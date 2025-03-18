İsrail Başkonsolosluğu önünde ‘Gazze’ protestosu: “Filistin’e özgürlük İsrail’e boykot”

Filistin destekçileri, İsrail’in Gazze’ye başlattığı saldırıları protesto etmek için İstanbul Levent Metro’dan İsrail Başkonsolosluğu önüne yürüdü.

🔴 Filistin destekçileri, İsrail’in Gazze’ye başlattığı saldırıları protesto etmek için Levent Metro’dan İsrail Başkonsolosluğu önüne yürüyor



📹: @alidnc4 pic.twitter.com/Vdyjox0dui — bianet (@bianet_org) March 18, 2025

Filistin Eylem Komitesi’nin çağrısıyla toplanan kitle, “Gazze’de soykırım sürüyor. Soykırımcı İsrail’i tecrit et. Tüm ilişkileri kes” yazılı pankart açtı. Kitle yürüyüş boyunca “Filistin’e özgürlük, İsrail’e boykot” “Nehirden denize özgür Filistin” “Katil İsrail işbirlikçi AKP” sloganları attı.

Polis müdahalesi

Polis, yürüyüş esnasında yola çıkmak isteyen kitleyi engellemeye çalıştı. Kısa süren tartışmaların ardından kitle, Büyükdere Caddesi’nde bir şeriti kapatarak yürüyüşe devam etti.

🔴 Polisin Filistin destekçilerini, İsrail Başkonsolosluğu önüne yürüyüşlerinde yola çıkmasını engelleme çabaları sonuç vermedi.



Filistin destekçileri, İsrail Başkonsolosluğu önüne yürüyor



📹: @alidnc4 pic.twitter.com/4xlzuT9I9p — bianet (@bianet_org) March 18, 2025

"İşgalci rejim katliam üzerine kurulu karakterini gösterdi"

İsrail Başkonsolosluğu önüne gelen kitle adına basın açıklamasını Nimet Yallıaltın okudu.

İsrail’in hiçbir hedefine ulaşamadan imzaladığı ateşkesi dün gece uykusundaki Filistinlileri katlederek bozduğunu söyleyen Yallıaltın, “Saldırı işgalci rejimin katliam üzerine kurulu karakterini bir kez daha ortaya koydu” dedi.

Yallıaltın, İsrail’in Filistin’de en ağır savaş suçlarını işlediğini belirterek “Bu vahşi saldırganlık Filistin halkının iradesini teslim alamadı ve alamayacak” ifadelerini kullandı.

"Açlık ve soğuk silah olarak kullanıldı"

Geçici ateşkesin sürdüğü iki ay boyunca İsrail’in hiçbir taahhüdüne uymadığının vurgulandığı açıklamada ateşkes sürecinde yapılanlara şöyle değinildi:

"İşgal rejimi bu süreçte, günlük hayatın sürmesi için gerekli yakıt, elektrik, gıda ve ilaçların Gazze’ye girişini engellemeyi sürdürdü. Açlık ve soğuk işgal devleti tarafından Filistinlilere karşı bir silah olarak kullanıldı. Filistin direnişi ateşkesin tüm şartlarına riayet etmesine rağmen ve anlaşmaya göre Gazze’deki işgalin bitmesi gerekirken, işgal devleti Gazze’den çekilmeyip, silah ve saldırganlıkla başaramadığı siyonist esirleri teslim almayı amaçladı ve bu süreçte ABD’nin sınırsız desteğini aldı."

*Nimet Yallıaltın basın açıklamasını okuyor.

ABD ve İsrail ortaklığı

ABD ile İsrail’in soykırımda ortak olduğunu ve ABD’nin geçtiğimiz ay yaptığı silah sevkiyatının bunun en büyük kanıtı olduğu belirtildi. Aynı zamanda ABD ve İngiltere’nin iki gün önce Yemen’e karşı gerçekleştirdiği saldırının emperyalist güçlerin bölgedeki tüm direniş odaklarına yönelik imhacı yaklaşımda olduğunu gösterdiği söylendi.

"Türkiye ihlallerde pay sahibi"

Filistin’de işlediği bu soykırım, dünyanın ve losjsitik desteği sağlayan devletlerin sessizliği sayesinde mümkün olduğunun hatırlatıldığı açıklamada iktidara şöyle seslenildi:

“Soykırımcı İsrail’e karşı hamasi çıkışlar yapan Türkiye’deki iktidar fiili adımlar atmaktan imtina ederek Filistin’de süren tüm ihlallerde pay sahibi oluyor.

Filistin'le dayanışmanın en acil görevi bugün işgal devletini tecrit etmek, soykırımı sürdürmek için ihtiyaç duyduğu tüm destekten onu mahrum bırakmak ve bu rejime tam bir ambargo uygulanmasını sağlamaktır.”

Eylem açıklamanın ardından son buldu.

(AD)