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Yayın Tarihi: 19 Mart 2025 10:38
 ~ Son Güncelleme: 19 Mart 2025 11:31
1 dk Okuma

Ekrem İmamoğlu’na operasyonda tüm sosyal medyaya sansür

X, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Telegram ve Signal’in bant genişliği daraltılıyor.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Ekrem İmamoğlu’na operasyonda tüm sosyal medyaya sansür

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 106 kişi hakkındaki gözaltı kararıyla birlikte, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları sansüre uğradı.

Turktelekom, Turkcell ve Vodafone gibi operatör şirketler, X, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Telegram ve Signal’in bant genişliğini daralttı.

Uygulamayla ilgili resmi bir karar olup olmadığını bilinmiyor.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
erişim engeli sansür İBB operasyonu
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