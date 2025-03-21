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Yayın Tarihi: 21 Mart 2025 09:47
 ~ Son Güncelleme: 21 Mart 2025 11:46
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İmamoğlu’nun gözaltına alınması: İnternet sansürü 42 saat sürdü

BTK, gece 01.00 itibariyle X, YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok, Telegram ve Signal üzerindeki sansürü kaldırdı.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İmamoğlu’nun gözaltına alınması: İnternet sansürü 42 saat sürdü

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 106 kişi hakkındaki gözaltı kararıyla birlikte Çarşamba günü 07.00’da başlayan internet karartması gece 01.00 itibariyle son buldu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerindeki sansürü 42. saatte kaldırdı. Haberi İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) verdi.

Böylelikle X, YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok, Telegram ve Signal tekrar erişilebilir hale geldi.

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’a göre BTK, bant genişliği daraltma uygulamasını 24 saat içinde sulh ceza hâkiminin onayına sunmalıydı. Böyle bir başvuru yapıp yapmadığı bilinmiyor.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
sansür bant daraltma erişim engeli
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