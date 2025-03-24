Türkiye istedi, Elon Musk'ın X'i sosyal medyada 700 hesabı sansürledi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart'ta gözaltına alınması sonrası internet sansürüyle başlayan ifade özgürlüğü ihlalleri sosyal medya kullanıcılarının hesaplarının engellenmesiyle yeni bir boyut kazandı.

X, Türkiye'den gelen taleple yüzlerce kişi ve kuruluşun hesaplarını erişime engelledi. Sansür dünya çapında haber oldu. Politico “Musk'ın X'i, iç karışıklıkların ortasında Türkiye'deki muhalif hesapları askıya aldı” başlığını attı.

Eliza Gkritsi’nin imzasının olduğu haberde Politico “Erişim engelleri, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başlıca siyasi rakibi İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu gözaltına aldırmasıyla başlayan kapsamlı gösterilerin ardından geldi” dedi.

Haberde Politico, X’in sahibi Elon Musk’ı da “kendini ifade özgürlüğünün koruyucusu olarak tanımladığını” söyleyerek eleştirdi.

Bu habere kadar Türkiye’deki erişim engelleriyle ilgili herhangi bir açıklama yapmayan X, dün akşam saatlerinde ilk kez sessizliğini bozdu. Türkiye'den gelen taleple 700'den hesabı engellediğini açıkladı.

“Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun, Türkiye'deki haber kuruluşları, gazeteciler, siyasi figürler, öğrenciler ve diğer kişilere ait 700'den fazla hesabın engellenmesine yönelik çok sayıda mahkeme kararına itiraz ediyoruz.” dedi.

"İfade özgürlüğü itaatle korunmaz"

X’in açıklaması birçok kişinin tepkisini çekti. Birçok kullanıcı Metin Cihan gibi daha önceki sansürleri hatırlattı.

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) Başkanı ve hukuk profesörü Yaman Akdeniz X’e “Hukuka aykırı ve keyfi olduğunu bilmenize rağmen hesapları sansürlemek için acele ettiniz. İtirazlarınız kategorik olarak reddedildiğinde ne yapacaksınız? İlk etapta uymaya direnmeliydiniz” sözleriyle yanıt verdi.

İnternet aktivisti Işık Mater, X’in Elon Musk’a satılmadan önceki halini hatırlatarak “Eski Twitter bu taleplere direndi. Karşı koydular, hükümetleri mahkemeye verdiler, yerlerinde durdular. Siz de anahtarları teslim etmek yerine aynısını yapmalıydınız. İfade özgürlüğü itaatle korunmaz” dedi.

Mezopotamya Ajansı'na X'te sansür: "Kürt medyasına yönelik sistematik baskının bir parçası"

Avukat Erselan Aktan paylaşımı alıntılayarak “X, engellenen hesaplara itiraz edeceğini duyurdu ancak sonuç alması zor ya da bunu zaten istemiyor. Hukuka aykırı olduğunu söylediği kararları kendisi uyguladı, engellemeyi kendisi yaptı. İtirazları reddedilirse hesapların açılması yıllar alır. X görüntüyü kurtarma derdinde” ifadelerini kullandı.

Gazeteci ve akademisyen Can Ertuna da “X’in gelen mahkeme emirlerine uyduğunu açıkça belirtmeden çareyi yine aynı sistemde arayacağına dair ifade pek kökten bir çözüme işaret etmiyor” diyerek Elon Musk’ın tutumuna işaret etti.

Erdoğan'la ilişkileri iyi

Elon Musk, Ekim 2022'de Twitter'ı Jack Dorsey'den 44 milyar dolara satın aldı. Aynı tarihlerde Türkiye Sansür Yasası'nı TBMM'den geçirdi. Twitter'ın adını X olarak değiştiren Musk'ın ilk yaptığı işlerden birisi Türkiye'de temsilcilik açmak oldu. Nisan 2023'te de Musk'ın sahibi olduğu Tesla, Türkiye'de satışa başladı. Musk'ın Recep Tayyip Erdoğan ile diplomatik ve ekonomik çıkar temelli bir ilişkisi var.

Dalga dalga sansür

İfade Özgürlüğü Derneği'ne göre sansür 6 takipçili küçük hesaplardan, 100 bini aşan takipçili büyük hesaplara kadar geniş bir yelpazede.

X'te hesap engellemelerinde üçüncü dalga başladı. 6 takipçili küçük hesaplardan, 100 bini aşan takipçili büyük hesaplara kadar geniş bir yelpazede erişim engellemeleri uygulanıyor.



Sürekli güncellenen engellenen hesaplar listesi:https://t.co/SI7OTmIZvs — EngelliWeb (@engelliweb) March 22, 2025

Derneğin şu zamana kadar sansürlendiğini tespit ettiği, bilgi ve içerik paylaşan hesaplar şöyle:

Hesap Adı Hesap Açıklaması Takipçi Sayısı eacarer Erk Acarer 1.235.275 velisacilik Veli Saçılık 309.016 baskentpalasi 175.343 DavaAdamiHaluk 174.623 ulkucubaskent 152.297 Halkevleri Halk Evleri 128.769 bandana0061 110.993 cadayinho 99.796 BSMKolektif Bağımsız Sinema Merkezi Emekçileri 94.157 chdgenelmerkez Çağdaş Hukukçular Derneği 87.252 yasarustaportal 86.260 TaksimGeziParki 81.252 ekremeditoglu 79.887 karargahaber 72.435 cns__dmr_ 71.411 ekremedit 71.066 cenkyigiter Cenk Yiğiter 62.299 siyahserit3 62.122 ezilenler Ezilenlerin Sosyalist Partisi 58.064 gazeteyolculuk Gazete Yolculuk 56.495 paterfamiliass 52.365 GenelGrevSart 45.403 feministgundem Feminist Gündem 48.573 fikirkulupleri Fikir Kulüpleri Federasyonu 41.569 acikhaber_ 41.051 Umut_Sendikasi Umut Sendikası 40.973 ArifIlaveTv Arif Kocabıyık 40.298 zeynepyldrmo 39.520 aliwincheesteer 39.121 ekremistpala 37.521 ekmekvegul Ekmek ve Gül 35.624 eemreorman Emre Orhan 32.038 bhrdmirrr 31.274 kadinsavunmasi Kadın Savunma Ağı 30.493 KBGuclu Kadınlar Birlikte Güçlü 30.102 esik_platform Eşitlik İçin Kadın Platformu 29.433 MaviKar71 28.836 boxtobox31 28.414 gumkanaleski 26.155 haberspotcomtr 25.633 GnSisyphos 25.039 HalitTokkusss Halit Tokkuş 24.452 aenkazbasi 21.191 eylemselalan Eylem Ümit Atılgan 19.952 SolFeminist Sol Feminist Hareket 18.193 kazdagikoruma KazDağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği 15.108 direnisteyizorg 14.685 onurdlar 11.490 workingclassing 11.468 ozertezli 11.189 gencligimizvarr 11.052 olcayche Olcay Çelik 10.645 yasamicinyasa 10.632 HurKirpi 9.723 berattim 9.409 sodaporg Sosyalist Dayanışma Platformu 8.508 feminazliyim 8.339 bizozguruzorg Biz Özgürüz Hareketi Derneği 7.981 nnurnacak 7.939 sosyalist_gundm Sosyalist Mücadelenin ve Emekçilerin Gündemi 7.725 ydk_online Yeni Demokrat Kadın 7.455 y_1git 7.384 tvmahalle 7.107 senekremliderim 6.817 kirkyamakadin Kırkyama Kadın Dayanışması 6.809 Hkomiseri 6.770 Otukenn99 6.590 anitparkforum 6.604 OmerFarukAslan Ömer Faruk Aslan 6.504 erdennez Kıymet Erdemir 6.343 _66enes 6.259 rhalstonf 5.979 bencanavaradam 5.970 pissumos 5.818 genchayatt Evrensel Gazetesi’nin gençlik eki 5.678 AkiskanBirey 4.812 KozGazete Komünist Köz Gazetesi 4.790 kalkisim_mrt34 4.492 riviali_burak 4.440 GunesGumus_SEP Güneş Gümüş – Sosyalist Emekçiler Partisi Genel Başkanı 4.146 agaksel Asaf Güven Aksel 4.120 cheztortoni 4.107 dailyekremist 3.923 DsiP_ Devrimci Sosyalist İşçi Partisi 3.872 LastCampos 3.496 izmirhalkevleri İzmir Halkevleri 3.184 MarksistFikir Marksist Fikir Toplulukları 3.041 Crewzfb 2.562 pustzayn 2.499 barandogan___ Baran Doğan 2.436 belediyereport 2.391 penqu6 2.327 sykpistanbul 2.278 teskilatsizesk 2.178 nisaayildirim Nisanur Yıldırım – Nefes Gazetesi Muhabiri 2.143 klausfuchs1917 2.052 utkukivircik Utku Kıvırcık 2.034 sosyalistler_ Sosyalistler Partisi (SOLDEP) 2.025 ODAKEDH Odak Dergisi 1.926 jonisasbi 1.821 kilavuzyayin 1.801 ebrubahcivan 1.739 