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Yayın Tarihi: 27 Mart 2025 12:51
 ~ Son Güncelleme: 27 Mart 2025 13:20
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X, sansürü Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı

X, aralarında Metin Cihan, Hayko Bağdat ve Artı Gerçek gibi BTK’nin emriyle erişime engellenen 126 hesap için Anayasa Mahkemesi’ne gitti. Başvuru, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası başlayan sansür dalgasında karartılan 700'den fazla hesabı kapsamıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
X, sansürü Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı

Türkiye'den gelen taleple son zamanlarda binden fazla haber merkezi, gazeteci, siyasi figürler ve sivil toplum kuruluşunu karartan sosyal medya platformu X, erişim engellerini Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıdı.

Resmi bir açıklama yapan X, aralarında Metin Cihan, Hayko Bağdat ve Artı Gerçek gibi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 126 hesabı erişime engelleme emrine karşı AYM’ye bireysel başvuru yaptığını duyurdu.

X, kullanıcılarının ifade özgürlüğü haklarını korumaya kararlı olduğunu belirtti ve “Kullanıcılarımızın haklarını savunmak için mevcut tüm yasal yolları kullanmaya devam edeceğiz" dedi.

X'in başvurusu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrası Türkiye’den gelen taleple kararttığı 700 hesabı kapsamıyor.

bianet sansürü henüz uygulamaya konulmadı

X, bir süredir ifade özgürlüğü ihlalleri nedeniyle eleştiriliyordu. Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrası Türkiye’de uyguladığı sansür Politico’da haber olunca açıklama yapmak zorunda kalmıştı. Protestolar sonrası Türkiye'den 700'den hesabı gelen taleple engellediklerini duyurmuştu.

Karartılan arasında Erk Acarere’den Veli Saçılık’a, Halk Evleri'nden Çağdaş Hukukçular Derneği'ne, Umut Sendikası'ndan Gazete Yolculuk'a, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’ndan Ezilenlerin Sosyalist Partisi’ne (ESP) kadar birçok hesap var.

Engellenenler 6’dan (altı) 1.2 milyon takipçili hesaplara kadar çeşitli skalalardalar.

Türkiye istedi, Elon Musk'ın X'i sosyal medyada 700 hesabı sansürledi
EKREM İMAMOĞLU PROTESTOLARI
Türkiye istedi, Elon Musk'ın X'i sosyal medyada 700 hesabı sansürledi
24 Mart 2025

bianet’in 365 bin takipçili X hesabı da 24 Mart’ta 5651 sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi. Ancak X henüz kararı uygulamaya koymadı.

bianet’in X hesabına sansür
bianet’in X hesabına sansür
24 Mart 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
x.com sansür twitter erişim engeli Bianet
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