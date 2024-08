Alain Delon kimdir?

Alain Delon, 1960'ların başından, 1980'lerin ortalarına kadar Avrupa'nın önde gelen aktörlerinden biri olarak tanındı.

Özellikle "Rocco and His Brothers" (1960), "Plein Soleil" (1960), "L'Eclisse" (1962), "The Leopard" (1963), "The Yellow Rolls-Royce" (1965), "Lost Command" (1966), "Le Samouraï" (1967) ve "Notre Histoire" (1984) gibi filmlerle büyük beğeni topladı. 1985'te "Notre Histoire" filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu César Ödülü'nü kazandı.

1991 yılında Fransa'nın Onur Nişanı'nı aldı. 45. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde Onursal Altın Ayı ödülünü ve 2019 Cannes Film Festivali'nde Onursal Palme d'Or'u kazandı.

Kariyeri boyunca Luchino Visconti, Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Melville, Michelangelo Antonioni ve Louis Malle gibi tanınmış yönetmenlerle çalıştı.

Delon, 2006'da kalp sorunları nedeniyle tiyatro oyununu da iptal ettirdi.

General De Gaulle el yazmalarını satın alıp Invalide müzesine bağışladı. Ayrıca hayvanlara tutku ile bağlı olan Delon, Brigitte Bardot'yla federasyonun talebi ile Çin Cumhurbaşkanı'na hayvanlara kötü davranılmaması ile ilgili açık mektup yazdı.

Babannesi Korsikalıdır. Baba tarafı Güney Fransa'dan, anne tarafı ise Alsas bölgesindendir. Annesi ve babası, kendisi çocuk yaştayken ayrılmış olduğundan zorlu bir çocukluk geçirdi. 1964-1969 yılları arasında Nathalie Delon ile evli kaldı ve bu evlilikten Anthony Delon adlı bir çocuğu oldu. Ayrıca Nico'dan Christian Aaron Boulogne, Rosalie Van Breemen'dan Alain-Fabien Delon ve Anouchka Delon adında üç çocuğu daha vardır.

Delon, milliyetçi Le Pen ile dost bir De Gaullecüdür. Büyük bir resim ve heykel koleksiyonu olan Delon, Douchy adlı köydeki geniş arazisinde hayvanları ile yaşıyordu.

Gençlere oyuncu olmalarını tavsiye eden Delon, oyunculuğu dünyanın en güzel mesleği olarak nitelendiriyordu.

8 Kasım 1935 Fransa doğumlu.

Ödüller ve Onurlar En İyi Erkek Oyuncu César Ödülü: Notre histoire (1984)

Notre histoire (1984) Fransa'nın Onur Nişanı: 1991

1991 Onursal Altın Ayı: 45. Berlin Uluslararası Film Festivali

45. Berlin Uluslararası Film Festivali Onursal Palme d'Or: 2019 Cannes Film Festivali

Filmografi (Seçme) 2012: Happy New Year, mothers!

Happy New Year, mothers! 2008: Asteriks Olimpiyat Oyunları'nda - Jül Sezar

Asteriks Olimpiyat Oyunları'nda - Jül Sezar 2006: L'Instinct de mort

L'Instinct de mort 2004-2003: Frank Riva (TV Serisi)

Frank Riva (TV Serisi) 1999: Les Acteurs - Kendini

Les Acteurs - Kendini 1997: Une Chance sur deux - Julien Vignal

Une Chance sur deux - Julien Vignal 1996: Le Jour et la nuit - Alexandre

Le Jour et la nuit - Alexandre 1994: Les Cent et une nuits - L'acteur d'un jour

Les Cent et une nuits - L'acteur d'un jour 1993: L'Ours en peluche - Jean Rivière

L'Ours en peluche - Jean Rivière 1992: Un Crime - Maitre Charles Durand

Un Crime - Maitre Charles Durand 1990: Nouvelle vague - L'homme

Nouvelle vague - L'homme 1990: Dancing machine - Alan Wolf

Dancing machine - Alan Wolf 1988: Ne réveillez pas un flic qui dort - Commissaire Eugène Grindel

Ne réveillez pas un flic qui dort - Commissaire Eugène Grindel 1985: Parole de flic - Daniel Pratt

Parole de flic - Daniel Pratt 1984: Notre histoire - Robert Avranche

Notre histoire - Robert Avranche 1984: Le Passage - Jean Diaz

Le Passage - Jean Diaz 1983: Le Battant - Jacques Darnay

Le Battant - Jacques Darnay 1983: Swann in Love - Baron de Charlus

Swann in Love - Baron de Charlus 1982: Le Choc - Martin Terrier

Le Choc - Martin Terrier 1981: Pour la peau d'un flic - Choucas

Pour la peau d'un flic - Choucas 1980: Trois hommes à abattre - Michel Gerfaut

Trois hommes à abattre - Michel Gerfaut 1980: Teheran 43. Nid d'espions - Foche

Teheran 43. Nid d'espions - Foche 1979: Le Toubib - Jean-Marie Desprès

Le Toubib - Jean-Marie Desprès 1979: The Concorde: Airport '79 - Paul Metrand

The Concorde: Airport '79 - Paul Metrand 1978: Attention, les enfants regardent - L'homme

