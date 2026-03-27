ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 27.03.2026 15:25 27 Mart 2026 15:25
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.03.2026 16:58 27 Mart 2026 16:58
Okuma Okuma:  2 dakika

Newroz sonrası gözaltına alınan 3 çocuk tutuklandı

İstanbul’da sabah baskınlarıyla aralarında 8 çocuğun da bulunduğu en az 26 kişi gözaltına alındı; avukat Vedat Ece, sabah baskınlarında çocukların yere yatırıldığını ve ailelerine kötü muamele uygulandığını söyledi.

Nalin Öztekin

KUBi Kurdî Bixwînin
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İstanbul’da polis, sabah saatlerinde birçok eve eş zamanlı baskın düzenledi.

Newroz kutlamalarını gerekçe gösteren polis, aralarında 8 çocuğun da bulunduğu en az 26 kişiyi “örgüt propagandası” suçlamasıyla gözaltına aldı.

25 Mart 2026

IKYB bayrağı suç sayıldı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen kişiler buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağı taşımak ve Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını paylaşmak suçlama konusu yapıldı.

En küçüğü 14 en büyüğü 17 yaşında olan 8 çocuktan 5'i savcılık ifadelerinin ardından tutuklamaya sevk edildi.

5 çocuktan 3'ü hakkında “örgüt propagandası” iddiasıyla tutuklama kararı verildi.

"Yere yatırılmışlar ve ailelerine kötü muamelede bulunulmuş"

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) adına süreci takip eden Avukat Vedat Ece, bianet'e yaptığı değerlendirmede tutuklamaya sevk gerekçelerinin "propaganda" sayılamayacağını, bu konularda yüzlerce beraat kararı olduğunu belirtti.

Çocukların gözaltına alınmasının dahi hukuksuz olduğuna dikkat çeken Ece, çocukların sosyal medya paylaşımlarının hedef gösterildiğini ve operasyonun bu şekilde yapıldığını söyledi ve "Çocuklar sabahın erken saatlerinde evleri basılarak suçlanmanın gözaltına alınmanın şokunu yaşıyorlar. Yere yatırılmış, aile üyelerine gözleri önünde kötü muamelede bulunulmuş." ifadelerini kullandı.

Güncelleniyor...

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
çocuk Newroz
[email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, çocuk hakları, LGBTİ+’lar ve mültecilere ilişkin haberler...

bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, çocuk hakları, LGBTİ+’lar ve mültecilere ilişkin haberler üretti. Muhabirliğin yanı sıra televizyon programları ve haber bültenleri sundu, canlı yayınlar modere etti. Radyoculuk serüveninde "Elma Şekeri" isimli bir çocuk programı hazırladı ve sundu. Gazeteciliğin yanı sıra gastronomi ve çocuk edebiyatı ile ilgileniyor. Ailesini, bitkilerini, kedileri Şapşik ve Memo ile köpeği Bitter'i çok seviyor.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git