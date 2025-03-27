X, sansürü Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı

Türkiye'den gelen taleple son zamanlarda binden fazla haber merkezi, gazeteci, siyasi figürler ve sivil toplum kuruluşunu karartan sosyal medya platformu X, erişim engellerini Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıdı.

Resmi bir açıklama yapan X, aralarında Metin Cihan, Hayko Bağdat ve Artı Gerçek gibi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 126 hesabı erişime engelleme emrine karşı AYM’ye bireysel başvuru yaptığını duyurdu.

X, kullanıcılarının ifade özgürlüğü haklarını korumaya kararlı olduğunu belirtti ve “Kullanıcılarımızın haklarını savunmak için mevcut tüm yasal yolları kullanmaya devam edeceğiz" dedi.

X'in başvurusu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrası Türkiye’den gelen taleple kararttığı 700 hesabı kapsamıyor.

bianet sansürü henüz uygulamaya konulmadı

X, bir süredir ifade özgürlüğü ihlalleri nedeniyle eleştiriliyordu. Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrası Türkiye’de uyguladığı sansür Politico’da haber olunca açıklama yapmak zorunda kalmıştı. Protestolar sonrası Türkiye'den 700'den hesabı gelen taleple engellediklerini duyurmuştu.

Karartılan arasında Erk Acarere’den Veli Saçılık’a, Halk Evleri'nden Çağdaş Hukukçular Derneği'ne, Umut Sendikası'ndan Gazete Yolculuk'a, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’ndan Ezilenlerin Sosyalist Partisi’ne (ESP) kadar birçok hesap var.

Engellenenler 6’dan (altı) 1.2 milyon takipçili hesaplara kadar çeşitli skalalardalar.

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bianet’in 365 bin takipçili X hesabı da 24 Mart’ta 5651 sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi. Ancak X henüz kararı uygulamaya koymadı.

bianet’in X hesabına sansür

(HA)