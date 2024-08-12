Altın Koza’nın jüri başkanı Nuri Bilge Ceylan oldu
Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 23-29 Eylül tarihleri arasında 31. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Festivalin bugün duyurduğuna göre, filmleriyle uluslararası alanda büyük başarılar elde eden yönetmen, senarist, yapımcı ve fotoğraf sanatçısı Nuri Bilge Ceylan, festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na başkanlık edecek.
Festivalin bu yılki Onur Ödülleri ise Demet Akbağ ve Uğur Polat’a verilecek.
Festivalin yarışma başvuruları için son tarih 16 Ağustos 2024.
31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Yarışma Başvuruları Devam Ediyor. 📣— Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali (@altinkozaff) July 30, 2024
Son Başvuru Tarihi: 16 Ağustos 2024 #altinkozaff2024 pic.twitter.com/wD5WlnGlXj
Altın Koza Film Festivali hakkında
Adana’da Ziya Darendeli adlı bir öğretmenin sinema sevgisiyle başlayan festival, ilk kez 1969 yılında düzenlendi. İlk Altın Koza Film Şenliği’nde, Metin Erksan’ın "Kuyu" filmi En İyi Film ödülünü kazanırken, Fatma Girik ve Yılmaz Güney de ödüller aldı.
1980 darbesi sonrası festival organizasyonu kesintiye uğradı; ancak 1992’de Adana Belediyesi’nin girişimiyle yeniden canlandırıldı. 1992’de Öğrenci Filmleri Yarışması da eklenerek, Türkiye’de bu alanda ilk yarışma düzenlendi. Festival, 2000’li yıllarda tekrar ivme kazandı.
Festival, 26. yılında “Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali” olarak geri döndü. 28. festivalde Şerif Sezer, Yavuz Turgul ve Haluk Bilginer Onur Ödülleri aldı. 30. festivalde ise Perran Kutman ve Cihan Ünal’a Onur Ödülleri takdim edildi. (TY)