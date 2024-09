Adana Altın Koza'da yarışma heyecanı başladı

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, Merkez Park’ta gerçekleşen Açılış Töreni ile 31. yaşına merhaba dedi.

Festivalde dün (24 Eylül), Vuslat Saraçoğlu’nun yönettiği “Bildiğin Gibi Değil” ve Orhan İnce’nin yönettiği “Umut” (Hêvî) filmlerinin özel gösterimleri yapıldı.

Festivalde ayrıca, Yaşar Kemal’in “Ortadirek” romanı ve “Kapı” şiirinden derlenerek hazırlanan ve Nazan Kesal ile İsmail Timuçin’in rol aldığı okuma tiyatrosu “Her Tepeden Bir Gün Doğar” seyirciyle buluştu.

Yılmaz Güney’in 40. ölüm yıldönümüne özel düzenlenen ve Tahir Yüksel’in arşivinden derlenen “Endişesiz Bir Ülke, Endişesiz Bir Dünya İçin” başlıklı serginin açılışı ise Çırçır Fabrikası Sergi Salonu’nda yapıldı.

Festivalin bu yılki Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün sahibi de olan yönetmen Jerzy Skolimowski, son filmi “Aİ”nin (EO, 2022) gösterimine filmin hem senaristi hem de yapımcısı olan Ewa Piaskowska ile birlikte katıldı.

Skolimowski, ödülünü Adana Büyükşehir Belediyesi ve Festival Onursal Başkanı Zeydan Karalar’ın elinden aldı.

Jerzy Skolimowski.

Öne çıkanlar

Festivalde bugün öne çıkan gösterimler şöyle:

14.00 Hindistanlı yönetmen Payal Kapadia’nın ilk uzun filmi de olan ve bu yıl Cannes’da Büyük Jüri Ödülü’nü alan “Aydınlık Hayallerimiz” (All We Imagine As Light, 2024), Cinema Pink Salon 1’de. Büyük bir metropole dönüşmüş Mumbai’de aynı hastanede çalışan ve farklı kuşaklardan üç hemşirenin hikâyesini konu alan film, ince zarafeti ve görsel anlatımındaki alışılmadık hassasiyetiyle Kapadia’nın çağdaş sinemanın en özgün ve etkileyici seslerinden biri olacağını müjdeliyor.

14.30 Doğuş Algün’ün Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda gösterilecek ve dünya prömiyerini yapacak filmi “Ölü Mevsim”, PGM’de.

14.30 “Baba” üçlemesinin yönetmeni Francis Ford Coppola’nın uzun zamandır beklenen rüya projesi “Megalopolis” (2024), Cinema Pink Salon 2’de gösterilecek.

17.30 Orhan İnce’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmi “Umut” (Hêvî), Cinema Pink Salon 2’de.

18.00 Erkan Tahhuşoğlu’nun Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda gösterilecek ve dünya prömiyerini yapacak “Döngü”, PGM’de.

20.00 Vuslat Saraçoğlu’nun Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmi “Bildiğin Gibi Değil”, Cinema Pink Salon 2’de.

20.15 Haydar Demirtaş’ın Belgesel Film Yarışması’nda gösterilecek “Ağaçtan Umutlar” adlı belgeseli Cinema Pink Salon 6’da.

20.30 Türker Süer’in Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda gösterilecek ve Türkiye prömiyerini yapacak filmi “Gecenin Kıyısı”, PGM’de.

20.30 İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof’un ülkesinde gizlice çektiği aile dramı “Kutsal İncirin Tohumu” (The Seed of the Sacred Fig, 2024), Cinema Pink Salon 1’de. Mahsa Amini’nin İran'ın ‘ahlak polisleri’nce öldürülmesinin ardından yaşanan protestolara dolaylı bir bakış sunan film, bu yıl Cannes’da Jüri Özel Ödülü ile FIPRESCI Ödülü’nü, Sydney Film Festivali’nde de Seyirci Ödülü’nü aldı. (TY)