Attention, les enfants regardent - L'homme 1977: Le Gang - Robert le Dingue

Le Gang - Robert le Dingue 1977: Mort d'un pourri - Xavier Maréchal

Mort d'un pourri - Xavier Maréchal 1976: Monsieur Klein - Robert Klein

Monsieur Klein - Robert Klein 1976: Armaguedon - Dr. Michel Ambrose

Armaguedon - Dr. Michel Ambrose 1976: Comme un boomerang - Jacques Batkin

Comme un boomerang - Jacques Batkin 1976: L'Homme pressé - Pierre Niox

L'Homme pressé - Pierre Niox 1975: Flic Story - Roger Borniche

Flic Story - Roger Borniche 1975: Le Gitan - Le Gitan

Le Gitan - Le Gitan 1974: Zorro - Diego/Zorro

Zorro - Diego/Zorro 1974: Les Seins de glace - Marc Rilsen

Les Seins de glace - Marc Rilsen 1974: Borsalino & Co. - Roch Siffredi

Borsalino & Co. - Roch Siffredi 1973: Deux hommes dans la ville - Gino Strabliggi

Deux hommes dans la ville - Gino Strabliggi 1973: La Race des seigneurs - Julien Dandieu

La Race des seigneurs - Julien Dandieu 1973: Les Granges brûlées - Larcher

Les Granges brûlées - Larcher 1973: Scorpio - Jean Laurier, alias Scorpio

Scorpio - Jean Laurier, alias Scorpio 1973: Les Grands fusils - Tony Arzenta

Les Grands fusils - Tony Arzenta 1972: Traitement de choc - Devillers

Traitement de choc - Devillers 1972: Il était une fois un flic - Rodriguez'i arayan adam

Il était une fois un flic - Rodriguez'i arayan adam 1972: Le Professeur - Daniele Dominici

Le Professeur - Daniele Dominici 1971: Un Flic - Coleman

Un Flic - Coleman 1971: La Veuve Couderc - Jean

La Veuve Couderc - Jean 1971: Soleil Rouge - Gauche

Soleil Rouge - Gauche 1971: Fantasia chez les ploucs - A caïd

Fantasia chez les ploucs - A caïd 1971: The Assassination of Trotsky - Frank Jackson

The Assassination of Trotsky - Frank Jackson 1970: Le Cercle rouge - Corey

Le Cercle rouge - Corey 1970: Borsalino - Rocco Siffredi

Borsalino - Rocco Siffredi 1970: Doucement les basses - Simon

Doucement les basses - Simon 1969: Le Clan des Siciliens - Roger Sartet

Le Clan des Siciliens - Roger Sartet 1969: Madly - Julian

Madly - Julian 1969: Jeff - Laurent

Jeff - Laurent 1968: La Piscine - Jean-Paul

La Piscine - Jean-Paul 1968: La Motocyclette - Daniel

La Motocyclette - Daniel 1968: Adieu l'ami - Dino Barran

Adieu l'ami - Dino Barran 1968: Histoires Extraordinaires - William Wilson

Histoires Extraordinaires - William Wilson 1967: Le Samouraï - Jef Costello

Le Samouraï - Jef Costello 1967: Diaboliquement vôtre - Pierre

Diaboliquement vôtre - Pierre 1966: Les Aventuriers - Manu

Les Aventuriers - Manu 1966: Les Centurions - Philippe Esclavier

Les Centurions - Philippe Esclavier 1966: Texas nous voilà - Don Andrea

Texas nous voilà - Don Andrea 1965: Paris brûle-t-il ? - Jacques Chaban-Delmas

Paris brûle-t-il ? - Jacques Chaban-Delmas 1965: Once a Thief - Eddie Pedak

Once a Thief - Eddie Pedak 1965: The Yellow Rolls-Royce - Stefano

The Yellow Rolls-Royce - Stefano 1964: L'Insoumis - Thomas

L'Insoumis - Thomas 1963: La Tulipe noire - Count de Saint Preux

La Tulipe noire - Count de Saint Preux 1963: Il gattopardo (Leopar) - Tancredi

Il gattopardo (Leopar) - Tancredi 1963: Mélodie en sous-sol - Francis

Mélodie en sous-sol - Francis 1963: Les Félins - Marc

Les Félins - Marc 1962: Le Diable et les Dix Commandements - Pierre Messager

Le Diable et les Dix Commandements - Pierre Messager 1962: Carambolages - Lambert

Carambolages - Lambert 1962: L'Eclisse - Piero

L'Eclisse - Piero 1962: L'Amour à la mer - Film oyuncusu

L'Amour à la mer - Film oyuncusu 1961: Les Amours celebres - Prince Albert

Les Amours celebres - Prince Albert 1961: Quelle joie de

*Bu biyografiyi, wikipedia'daki bilgilerden hazırladık.

(EMK)