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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 27 Eylül 2024 13:28
 ~ Son Güncelleme: 27 Eylül 2024 13:28
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Adana Altın Koza'da Onur Ödülleri verildi

Ceyda Düvenci’nin sunduğu ödül töreni gecesinde ödüller, sinema ve tiyatro oyuncuları Demet Akbağ ve Uğur Polat’a gitti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Adana Altın Koza'da Onur Ödülleri verildi
Fotoğraf:

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde dün (26 Eylül), Onur Ödülleri sahiplerini buldu.

Türkiye sinemasına verdikleri emeğin yanı sıra başarılarını onurlandırmak adına sunulan ödüller bu yıl sinema ve tiyatro oyuncuları Demet Akbağ ve Uğur Polat’a verildi.

Ceyda Düvenci’nin sunduğu gecede, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Festival Onursal Başkanı Zeydan Karalar, Demet Akbağ’a ödülünü verirken, Uğur Polat’ın ödülünü ise, bu yılın jüri üyelerinden de olan Mehmet Aslantuğ sundu.

Ulusal Uzun Film Yarışması’nda da, Burak Çevik’in yönettiği, Burak Can Aras, Efe Taşdelen, Onur Gözeten ve Yiğit Ege Yazar’ın oynadığı “Hiçbir Şey Yerinde Değil”, Murat Fıratoğlu’nun yönettiği ve Sefer Fıratoğlu, Güneş Sayın, Ali Barkın Birkan ve Fırat Bozan ile birlikte rol aldığı “Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri” ve Zeynep Köprülü’nün yönettiği, Cemre Ebüzziya, Nazan Kesal ve Yasemin Szawlowski’nin oynadığı “Su Yüzü”, Türkiye’de ilk kez festival kapsamında seyirciyle buluştu.

Festivalde bugün

Festivalde bugün, Gürcan Keltek’in Locarno Film Festivali’nde Boccalino D’Oro Ödülü’nü alan filmi “Yeni Şafak Solarken” ile Hikmet Kerem Özcan’ın Vancouver Film Festivali’nde dünya prömiyerini yaptığı “Hakkı” ve Ceylan Özgün Özçelik’in Kasım’da Tokyo Film Festivali’nde uluslararası prömiyerini yapacak son filmi “On Saniye”, PGM’de jüri önüne çıkıyor.

Festivalde yarın, Kapanış ve Büyük Ödül Töreni Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

Saat 20.00’da Kırmızı Halı ile başlayacak ve 20.30’dan itibaren ödüllerin sunumuna geçilecek gecede, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Öğrenci Kısa Film Yarışması, Adana Kısa Film Yarışması ve Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması kategorilerinin kazananları belli olacak. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali demet akbağ Uğur Polat film festivali
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