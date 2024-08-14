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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 14 Ağustos 2024 13:05
 ~ Son Güncelleme: 14 Ağustos 2024 13:05
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SİYAD, Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi

“Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin devamlılığını önemsemekle birlikte sansür gibi bir uygulamanın üzerinin örtülmesini de doğru bulmadığımızı belirtmek istiyoruz.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
SİYAD, Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), bu yıl 5-12 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden çekildiğini duyurdu.

Geçen sene 7-14 Ekim’de düzenlenmesi planlanan 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali, festival programından iki kez çıkarılan "Kanun Hükmü" belgeseli üzerinden ilerleyen sansür tartışmalarının ardından iptal edilmişti.

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Böcek’e eleştiri

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i eleştiren ve geçen seneki sansürün üzerinin örtülmesini doğru bulmadığını söyleyen SİYAD’ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Hepimizin bildiği üzere, geçen yıl düzenlenmesi planlanan 60. Antalya Film Festivali sansür uygulaması ve ardından gelen tepkiler üzerine belediye yönetimi tarafından iptal edilmişti. Yerel seçimlerde tekrar seçilen ve aynı zamanda festivalin başkanı da olan Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek yönetimi yeni bir ekiple festivalin ekim ayında düzenleneceğini duyurdu. Ancak bugüne kadar geçen yılki sansür ve sonrasında yaşanan süreçle ilgili bir özeleştiri ya da özür açıklaması gelmedi. Üstelik iptal edilen festivalin hazırlık aşamasında emek harcayan, aralarında üyelerimizin de bulunduğu birçok kişinin ücretleri henüz ödenmedi. Bununla ilgili bir niyet beyanı da söz konusu değil.

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“Bu nedenle yönetim kurulu olarak festivaldeki gelişmeleri yakından takip etme ve bu yıl SİYAD jürisi göndermeme kararı aldık. Bu karar üyelerimizin bireysel olarak festivale katılmaları önünde bir engel teşkil etmiyor. Ülkemizin en eski sinema etkinliği olan Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin sinemacılar ile seyirciyi buluşturan bir etkinlik olarak devamlılığını önemsemekle birlikte sansür gibi bir uygulamanın üzerinin örtülmesini de doğru bulmadığımızı belirtmek istiyoruz. Başta Altın Portakal olmak üzere bütün film festivallerinin çok daha özgür koşullarda gerçekleştirilebilmesi dileğiyle." (TY)

sansür Antalya Altın Portakal Film Festivali SİYAD Kanun Hükmü
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