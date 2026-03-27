DW: Dîroka Weşanê: 27.03.2026 16:39 27 Adar 2026 16:39
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 27.03.2026 17:37 27 Adar 2026 17:37
Xwendin Xwendin:  2 xulek

3 zarokên ku piştî Newrozê hatibûn desteserkirin hatin girtin

Li Stenbolê di serdegirtinên malan ên sibê de 8 jê zarok herî kêm 26 kes hatin desteserkirin. Parêzer Vedat Ece diyar kir ku di serdegirtinan de zarok li erdê hatine dirêjkirin û li dijî malbatên wan nêzîkatiyeke xirab hatiye nîşandan.

Nalin Öztekin

Li Stenbolê polîsan di saetên sibehê de bi ser gelek malan de girt.

Polîsan pîrozbahiyên Newrozê wekî hincet nîşandan û 8 jê zarok herî kêm 26 kes bi tohmeta ku 'propagandaya rêxistinê kirine' desteser kirin.

Li Stenbolê ji ber Newrozê 26 kesên din hatin desteserkirin
Îro 10:42

Ala Herêma Kurdistana Iraqê wekî sûc nirxandin

Kesên ku birin Rêvebiriya Emniyeta Stenbolê, piştî îfadeyan sewqî edliyeyê hatin kirin. Hilgirtina ala Herêma Kurdistana Iraqê û parvekirina fotografa Abdullah Ocalan bû mijara sûcdarkirinê

Ji 8 zarokan ku yê herî biçûk 14 û yê herî mezin 17 salî ne. Ji wan 5 zarok piştî îfadeyên li dozgeriyê bi daxwaza girtinê sewqî dadgehê hatin kirin.

Ji 5 zarokan 3 bi îddîaya ku 'propagandaya rêxistinê kirine' hatin girtin.

"Zarok li erdê hatine dirêjkirin û li dijî malbatên wan nêzîkatiyeke xirab hatiye nîşandan"

Parêzer Vedat Ece yê ku li ser navê Komeleya Hiqûqnasên ji bo Azadiyê (OHD) pêvajoyê dişopîne, ji bianetê re axivî û diyar kir ku hincetên sewqkirina ji bo girtinê wekî "propaganda" nayên qebûlkirin û derbarê van mijaran de bi sedan biryarên beraatê hene.

Ece bal kişand ser wê yekê ku desteserkirina zarokan bi xwe jî bêhiquqî ye û destnîşan kir ku parvekirinên zarokan ên li ser medyaya civakî wekî armanc hatine nîşandan û operasyon bi vî rengî hatiye kirin. Ece weha got, "Zarok di saetên sibehê de bi serdegirtina malên xwe û bi desteserkirinê şok bûne. Ew li erdê hatine dirêjkirin û li ber çavên wan, nêzîkatiyeke gelek xerab bi malbatên wan hatine kirin”

Newroza Stenbolê: Bi sed hezaran kes li Yenîkapiyê bûn
23 Adar 2026

(NÖ/AY)

Stenbol
Zarok Newroz Desteserkirin mafên zarokan
Nalin Öztekin
bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, çocuk hakları, LGBTİ+’lar ve mültecilere ilişkin haberler üretti. Muhabirliğin yanı sıra televizyon programları ve haber bültenleri sundu, canlı yayınlar modere etti. Radyoculuk serüveninde "Elma Şekeri" isimli bir çocuk programı hazırladı ve sundu. Gazeteciliğin yanı sıra gastronomi ve çocuk edebiyatı ile ilgileniyor. Ailesini, bitkilerini, kedileri Şapşik ve Memo ile köpeği Bitter'i çok seviyor.

Zaroka ku ji ber parvekirina vîdeoya hûnandina keziyan hatibû girtin, serbest bû
4 Adar 2026
Zaroka ku ji ber parvekirina vîdeoya hûnandina keziyan hatibû girtin, serbest bû
"Li Rojava krîza mirovî her ku diçe kûrtir dibe"
28 Çile 2026
"Li Rojava krîza mirovî her ku diçe kûrtir dibe"
Îlham Ehmed: Em dixwazin diyalog ji nû ve were dest pê kirin
20 Çile 2026
Îlham Ehmed: Em dixwazin diyalog ji nû ve were dest pê kirin
"Yek ji şertên me yên entegrasyonê ew e ku zimanê Kurdî di Destûra Bingehîn a Sûriyeyê de cih bigire"
10 Kanûn 2025
"Yek ji şertên me yên entegrasyonê ew e ku zimanê Kurdî di Destûra Bingehîn a Sûriyeyê de cih bigire"
"Di koma salan a 15-17an de ji her 4 zarokan jê 1 tê xebitandin”
2 Kanûn 2025
"Di koma salan a 15-17an de ji her 4 zarokan jê 1 tê xebitandin”
