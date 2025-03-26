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Yayın Tarihi: 26 Mart 2025 16:55
 ~ Son Güncelleme: 26 Mart 2025 17:03
2 dk Okuma

İsrail’in ateşkesi bozduğu 18 Mart’tan bu yana 830 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırında 50 bin 183 Filistinli hayatını kaybederken, 113 bin 828 kişi yaralandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail’in ateşkesi bozduğu 18 Mart’tan bu yana 830 Filistinli hayatını kaybetti
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İsrail’in ateşkesi bozduğu 18 Mart sonrasında Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 830 kişi hayatını kaybederken, 1787 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında son 24 saatte 39 kişinin hayatını kaybettiği ve 124 yaralının tespit edildiği bildirildi.

İsrail’in ateşkesi bozarak Gazze’ye saldırılar başlattığı 18 Mart sonrasında 830 kişinin yaşamını yitirdiği ve 1787 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze’de 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırısıyla hayatını kaybedenlerin sayısının ise 50 bin 183’e ve yaralıların 113 bin 828’e çıktığı aktarıldı.

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Ne olmuştu?

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 792’den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1663’ü aşkın kişi yaralandı.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas’a karşı “gittikçe artan askeri güçle” hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise “İsrail’in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi’nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını” açıkladı.

İsrail’in Gazze’ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü’nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı israil ordusu Gazze Şeridi
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