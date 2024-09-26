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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 26 Eylül 2024 09:47
 ~ Son Güncelleme: 26 Eylül 2024 09:47
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Altın Koza dördüncü gününde devam ediyor

Festivalde bugün, Burak Çevik’in Türkiye prömiyerini yapacak filmi “Hiçbir Şey Yerinde Değil”, Murat Fıratoğlu’nun Venedik Film Festivali’nin Orizzonti bölümünde Jüri Özel Ödülü’nü aldığı filmi “Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri” ve Zeynep Köprülü’nün dünya prömiyerini yapacak filmi “Su Yüzü” gösterilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Altın Koza dördüncü gününde devam ediyor
Fotoğraf: Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde dün (25 Eylül), Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması üç filmle devam etti.

Doğuş Algün’ün yönettiği, Funda Eryiğit, Ece Yaşar, Erdem Şenocak ve Serkan Ercan’ın başrollerini paylaştığı “Ölü Mevsim”, Erkan Tahhuşoğlu’nun yönettiği “Döngü” ile Türker Süer’in yönettiği “Gecenin Kıyısı” ekiplerinin de katılımıyla izleyici ile buluştu.

Festivalde bugün ise Burak Çevik’in Türkiye prömiyerini yapacak filmi “Hiçbir Şey Yerinde Değil”, Murat Fıratoğlu’nun Venedik Film Festivali’nin Orizzonti bölümünde Jüri Özel Ödülü’nü aldığı filmi “Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri” ve Zeynep Köprülü’nün dünya prömiyerini yapacak filmi “Su Yüzü” gösterilecek.

"On Saniye" filminden bir kare.

Öne çıkanlar

Festivalde bugün öne çıkan gösterimler şöyle:

12.00 Burak Çevik’in Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda gösterilecek ve Türkiye prömiyerini yapacak filmi “Hiçbir Şey Yerinde Değil”, PGM’de.

12.00 Somalili yönetmen Mo Harawe’nin sevgi, fedakârlık ve adanmışlık üzerine zamansız bir hikâye anlatan filmi “Cennetin Yanındaki Köy” (The Village Next To Paradise, 2024), Cinema Pink Salon 1’de. Sürekli drone saldırıları tehdidi altındaki cennetsel bir çölde, ailesine bakmak için çalışan Mamargade ile bağımsızlık hayalleri kuran Araweelo’nun hikâyesini anlatan film, bu yılki Saraybosna Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü aldı.

14.30 Murat Fıratoğlu’nun Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda gösterilecek ve Türkiye prömiyerini yapacak filmi “Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri”, PGM’de.

15.00 Anna Jadowska’nın gerçek olaylardan esinlenen ve 60 yaşında bir kadının mutfak bıçağıyla banka soygunu girişimini anlatan filmi “Çatıdaki Kadın” (Woman On The Roof, 2022), Cinema Pink Salon 1’de.

15.00 Türker Süer’in Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda gösterilecek ve Türkiye prömiyerini yapacak filmi “Gecenin Kıyısı”, PGM’de.

17.30 Zeynep Köprülü’nün Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda gösterilecek ve dünya prömiyerini yapacak filmi “Su Yüzü”, PGM’de.

17.30 Grzegorz Dębowski’nin Polonya Film Festivali’nde Yılın Çıkış Yapan yönetmeni seçildiği sosyal draması “Değersiz Bir Hayat” (Next To Nothing, 2023), Cinema Pink Salon 1’de. Günümüz kırsal Polonya’sında geçen yaşam mücadelesini işleyen film, bir grup çiftçinin, geleceklerini karartacak bir yasa teklifine olumlu oy veren bir milletvekilinin evinin önünde başlattıkları protesto sonrası yaşanan gerilim dolu olayları konu alıyor.

17.30 Aylin Kuryel ile Raşel Meseri’nin Belgesel Film Yarışması’nda gösterilecek “Şehir Ve Mesih” adlı belgeselleri Cinema Pink Salon 6’da.

18.30 Vedat Atasoy’un Marmara Deniz’nde bulunan pinaları korumak amacıyla uğraşan Prof. Dr. Mustafa Sarı’nın çabalarını izlediği “Umut Pina” (2024) adlı belgeseli Cinema Pink Salon 6’da.

20.00 İlkay Nişancı’nın Belgesel Film Yarışması’nda gösterilecek “Zamanın Kıyısında Sınav” adlı belgeseli Cinema Pink Salon 6’da. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali sinema film festivali
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