Newroz sonrası gözaltına alınan 3 çocuk tutuklandı

İstanbul’da polis, sabah saatlerinde birçok eve eş zamanlı baskın düzenledi.

Newroz kutlamalarını gerekçe gösteren polis, aralarında 8 çocuğun da bulunduğu en az 26 kişiyi “örgüt propagandası” suçlamasıyla gözaltına aldı.

16 yaşındaki müzisyen çocuk, Kürtçe şarkılar söylediği gerekçesiyle tutuklandı

IKYB bayrağı suç sayıldı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen kişiler buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağı taşımak ve Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını paylaşmak suçlama konusu yapıldı.

En küçüğü 14 en büyüğü 17 yaşında olan 8 çocuktan 5'i savcılık ifadelerinin ardından tutuklamaya sevk edildi.

5 çocuktan 3'ü hakkında “örgüt propagandası” iddiasıyla tutuklama kararı verildi.

"Yere yatırılmışlar ve ailelerine kötü muamelede bulunulmuş"

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) adına süreci takip eden Avukat Vedat Ece, bianet'e yaptığı değerlendirmede tutuklamaya sevk gerekçelerinin "propaganda" sayılamayacağını, bu konularda yüzlerce beraat kararı olduğunu belirtti.

Çocukların gözaltına alınmasının dahi hukuksuz olduğuna dikkat çeken Ece, çocukların sosyal medya paylaşımlarının hedef gösterildiğini ve operasyonun bu şekilde yapıldığını söyledi ve "Çocuklar sabahın erken saatlerinde evleri basılarak suçlanmanın gözaltına alınmanın şokunu yaşıyorlar. Yere yatırılmış, aile üyelerine gözleri önünde kötü muamelede bulunulmuş." ifadelerini kullandı.

