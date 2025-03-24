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HABER
Yayın Tarihi: 24 Mart 2025 13:31
 ~ Son Güncelleme: 24 Mart 2025 14:13
23 dk Okuma

EKREM İMAMOĞLU PROTESTOLARI

Türkiye istedi, Elon Musk'ın X'i sosyal medyada 700 hesabı sansürledi

X'in kararttıkları arasında Erk Acarer'den Veli Saçılık'a, Halk Evleri'nden Çağdaş Hukukçular Derneği'ne, Umut Sendikası'ndan Gazete Yolculuk'a kadar birçok haber kuruluşu, gazeteci, siyasi figür, öğrenci, ve sivil toplum örgütünün hesabı var.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Türkiye istedi, Elon Musk'ın X'i sosyal medyada 700 hesabı sansürledi
Fotoğraf: Ali Dinç / bianet

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart'ta gözaltına alınması sonrası internet sansürüyle başlayan ifade özgürlüğü ihlalleri sosyal medya kullanıcılarının hesaplarının engellenmesiyle yeni bir boyut kazandı.

X, Türkiye'den gelen taleple yüzlerce kişi ve kuruluşun hesaplarını erişime engelledi. Sansür dünya çapında haber oldu. Politico “Musk'ın X'i, iç karışıklıkların ortasında Türkiye'deki muhalif hesapları askıya aldı” başlığını attı.

Eliza Gkritsi’nin imzasının olduğu haberde Politico “Erişim engelleri, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başlıca siyasi rakibi İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu gözaltına aldırmasıyla başlayan kapsamlı gösterilerin ardından geldi” dedi.

Haberde Politico, X’in sahibi Elon Musk’ı da “kendini ifade özgürlüğünün koruyucusu olarak tanımladığını” söyleyerek eleştirdi.

Bu habere kadar Türkiye’deki erişim engelleriyle ilgili herhangi bir açıklama yapmayan X, dün akşam saatlerinde ilk kez sessizliğini bozdu. Türkiye'den gelen taleple 700'den hesabı engellediğini açıkladı.

“Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun, Türkiye'deki haber kuruluşları, gazeteciler, siyasi figürler, öğrenciler ve diğer kişilere ait 700'den fazla hesabın engellenmesine yönelik çok sayıda mahkeme kararına itiraz ediyoruz.” dedi.

"İfade özgürlüğü itaatle korunmaz"

X’in açıklaması birçok kişinin tepkisini çekti. Birçok kullanıcı Metin Cihan gibi daha önceki sansürleri hatırlattı.

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) Başkanı ve hukuk profesörü Yaman Akdeniz X’e “Hukuka aykırı ve keyfi olduğunu bilmenize rağmen hesapları sansürlemek için acele ettiniz. İtirazlarınız kategorik olarak reddedildiğinde ne yapacaksınız? İlk etapta uymaya direnmeliydiniz” sözleriyle yanıt verdi.

İnternet aktivisti Işık Mater, X’in Elon Musk’a satılmadan önceki halini hatırlatarak “Eski Twitter bu taleplere direndi. Karşı koydular, hükümetleri mahkemeye verdiler, yerlerinde durdular. Siz de anahtarları teslim etmek yerine aynısını yapmalıydınız. İfade özgürlüğü itaatle korunmaz” dedi.

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Avukat Erselan Aktan paylaşımı alıntılayarak “X, engellenen hesaplara itiraz edeceğini duyurdu ancak sonuç alması zor ya da bunu zaten istemiyor. Hukuka aykırı olduğunu söylediği kararları kendisi uyguladı, engellemeyi kendisi yaptı. İtirazları reddedilirse hesapların açılması yıllar alır. X görüntüyü kurtarma derdinde” ifadelerini kullandı.

Gazeteci ve akademisyen Can Ertuna da “X’in gelen mahkeme emirlerine uyduğunu açıkça belirtmeden çareyi yine aynı sistemde arayacağına dair ifade pek kökten bir çözüme işaret etmiyor” diyerek Elon Musk’ın tutumuna işaret etti.

Erdoğan'la ilişkileri iyi

Elon Musk, Ekim 2022'de Twitter'ı Jack Dorsey'den 44 milyar dolara satın aldı. Aynı tarihlerde Türkiye Sansür Yasası'nı TBMM'den geçirdi. Twitter'ın adını X olarak değiştiren Musk'ın ilk yaptığı işlerden birisi Türkiye'de temsilcilik açmak oldu. Nisan 2023'te de Musk'ın sahibi olduğu Tesla, Türkiye'de satışa başladı. Musk'ın Recep Tayyip Erdoğan ile diplomatik ve ekonomik çıkar temelli bir ilişkisi var.

