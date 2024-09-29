Adana Altın Koza Film Festivali’nin kazananları belli oldu

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Festival Onursal Başkanı Zeydan Karalar’ın evsahipliğinde düzenlenen ve 23 Eylül’de başlayan 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 28 Eylül Cumartesi akşamı Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde yapılan Büyük Kapanış ve Ödül Töreni ile sona erdi.

Sunuculuğunu Özlem Gürses’in yaptığı gecede, ulusal ve uluslararası yarışmalarının ödülleri sahiplerine verildi.

“Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri” En İyi Film

*“Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri" filminden

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda 11 film, 16 kategoride yarıştı. Jüri, Murat Fıratoğlu’nun yönettiği “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri” adlı filmini En İyi Film seçerken, En İyi Yönetmen Ödülü’nü de “Hiçbir Şey Yerinde Değil” ile Burak Çevik’e verdi.

*“Hiçbir Şey Yerinde Değil” filminden.

Yarışmada Yılmaz Güney Ödülü, Türker Süer’in “Gecenin Kıyısı” filmine, Jüri Özel Ödülü de Burak Çevik’in “Hiçbir Şey Yerinde Değil” adlı filmine verildi.

*"Hakkı" filminden

Adanalı sinemaseverlerin oylarıyla belirlenen İzleyici Ödülü’nü de Hikmet Kerem Özcan’ın “Hakkı” adlı filmi aldı.

En İyi Senaryo Ödülü ise iki film arasında paylaştırıldı ve “Döngü” ile Erkan Tahhuşoğlu’na, “Ölü Mevsim” ile Selen Örcan ve Doğuş Algün’e verildi.

Yarışmada, En İyi Müzik Ödülü, “Yeni Şafak Solarken” ile Son Of Philip’in, En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü “Yeni Şafak Solarken” ile Peter Zeitlinger’in, En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü, “Hiçbir Şey Yerinde Değil” ile Erim Gayretli’nin ve En İyi Kurgu Ödülü de “Gecenin Kıyısı” ile Rainer Nigrelli’nin oldu.

Kadın Oyuncu ödülleri ‘Ölü Mevsim’e

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, “Ölü Mevsim” adlı filmindeki performanslarıyla Funda Eryiğit ve Ece Yaşar’a verilirken, Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, yine aynı filmdeki rolüyle Nesrin Uçarlar’ın oldu.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, “Ölü Mevsim” ile Erdem Şenocak’a ve “Gecenin Kıyısı” ile Ahmet Rıfat Şungar’ın olurken; Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, “Ölü Mevsim”deki oyunculuğuyla Serkan Ercan’a verildi.

Umut veren oyuncular seçildi

Yarışmada, Türkan Şoray Umut veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü, “Hakkı” filmindeki performansıyla Tuana Almacı’nın, Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü de “Hêvî” (Umut) filmindeki oyunculuğuyla Ömer Akalın’ın oldu.

Film-Yön ‘Döngü’ ile ‘Hakkı’ dedi

*"Döngü" filminden

İffet Eren Danışman Boz, Murat Şeker ve Tayfur Aydın’dan oluşan Film Yönetmenleri Derneği Jürisi’nin verdiği Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü, “Döngü” filmi ile Erkan Tahhuşoğlu ve “Hakkı” ile Hikmet Kerem Özcan’a sunuldu.

SİYAD’ın da en iyisi “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri”

Abbas Bozkurt, Ayça Çiftçi ve Gül Yaşartürk’ten oluşan Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) jürisinin verdiği SİYAD Ödülü de Murat Fıratoğlu’nun “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri” adlı filmine verdi.

En İyi Belgesel “Zamanın Kıyısında Sınav”

Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda 8 film yarıştı, jüri, En İyi Belgesel Film Ödülü’nü İlkay Nişancı’nın “Zamanın Kıyısında Sınav” adlı filmine verdi. Jüri Özel Ödülü de Bahar Bektaş’ın yönettiği “Sürgün Asla Bitmez” adlı filmin oldu.

Uluslararasında En İyi Kısa Film, Türkiye’den

Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda ise toplam 20 kısa film yarıştı. Oyuncu Elit Andaç Çam, yönetmen Najwa Najjar ve yönetmen Nehir Tuna’nın jüriliğinde yapılan değerlendirme sonucu, Türkiye’den Çağıl Bocut’un yönettiği “Her Gün Biraz Daha Kolay”, En İyi Kısa Film Ödülü’nü alırken, Jüri Özel Ödülü de İran’dan Nasrin Mohammadpour’un “21 Hafta Sonra” (21 Weeks Later) adlı filmine verildi. Jüri ayrıca, Türkiye’den Umut Şilan Oğurlu’nun yönettiği “Dilan Hakkında Konuşmalıyız” adlı filmini Mansiyon Ödülü’ne değer gördü.

Öğrenci kısalarında en iyiler

Türkiye’nin farklı illerinden üniversite öğrencilerinin başvuruları sonucu gerçekleşen Öğrenci Kısa Film Yarışması’na bu yıl 201 başvuru gerçekleşti.

Kurmaca kategorisinde Yaşar Güney Yurdakul’un “Kötü Bir Gün”; Belgesel kategorisinde Yağmur Canpolat ile Berna Oduncu’nun birlikte yönettiği “Yirmili Yaşlarımın Başında”, Deneysel kategorisinde Ayşenur Ateş’in “Taş” ve Canlandırma kategorisinde Enes Kılıç’ın “Topraksız” adlı kısa filmleri 30 bin TL değerindeki En İyi Film Ödülü’nü kazandı. Jüri ayrıca, İsmail Hakkı Koçak’ın yönettiği “220” adlı filmi de Kurmaca dalında Jüri Özel Ödülü’nü değer gördü.

En iyi Adana kısası “Zamanın Ustası”

Adana’da çekilmiş kısa filmlerin yarıştığı ve müzisyen Canset Özge Can, sinema yazarı ve akademisyen Rıza Oylum ile yönetmen ve akademisyen Serdar Sabuncu jüriliğinde yapılan Adana Kısa Film Yarışması’nda ise Muhittin Yüceli’nin yönettiği “Zamanın Ustası” adlı film, 10 bin TL değerindeki En İyi Film Ödülü’nün sahibi oldu.

Şükran Yiğit’e En İyi Uyarlama Senaryo Ödülü

Bu yıl ilki yapılan Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması’nda 7 senaryo, yapımcı Anna Maria Aslanoğlu, yazar Mine Söğüt ve yönetmen Seren Yüce’nin jüriliğinde değerlendirildi.

Şükran Yiğit’in aynı adlı kendi romanından uyarladığı “Burası Radyo Şarampol” adlı projesine En İyi Uyarlama Senaryo Ödülü, Hakan Bıçakçı’nın aynı adlı romanından Barış Kefeli, Hakan Bıçakçı ve Nükhet Taneri’nin senaryosunu yazdığı “Uyku Sersemi” adlı projeye de Jüri Özel Ödülü verildi.

Adana Altın Koza'da yarışma heyecanı başladı

(EMK)