isttoplumsal Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) İstanbul İl Örgütü 1.724 umutsenege Umut Sendikası Ege Bölge Temsilciliği 1.454 ArtvinHalkevi Artvin Halkevi 1.393 hoseokkocam 1.381 yesilbayan 1.364 Peace97s 1.183 esenyurthalkevi Esenyurt Halkevi 1.165 bahtkapisi 1.140 yenidemokrasi_ Yeni Demokrasi Gazetesi 1.125 Cavirkiran 1.055 mevzuimamogluna 1.049 dnzthecreator 985 emeginkurtulus 888 violet_library 874 ongunedition 810 KirkyamaKadin2 Kırkyama Kadın Dayanışması Yedek Hesabı 807 gencligimizvar_ 789 Feminist_Genc Genç Feministler Federasyonu 663 lavenderchardee 651 ladygunell 620 redhoneybadgr2 535 eylembekcisi 503 DAlabede80168 454 AlinteriGazete 416 mertcandt 412 dislikeakp 404 Skriniarbahceli 375 sanat_fabrika 336 IoriYagamiisR 325 KozGazetesi 258 Sosyalistinisya 221 berkekadigil 188 ahmt95pb 174 emeginkurtulus1 145 mar1ababi 140 sigaravekahv3 123 ItsRhain4 116 TurkishFreud 110 akifkisisel 77 Spieria_ 6 Sansürlenen gençlik örgütlerinin hesapları da şunlar: Hesap Adı Hesap Açıklaması Takipçi Sayısı solgencbilgi SOL Genç 55.256 tipliogrenciler Türkiye İşçi Partili Öğrenciler 50.501 gnclikdevirecek Gençlik Devirecek 35.593 KampusCadilari Kampüs Cadıları 34.957 OdtuSavunulmali ODTÜ Savunulmalıdır 31.144 nocontextytu Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Gündemi 24.952 ogrncifaaliyeti Öğrenci Faaliyeti 20.949 komiteler Gençlik Komiteleri 17.643 _odtumedya_ ODTÜ Medya Topluluğu 14.477 iuogrencidynsma İstanbul Üniversitesi Öğrenci Dayanışması 13.846 gencfeministfed Genç Feministler Federasyonu 12.680 tkglise Türkiye Komünist Partisi Lise Örgütleri 10.470 doganncocuklari Gençlerin Antikapitalist Ekoloji Topluluğu 10.197 odtuhk ODTÜ Hk. 8.282 ozgurlukcugnclk Özgürlükçü Gençlik 5.652 ogrinisiyatifi Öğrenci İnisiyatifi 4.996 ttbtok Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu 4.752 mftodtu ODTÜ Marksist Fikir Topluluğu 4.173 ehpgencligi Emekçi Hareket Partisi Gençlik Örgütü 3.985 ozgurunihareket Özgür Üniversite Hareketi 3.600 odtuneyapsin ODTÜ Ne Yapsın 3.572 istanbulemek İstanbul Üniversitesi Emek Gençliği 1.548 BounEmek Boğaziçi Üniversitesi Emek Gençliği 1.533 freebogazici Özgür Bogaziçi 1.477 bogazicihk Boğaziçi Hakkında 1.447 gkomiteleri Gençlik Komiteleri 1.120 solgencankara SOL Genç Ankara 901 solgencodtu1 SOL Genç ODTÜ 844 ytuemekgencligi Yıldız Teknik Üniversites Emek Gençliği 834 sgdfiletisim7 Sosyalist Gençlik Dernekleri 826 emekgencligi27 Emek Gençliği Antep 739 yildizotesi_ Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri 569 beyazithakkinda İstanbul Üniversitesi – Beyazıt Hakkında 488 gsudayanismaagi Galatasaray Üniversitesi Dayanışma Ağı 470 DOBirligi_ Devrimci Öğrenci Birliği 440 esemekdemokrasi Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu 365 Deuemekgencligi Dokuz Eylül Üniversitesi Emek Gençliği 321 genclikkomun Gençlik Komünleri 288 anadoludayansma Anadolu Dayanışma Ağı – Eskişehir Üniversitesi 282 konyadgd Devrimci Gençlik Dernekleri | Konya 245 solgenckocaeli SOL Genç Kocaeli 181 ttb_tok Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu 127 dgdkaradeniz Devrimci Gençlik Dernekleri | Karadeniz 120 SUOgrenciForumu Selçuk Üniversitesi Öğrencileri Forumu 48

(HA)