Dalga dalga sansür

İfade Özgürlüğü Derneği'ne göre sansür 6 takipçili küçük hesaplardan, 100 bini aşan takipçili büyük hesaplara kadar geniş bir yelpazede.

Derneğin şu zamana kadar sansürlendiğini tespit ettiği, bilgi ve içerik paylaşan hesaplar şöyle:

Hesap Adı Hesap Açıklaması Takipçi Sayısı
eacarer Erk Acarer 1.235.275
velisacilik Veli Saçılık 309.016
baskentpalasi   175.343
DavaAdamiHaluk   174.623
ulkucubaskent   152.297
Halkevleri Halk Evleri 128.769
bandana0061   110.993
cadayinho   99.796
BSMKolektif Bağımsız Sinema Merkezi Emekçileri 94.157
chdgenelmerkez Çağdaş Hukukçular Derneği 87.252
yasarustaportal   86.260
TaksimGeziParki   81.252
ekremeditoglu   79.887
karargahaber   72.435
cns__dmr_   71.411
ekremedit   71.066
cenkyigiter Cenk Yiğiter 62.299
siyahserit3   62.122
ezilenler Ezilenlerin Sosyalist Partisi 58.064
gazeteyolculuk Gazete Yolculuk 56.495
paterfamiliass   52.365
GenelGrevSart   45.403
feministgundem Feminist Gündem 48.573
fikirkulupleri Fikir Kulüpleri Federasyonu 41.569
acikhaber_   41.051
Umut_Sendikasi Umut Sendikası 40.973
ArifIlaveTv Arif Kocabıyık 40.298
zeynepyldrmo   39.520
aliwincheesteer   39.121
ekremistpala   37.521
ekmekvegul Ekmek ve Gül 35.624
eemreorman Emre Orhan 32.038
bhrdmirrr   31.274
kadinsavunmasi Kadın Savunma Ağı 30.493
KBGuclu Kadınlar Birlikte Güçlü 30.102
esik_platform Eşitlik İçin Kadın Platformu 29.433
MaviKar71   28.836
boxtobox31   28.414
gumkanaleski   26.155
haberspotcomtr   25.633
GnSisyphos   25.039
HalitTokkusss Halit Tokkuş 24.452
aenkazbasi   21.191
eylemselalan Eylem Ümit Atılgan 19.952
SolFeminist Sol Feminist Hareket 18.193
kazdagikoruma KazDağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği 15.108
direnisteyizorg   14.685
onurdlar   11.490
workingclassing   11.468
ozertezli   11.189
gencligimizvarr   11.052
olcayche Olcay Çelik 10.645
yasamicinyasa   10.632
HurKirpi   9.723
berattim   9.409
sodaporg Sosyalist Dayanışma Platformu 8.508
feminazliyim   8.339
bizozguruzorg Biz Özgürüz Hareketi Derneği 7.981
nnurnacak   7.939
sosyalist_gundm Sosyalist Mücadelenin ve Emekçilerin Gündemi 7.725
ydk_online Yeni Demokrat Kadın 7.455
y_1git   7.384
tvmahalle   7.107
senekremliderim   6.817
kirkyamakadin Kırkyama Kadın Dayanışması 6.809
Hkomiseri   6.770
Otukenn99   6.590
anitparkforum   6.604
OmerFarukAslan Ömer Faruk Aslan 6.504
erdennez Kıymet Erdemir 6.343
_66enes   6.259
rhalstonf   5.979
bencanavaradam   5.970
pissumos   5.818
genchayatt Evrensel Gazetesi’nin gençlik eki 5.678
AkiskanBirey   4.812
KozGazete Komünist Köz Gazetesi 4.790
kalkisim_mrt34   4.492
riviali_burak   4.440
GunesGumus_SEP Güneş Gümüş – Sosyalist Emekçiler Partisi Genel Başkanı 4.146
agaksel Asaf Güven Aksel 4.120
cheztortoni   4.107
dailyekremist   3.923
DsiP_ Devrimci Sosyalist İşçi Partisi 3.872
LastCampos   3.496
izmirhalkevleri İzmir Halkevleri 3.184
MarksistFikir Marksist Fikir Toplulukları 3.041
Crewzfb   2.562
pustzayn   2.499
barandogan___ Baran Doğan 2.436
belediyereport   2.391
penqu6   2.327
sykpistanbul   2.278
teskilatsizesk   2.178
nisaayildirim Nisanur Yıldırım – Nefes Gazetesi Muhabiri 2.143
klausfuchs1917   2.052
utkukivircik Utku Kıvırcık 2.034
sosyalistler_ Sosyalistler Partisi (SOLDEP) 2.025
ODAKEDH Odak Dergisi 1.926
jonisasbi   1.821
kilavuzyayin   1.801
ebrubahcivan   1.739
isttoplumsal Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) İstanbul İl Örgütü 1.724
umutsenege Umut Sendikası Ege Bölge Temsilciliği 1.454
ArtvinHalkevi Artvin Halkevi 1.393
hoseokkocam   1.381
yesilbayan   1.364
Peace97s   1.183
esenyurthalkevi Esenyurt Halkevi 1.165
bahtkapisi   1.140
yenidemokrasi_ Yeni Demokrasi Gazetesi 1.125
Cavirkiran   1.055
mevzuimamogluna   1.049
dnzthecreator   985
emeginkurtulus   888
violet_library   874
ongunedition   810
KirkyamaKadin2 Kırkyama Kadın Dayanışması Yedek Hesabı 807
gencligimizvar_   789
Feminist_Genc Genç Feministler Federasyonu 663
lavenderchardee   651
ladygunell   620
redhoneybadgr2   535
eylembekcisi   503
DAlabede80168   454
AlinteriGazete   416
mertcandt   412
dislikeakp   404
Skriniarbahceli   375
sanat_fabrika   336
IoriYagamiisR   325
KozGazetesi   258
Sosyalistinisya   221
berkekadigil   188
ahmt95pb   174
emeginkurtulus1   145
mar1ababi   140
sigaravekahv3   123
ItsRhain4   116
TurkishFreud   110
akifkisisel   77
Spieria_   6

