Adana Altın Koza’nın belgeselleri belli oldu

Bu yıl 23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Belgesel Film Yarışması’nın finalistleri belli oldu.

Türkiye’den yılın önemli belgesellerini bir araya getirecek Belgesel Film Yarışması’na bu yıl 65 başvuru oldu.

Altın Koza’nın jüri başkanı Nuri Bilge Ceylan oldu

Oyuncu Burçin Yalçın, yönetmen ve yazar Korkut Akın ile yönetmen ve yazar Necla Algan’dan oluşan ön jüri; Haydar Demirtaş’ın “Ağaçtan Umutlar”, Fatin Kanat ile Önder İnce’nin “Bizim İsmail”, Özlem Mengilibörü ile Can Mengilibörü’nün “Laf Aramızda Engürü Kahve”, Bahar Bektaş’ın “Sürgün Asla Bitmez”, Nefin Dinç’in “Şarap Rengi Deniz”, Aylin Kuryel ile Raşel Meseri’nin “Şehir Ve Mesih”, Mediha Güzelgün’ün “Üçüncü Gurbet” ve İlkay Nişancı’nın “Zamanın Kıyısında Sınav” adlı sekiz filmi finalist olarak belirledi.

Yönetmen Eylem Kaftan; yönetmen, senarist ve yapımcı Hakkı Kurtuluş ile yönetmen Serdar Kökçeoğlu’nun ana jüriliğinde gerçekleşecek yarışmanın kazananları, 28 Eylül Cumartesi akşamı gerçekleşecek törende belli olacak.