söylemek istersiniz?

Geçtiğimiz sene Antalya Film Festivali’nde yaşananlar çokça konuşuldu; ancak ifade özgürlüğünün ve festivalin düzenlenmesinin önüne çıkan engelleri yıkma yönünde hiçbir somut adım atılmadı. Sinema sektöründen çeşitli sendika, meslek birliği ve dernekler sansüre karşı duruşlarını ortaya koydularsa da, yeni festival yönetiminden de, resmi kurumlardan da konuyla ilgili net bir kamuoyu açıklaması gelmedi. Dediğim gibi, bu sene Adana Film Festivali’ne yapılan film başvurularının çok daha fazla olduğu ve sektörün genelinde bir hayal kırıklığı hâkim olduğu aşikar.

Diğer yandan, geçtiğimiz sene (ve önceki senelerde) yaşanan sansür olayından sonra bu sene yetkililerin bu anlamda risk almayacağını öngörüyoruz. Bunu söylemekle beraber, festivallerin son gününe kadar her an her şeyin olabileceği tecrübeyle sabit. Dahası, geçen sene sansürden nasibini alan söz konusu film “Kanun Hükmü” bu sene Antalya Film Festivali’ne alternatif olarak düzenlenen Özgür Portakal Film Günleri seçkisinden de yine aynı gerekçelerle çıkarıldı.



Sansür baskısı ülkemiz sinemasında kendini hâlâ fazlasıyla hissettiriyor. Geçtiğimiz günlerde Se-Yap’ın (Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği) paylaştığı kamuoyu açıklaması, yapılmasının kaçınılmaz kılındığı ülkemiz sinemasına dair üzücü olmakla beraber oldukça önemli diye düşünüyoruz.