Danıştay'dan Karacasöğüt'teki yat limanına onay

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Karacasöğüt Koyu’nda, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde yer alan Global Marin firmasının kapasite artışına ilişkin "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir" kararına karşı açılan davada Danıştay, iki üyenin karşı oyuna rağmen kararı onadı.

Global Marin’in kapasite artırımı projesine ilişkin olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen “ÇED gerekli değildir” kararına karşı yurttaşlar dava açmıştı. Ancak Muğla 2. İdare Mahkemesi, 2024 yılında bakanlık kararını hukuka uygun bularak iptal talebini reddetti. Bunun üzerine karar temyiz edildi ve dosya Danıştay 4. Dairesi’ne taşındı.

Danıştay 4. Dairesi, iki üyenin karşı oyuna rağmen üç üyenin oy çokluğuyla temyiz istemini dün (4 Nisan) reddetti ve yerel mahkemenin kararını onadı. Karara göre, Bakanlık tarafından verilen "ÇED gerekli değildir" kararı geçerliliğini koruyacak.

Karacasöğüt Koyu arkeolojik SİT alanı ilân edildi

Karşı oyların gerekçesi

Karar sürecinde karşı oy kullanan iki Danıştay üyesi, proje kapsamında “Eğitim Merkezi/Güneşlenme ve Sportif Amaçlı İskele Alanı” olarak sunulan alanın aslında yat turizmine hizmet edecek şekilde kullanılmasının planlandığını belirtti. Üyeler, bölgenin 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olmasına da dikkat çekerek, proje kapsamında yeni bina yapılmayacağına dair verilen taahhütlere rağmen buna uyulmayacağı yönünde emareler bulunduğunu vurguladı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, deniz dibinde yapılacak müdahalelere dair endişelerini de ifade eden üyeler, karar metnine şu şerhi düştü:

“Bu hususların açıklığa kavuşturulması amacıyla, öğretim üyelerinden oluşacak yeni bir bilirkişi heyetiyle mahallinde yeniden yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesi neticesinde hazırlanacak bilirkişi raporu değerlendirilmek suretiyle uyuşmazlık hakkında yeniden bir karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşüncesiyle Dairemiz kararına katılmıyoruz.”

“Doğa ve tarih hiçe sayıldı”

Karara ilişkin açıklama yapan Kent Politikaları Derneği ise Danıştay kararının doğayı ve tarihi hiçe saydığını vurguladı.

Derneğin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Proje alanı, 28 Mart 2024'te resmen 1. Derece Arkeolojik Sit ilan edildi. Su altında Amnistos Antik Kenti'ne ait paha biçilemez kalıntılar bulunuyor, ancak Danıştay bu tarihi hazinenin yok edilme riskini görmezden geldi. Koy, Akdeniz foku, caretta caretta ve nesli tükenmekte olan Poseidonia çayırları gibi canlıların son yaşam alanlarından biri. Proje, uluslararası Barcelona Sözleşmesi'ni açıkça ihlal ediyor.

“Proje alanının 1. derece Arkeolojik Sit içerisinde olması görmezden gelindi. Deniz dibindeki tarihi eserler için 'önemsiz zarar' değerlendirmesi yapıldı. Müsilaj tehdidi raporlarda kasıtlı olarak atlandı. Kapasite artışının yaratacağı ekolojik yıkım hesaplamaları yapılmadı. Karar düzeltme başvurusuyla üstün kamu yararının sağlandığı bir karar tesis edilmesi için hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz. Danıştay'a karar düzeltme başvurusu için son hazırlıklarımızı tamamlayarak 15 gün içinde resmî başvuruyu yapacağız.” (TY)