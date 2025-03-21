İmamoğlu’nun gözaltına alınması: İnternet sansürü 42 saat sürdü

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 106 kişi hakkındaki gözaltı kararıyla birlikte Çarşamba günü 07.00’da başlayan internet karartması gece 01.00 itibariyle son buldu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerindeki sansürü 42. saatte kaldırdı. Haberi İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) verdi.

Böylelikle X, YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok, Telegram ve Signal tekrar erişilebilir hale geldi.

19 Mart saat 07.00'de başlayan ve İstanbul genelini etkileyen bant genişliği daraltması, 42 saat sonra, 21 Mart saat 01.00 itibarıyla sona erdi. https://t.co/vz5A6FP2Ht pic.twitter.com/XF6JjsGQhN — EngelliWeb (@engelliweb) March 21, 2025

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’a göre BTK, bant genişliği daraltma uygulamasını 24 saat içinde sulh ceza hâkiminin onayına sunmalıydı. Böyle bir başvuru yapıp yapmadığı bilinmiyor.

(HA)