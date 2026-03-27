TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 27.03.2026 10:42 27 Adar 2026 10:42
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 27.03.2026 10:45 27 Adar 2026 10:45
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Li Stenbolê ji ber Newrozê 26 kesên din hatin desteserkirin

Polîsan kesên desteserkirî birin Revebiriya Emniyetê a Stenbolê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Li Stenbolê ji ber Newrozê 26 kesên din hatin desteserkirin
Fotograf: Newroza Stenbolê / Evrim Kepenek-bianet

.Li Stenbolê, polîsan di saetên sibê de bi awayekî hemwext bi ser gelek malan de girtin.

Polîsan bi hinceta pîrozbahiyên Newrozê, zarok jî di nav de herî kêm 26 kes bi tohmeta ku "propagandaya rêxistinê kirine" desteser kirin.

Polîsan kesên desteserkirî birin Revebiriya Emniyetê a Stenbolê.

Newroza Stenbolê: Bi sed hezaran kes li Yenîkapiyê bûn
Newroza Stenbolê: Bi sed hezaran kes li Yenîkapiyê bûn
23 Adar 2026

Newrozê li Stenbolê roja Yekşema 22ê Adarê, li Yenîkapiyê bi beşdariya sed hezaran kesan bi coşeke mezin hate pîrozkirin.

Li gorî daxuyaniya emniyetê, di navbera 17-22ê Adara 2026an de li Aydin, Êlih, Dîlok, Stenbol, Îzmîr, Kocaelî, Mêrdîn, Riha û Wanê 72 kes û di 24ê Adara 2026an de li Stenbol, Amed, Îzmîr, Riha, Antalya û Mêrdînê jî 98 kes hatin desteserkirin.

Li Amedê ji ber pîrozbahiyên Newrozê 18 kes hatin girtin
Li Amedê ji ber pîrozbahiyên Newrozê 18 kes hatin girtin
25 Adar 2026

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Newroz stenbol Desteserkirin
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê