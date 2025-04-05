“Artık İsrail keşif uçaklarının sesini duymak istemiyorum"

İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım ve etnik temizlik yaptığı Gazze Şeridi'ndeki çocuklar, 5 Nisan Filistin Çocuk Günü'nde savaşın bitmesini, dünyadaki diğer akranları gibi yemeyi, içmeyi, okumayı ve oynamayı istiyor.

Yasir Arafat'ın, çocukların İsrail işgali altında karşı karşıya kaldığı hak ihlallerine tepki olarak 5 Nisan 1995 yılında ilan ettiği Filistin Çocuk Günü'nün üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen Filistinli çocuklar hala hak ihlalleriyle karşı karşıya.

AA'nın konuştuğu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a bağlı Nehr el-Barid Mülteci Kampı'ndaki çocuklar, her yıl 5 Nisan'da çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Filistin Çocuk Günü'nde sadece "yaşama, eğitim, beslenme ve güvenlik" gibi en temel insan haklarını elde edebilmeyi diledi.

“İsrail keşif uçaklarının sesini duymamak istiyorum” Babasını Refah'a düzenlenen bir saldırıda kaybeden Nasır en-Nevaciha, savaşın bitmesini, daha iyi bir hayat sürmeyi ve okuyup doktor olmak istediğini söyledi. Babasını kaybeden bir diğer çocuk Ali Ebu Said ise "Arkadaşlarımla oynamak, okuluma dönmek ve artık İsrail keşif uçaklarının sesini duymamak istiyorum" dedi.

"Güzel şeyler yemek istiyorum" Fatma ise Filistin Çocuk Günü'ndeki dileklerine dair "Evimize dönmek, yemek içmek, okula gitmek, eskiden olduğu gibi yaşamak, güzel şeyler yemek istiyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şeyimiz yok" ifadelerini kullandı. Fatma yaşadıkları yerin yakınlarına saldırı olduğunda şarapnellerin onlara kadar geldiğini ve korkudan "kalplerinin yerinden çıkacağını" sözlerine ekledi.