Sansürlenen gençlik örgütlerinin hesapları da şunlar:

Hesap Adı Hesap Açıklaması Takipçi Sayısı
solgencbilgi SOL Genç 55.256
tipliogrenciler Türkiye İşçi Partili Öğrenciler 50.501
gnclikdevirecek Gençlik Devirecek 35.593
KampusCadilari Kampüs Cadıları 34.957
OdtuSavunulmali ODTÜ Savunulmalıdır 31.144
nocontextytu Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Gündemi 24.952
ogrncifaaliyeti Öğrenci Faaliyeti 20.949
komiteler Gençlik Komiteleri 17.643
_odtumedya_ ODTÜ Medya Topluluğu 14.477
iuogrencidynsma İstanbul Üniversitesi Öğrenci Dayanışması 13.846
gencfeministfed Genç Feministler Federasyonu 12.680
tkglise Türkiye Komünist Partisi Lise Örgütleri 10.470
doganncocuklari Gençlerin Antikapitalist Ekoloji Topluluğu 10.197
odtuhk ODTÜ Hk. 8.282
ozgurlukcugnclk Özgürlükçü Gençlik 5.652
ogrinisiyatifi Öğrenci İnisiyatifi 4.996
ttbtok Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu 4.752
mftodtu ODTÜ Marksist Fikir Topluluğu 4.173
ehpgencligi Emekçi Hareket Partisi Gençlik Örgütü 3.985
ozgurunihareket Özgür Üniversite Hareketi 3.600
odtuneyapsin ODTÜ Ne Yapsın 3.572
istanbulemek İstanbul Üniversitesi Emek Gençliği 1.548
BounEmek Boğaziçi Üniversitesi Emek Gençliği 1.533
freebogazici Özgür Bogaziçi 1.477
bogazicihk Boğaziçi Hakkında 1.447
gkomiteleri Gençlik Komiteleri 1.120
solgencankara SOL Genç Ankara 901
solgencodtu1 SOL Genç ODTÜ 844
ytuemekgencligi Yıldız Teknik Üniversites Emek Gençliği 834
sgdfiletisim7 Sosyalist Gençlik Dernekleri 826
emekgencligi27 Emek Gençliği Antep 739
yildizotesi_ Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri 569
beyazithakkinda İstanbul Üniversitesi – Beyazıt Hakkında 488
gsudayanismaagi Galatasaray Üniversitesi Dayanışma Ağı 470
DOBirligi_ Devrimci Öğrenci Birliği 440
esemekdemokrasi Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu 365
Deuemekgencligi Dokuz Eylül Üniversitesi Emek Gençliği 321
genclikkomun Gençlik Komünleri 288
anadoludayansma Anadolu Dayanışma Ağı – Eskişehir Üniversitesi 282
konyadgd Devrimci Gençlik Dernekleri | Konya 245
solgenckocaeli SOL Genç Kocaeli 181
ttb_tok Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu 127
dgdkaradeniz Devrimci Gençlik Dernekleri | Karadeniz 120
SUOgrenciForumu Selçuk Üniversitesi Öğrencileri Forumu 48
(HA)
Haber Yeri
İstanbul
İfade Özgürlüğü Derneği sansür erişim engeli elon musk ekrem imamoğlu İBB operasyonu
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