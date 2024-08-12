Altın Koza’nın jüri başkanı Nuri Bilge Ceylan oldu

⁠Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 23-29 Eylül tarihleri arasında 31. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Festivalin bugün duyurduğuna göre, filmleriyle uluslararası alanda büyük başarılar elde eden yönetmen, senarist, yapımcı ve fotoğraf sanatçısı Nuri Bilge Ceylan, festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na başkanlık edecek.

Festivalin bu yılki Onur Ödülleri ise Demet Akbağ ve Uğur Polat’a verilecek.

Festivalin yarışma başvuruları için son tarih 16 Ağustos 2024.