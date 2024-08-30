Adana Altın Koza’nın belgeselleri belli oldu

Bu yıl 23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Belgesel Film Yarışması’nın finalistleri belli oldu.
Türkiye’den yılın önemli belgesellerini bir araya getirecek Belgesel Film Yarışması’na bu yıl 65 başvuru oldu.
Altın Koza’nın jüri başkanı Nuri Bilge Ceylan oldu
Oyuncu Burçin Yalçın, yönetmen ve yazar Korkut Akın ile yönetmen ve yazar Necla Algan’dan oluşan ön jüri; Haydar Demirtaş’ın “Ağaçtan Umutlar”, Fatin Kanat ile Önder İnce’nin “Bizim İsmail”, Özlem Mengilibörü ile Can Mengilibörü’nün “Laf Aramızda Engürü Kahve”, Bahar Bektaş’ın “Sürgün Asla Bitmez”, Nefin Dinç’in “Şarap Rengi Deniz”, Aylin Kuryel ile Raşel Meseri’nin “Şehir Ve Mesih”, Mediha Güzelgün’ün “Üçüncü Gurbet” ve İlkay Nişancı’nın “Zamanın Kıyısında Sınav” adlı sekiz filmi finalist olarak belirledi.
Yönetmen Eylem Kaftan; yönetmen, senarist ve yapımcı Hakkı Kurtuluş ile yönetmen Serdar Kökçeoğlu’nun ana jüriliğinde gerçekleşecek yarışmanın kazananları, 28 Eylül Cumartesi akşamı gerçekleşecek törende belli olacak.
Altın Koza Film Festivali hakkında
Adana’da Ziya Darendeli adlı bir öğretmenin sinema sevgisiyle başlayan festival, ilk kez 1969 yılında düzenlendi. İlk Altın Koza Film Şenliği’nde, Metin Erksan’ın "Kuyu" filmi En İyi Film ödülünü kazanırken, Fatma Girik ve Yılmaz Güney de ödüller aldı.
1980 darbesi sonrası festival organizasyonu kesintiye uğradı; ancak 1992’de Adana Belediyesi’nin girişimiyle yeniden canlandırıldı. 1992’de Öğrenci Filmleri Yarışması da eklenerek, Türkiye’de bu alanda ilk yarışma düzenlendi. Festival, 2000’li yıllarda tekrar ivme kazandı.
Festival, 26. yılında “Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali” olarak geri döndü. 28. festivalde Şerif Sezer, Yavuz Turgul ve Haluk Bilginer Onur Ödülleri aldı. 30. festivalde ise Perran Kutman ve Cihan Ünal’a Onur Ödülleri takdim edildi. (TY)