Alain Delon kimdir?
Alain Delon, 1960'ların başından, 1980'lerin ortalarına kadar Avrupa'nın önde gelen aktörlerinden biri olarak tanındı.
Özellikle "Rocco and His Brothers" (1960), "Plein Soleil" (1960), "L'Eclisse" (1962), "The Leopard" (1963), "The Yellow Rolls-Royce" (1965), "Lost Command" (1966), "Le Samouraï" (1967) ve "Notre Histoire" (1984) gibi filmlerle büyük beğeni topladı. 1985'te "Notre Histoire" filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu César Ödülü'nü kazandı.
1991 yılında Fransa'nın Onur Nişanı'nı aldı. 45. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde Onursal Altın Ayı ödülünü ve 2019 Cannes Film Festivali'nde Onursal Palme d'Or'u kazandı.
Kariyeri boyunca Luchino Visconti, Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Melville, Michelangelo Antonioni ve Louis Malle gibi tanınmış yönetmenlerle çalıştı.
Delon, 2006'da kalp sorunları nedeniyle tiyatro oyununu da iptal ettirdi.
General De Gaulle el yazmalarını satın alıp Invalide müzesine bağışladı. Ayrıca hayvanlara tutku ile bağlı olan Delon, Brigitte Bardot'yla federasyonun talebi ile Çin Cumhurbaşkanı'na hayvanlara kötü davranılmaması ile ilgili açık mektup yazdı.
Babannesi Korsikalıdır. Baba tarafı Güney Fransa'dan, anne tarafı ise Alsas bölgesindendir. Annesi ve babası, kendisi çocuk yaştayken ayrılmış olduğundan zorlu bir çocukluk geçirdi. 1964-1969 yılları arasında Nathalie Delon ile evli kaldı ve bu evlilikten Anthony Delon adlı bir çocuğu oldu. Ayrıca Nico'dan Christian Aaron Boulogne, Rosalie Van Breemen'dan Alain-Fabien Delon ve Anouchka Delon adında üç çocuğu daha vardır.
Delon, milliyetçi Le Pen ile dost bir De Gaullecüdür. Büyük bir resim ve heykel koleksiyonu olan Delon, Douchy adlı köydeki geniş arazisinde hayvanları ile yaşıyordu.
Gençlere oyuncu olmalarını tavsiye eden Delon, oyunculuğu dünyanın en güzel mesleği olarak nitelendiriyordu.
8 Kasım 1935 Fransa doğumlu.
Ödüller ve Onurlar
- En İyi Erkek Oyuncu César Ödülü: Notre histoire (1984)
- Fransa'nın Onur Nişanı: 1991
- Onursal Altın Ayı: 45. Berlin Uluslararası Film Festivali
- Onursal Palme d'Or: 2019 Cannes Film Festivali
Filmografi (Seçme)
- 2012: Happy New Year, mothers!
- 2008: Asteriks Olimpiyat Oyunları'nda - Jül Sezar
- 2006: L'Instinct de mort
- 2004-2003: Frank Riva (TV Serisi)
- 1999: Les Acteurs - Kendini
- 1997: Une Chance sur deux - Julien Vignal
- 1996: Le Jour et la nuit - Alexandre
- 1994: Les Cent et une nuits - L'acteur d'un jour
- 1993: L'Ours en peluche - Jean Rivière
- 1992: Un Crime - Maitre Charles Durand
- 1990: Nouvelle vague - L'homme
- 1990: Dancing machine - Alan Wolf
- 1988: Ne réveillez pas un flic qui dort - Commissaire Eugène Grindel
- 1985: Parole de flic - Daniel Pratt
- 1984: Notre histoire - Robert Avranche
- 1984: Le Passage - Jean Diaz
- 1983: Le Battant - Jacques Darnay
- 1983: Swann in Love - Baron de Charlus
- 1982: Le Choc - Martin Terrier
- 1981: Pour la peau d'un flic - Choucas
- 1980: Trois hommes à abattre - Michel Gerfaut
- 1980: Teheran 43. Nid d'espions - Foche
- 1979: Le Toubib - Jean-Marie Desprès
- 1979: The Concorde: Airport '79 - Paul Metrand
- 1978: Attention, les enfants regardent - L'homme
- 1977: Le Gang - Robert le Dingue
- 1977: Mort d'un pourri - Xavier Maréchal
- 1976: Monsieur Klein - Robert Klein
- 1976: Armaguedon - Dr. Michel Ambrose
- 1976: Comme un boomerang - Jacques Batkin
- 1976: L'Homme pressé - Pierre Niox
- 1975: Flic Story - Roger Borniche
- 1975: Le Gitan - Le Gitan
- 1974: Zorro - Diego/Zorro
- 1974: Les Seins de glace - Marc Rilsen
- 1974: Borsalino & Co. - Roch Siffredi
- 1973: Deux hommes dans la ville - Gino Strabliggi
- 1973: La Race des seigneurs - Julien Dandieu
- 1973: Les Granges brûlées - Larcher
- 1973: Scorpio - Jean Laurier, alias Scorpio
- 1973: Les Grands fusils - Tony Arzenta
- 1972: Traitement de choc - Devillers
- 1972: Il était une fois un flic - Rodriguez'i arayan adam
- 1972: Le Professeur - Daniele Dominici
- 1971: Un Flic - Coleman
- 1971: La Veuve Couderc - Jean
- 1971: Soleil Rouge - Gauche
- 1971: Fantasia chez les ploucs - A caïd
- 1971: The Assassination of Trotsky - Frank Jackson
- 1970: Le Cercle rouge - Corey
- 1970: Borsalino - Rocco Siffredi
- 1970: Doucement les basses - Simon
- 1969: Le Clan des Siciliens - Roger Sartet
- 1969: Madly - Julian
- 1969: Jeff - Laurent
- 1968: La Piscine - Jean-Paul
- 1968: La Motocyclette - Daniel
- 1968: Adieu l'ami - Dino Barran
- 1968: Histoires Extraordinaires - William Wilson
- 1967: Le Samouraï - Jef Costello
- 1967: Diaboliquement vôtre - Pierre
- 1966: Les Aventuriers - Manu
- 1966: Les Centurions - Philippe Esclavier
- 1966: Texas nous voilà - Don Andrea
- 1965: Paris brûle-t-il ? - Jacques Chaban-Delmas
- 1965: Once a Thief - Eddie Pedak
- 1965: The Yellow Rolls-Royce - Stefano
- 1964: L'Insoumis - Thomas
- 1963: La Tulipe noire - Count de Saint Preux
- 1963: Il gattopardo (Leopar) - Tancredi
- 1963: Mélodie en sous-sol - Francis
- 1963: Les Félins - Marc
- 1962: Le Diable et les Dix Commandements - Pierre Messager
- 1962: Carambolages - Lambert
- 1962: L'Eclisse - Piero
- 1962: L'Amour à la mer - Film oyuncusu
- 1961: Les Amours celebres - Prince Albert
- 1961: Quelle joie de
*Bu biyografiyi, wikipedia'daki bilgilerden hazırladık.
(EMK)