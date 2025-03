Ekrem İmamoğlu’na operasyonda tüm sosyal medyaya sansür

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 106 kişi hakkındaki gözaltı kararıyla birlikte, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları sansüre uğradı.

Turktelekom, Turkcell ve Vodafone gibi operatör şirketler, X, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Telegram ve Signal’in bant genişliğini daralttı.

Uygulamayla ilgili resmi bir karar olup olmadığını bilinmiyor.

⚠️ Confirmed: Live metrics show #Turkey has restricted access to multiple social media platforms including X, YouTube, Instagram and TikTok; the incident comes as Istanbul mayor Ekrem Imamoglu and dozens of others are detained in events described by the opposition as a "coup" pic.twitter.com/5ldegqQCH3