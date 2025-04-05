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Yayın Tarihi: 5 Nisan 2025 14:13
 ~ Son Güncelleme: 5 Nisan 2025 14:18
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İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 60 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 669'a yükseldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 60 Filistinli hayatını kaybetti
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 60 kişinin naaşının bölgedeki hastanelere ulaştırıldığı aktarıldı.

Saldırılarda 162 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
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Ateşkesten sonra 1309 Filistinli hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, İsrail ordusunun 19 Ocak 2025'te varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1309 Filistinli'nin hayatını kaybettiği, 3 bin 184 Filistinli'nin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 50 bin 669'a, yaralıların sayısının 115 bin 225'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yollarda ulaşılamayan çok sayıda cenazenin bulunduğu, İsrail'in ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bu kişilere ulaşmasını engellediği aktarıldı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı Gazze Şeridi israil saldırısı
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