TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
MAF
DW: Dîroka Weşanê: 28.01.2026 15:41 28 Çile 2026 15:41
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 28.01.2026 15:52 28 Çile 2026 15:52
Xwendin Xwendin:  5 xulek

"Li Rojava krîza mirovî her ku diçe kûrtir dibe"

Hevseroka Heyva Sor a Kurdî Hediye Abdullahê ragihand ku nexweşî di nav zarokên ku li herêmên şer û dorpêçkirî yên li Rojavayê dijîn de bi lez belav dibin.

Nalin Öztekin

TRTürkçesini Oku
Nalin Öztekin

Nalin Öztekin

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
"Li Rojava krîza mirovî her ku diçe kûrtir dibe"

Ji ber êrişên hêzên serbi rêveberiya Şamê ên li dijî Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê bi hezaran sivîl li cih û warên xwe bûne. Her weha ji ber vê yekê krîza mirovî her ku diçe kûrtir dibe.

Hevseroka Heyva Sor a Kurdî Hedîye Abdullah û Hevseroka Encumena Perwerde û Hînkariyê ya Rêveberiya Xweser a Demokratîk a Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê Semîra Hec Elî ji bianetê re li ser rewşa heyî, bi taybetî ya zarokan, axivîn.

Guliyên ku hatin honandin, berxwedan honand
Guliyên ku hatin honandin, berxwedan honand
27 Çile 2026

"Pêdivî bi av, derman, amûrên bijîşkî û her tiştên heye."

Hediye Abdullahê diyar kir ku kapasîteya nexweşxaneyên li herêmê têrê nakin û ji bo rewşa Kobaniya ku di bin dorpêçê de ye weha got:

"Rewş pir bi zihmet e. Pêdivî bi xwarin, ava vexwarinê ya paqij, derman, melzemeyên bijîşkî û her tiştî heye. Çavkaniyên avê hatine qutkirin, çavkaniyên elektrîkê nayên bikar anîn, ji ber vê yekê hemû karên ku bi elektrîkê ve girêdayî ne hatiye ber rawestandinê. Ji ber ku gihîştina înternetê lawaz bûye, têkilîdanîna bi înternetê jî pir zihmet bûye. Hewa pir sar e û şert û mercên zivistanê rewş xirabtir kiriye. Em wekî Heyva Sor a Kurdî ji bo şandina alîkariyên tibî û mirovî hin hewldanên me çêbûn lê bi temamî negihîşt cihê xwe. Li wir navendeke me ya tenduristiyê heye, lê ji ber şert û mercan têkiliya me bi bijîşkan re bi berdewamî qut dibe."

Îlham Ehmed: Em dixwazin diyalog ji nû ve were dest pê kirin
Îlham Ehmed: Em dixwazin diyalog ji nû ve were dest pê kirin
20 Çile 2026

"Nexweşiyên di nav zarokan de bi lez belav dibin"

Abdullahê diyar kir ku sivîlên ku ji deverên êrîşên dijwar lê hene direvin, li dibistanên herêmên biewle tên bicih kirin. Tevî ku betanî, sobeyên ceyranê û pêdiviyên bingehîn li wan tên belavkirin jî, ji ber şert û mercên hewayê pirsgirêkên tenduristiyê yên mayînde çêdibin.

Her wiha Abdullahê destnîşan kir ku navendên tenduristiyê nikarin barê heyî hilgirin û got, "Di herêmên Rêveberiya Xweser de tenê sê nexweşxaneyên me hene ku kapasîteya wan 150 nexweş e. Ji bo sivikkirina barê nexweşxaneyan, sê tîmên tenduristiyê yên mobîl serdana dibistanên ku koçber lê dimînin dikin û ji ber ku nexweşî li wir bi lez di nav zarokan de belav dibin."

"Yek ji şertên me yên entegrasyonê ew e ku zimanê Kurdî di Destûra Bingehîn a Sûriyeyê de cih bigire"
"Yek ji şertên me yên entegrasyonê ew e ku zimanê Kurdî di Destûra Bingehîn a Sûriyeyê de cih bigire"
10 Kanûn 2025

Heyva Sor a Kurd: Pêdivî bi xwebexşan heye

Abdullahê diyar kir ku êrîş tevî agirbestê jî berdewam dikin û tekez kir ku krîza mirovî li herêmê kûrtir dibe û divê civaka navneteweyî guh bide bangên Heyva Sor a Kurdî.

Heyva Sor a Kurdî ragihand ku ji bo sivikkirina barê malbatên koçber û dabînkirina alîkariya mirovî pêdivî bi dilxwazan ango xwebexşan heye. Heyva Sor a Kurdî, bi rêya malper û hesabên xwe yên medyaya civakî, bang li ciwanên 18-35 salî kir û ji wan xwest ku li ofîsa wan a sereke ya li herêma pîşesaziyê ya li nêzî Otogara Qamîşloyê qeyd bibin.

"Êrîş rê li ber vebûna dibistanan digirin."

Hevseroka Encumena Perwerde û Hînkariyê ya Rêveberiya Xweser a Demokratîk a Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê Semîra Hec Elîyê destnîşan kir ku êrîş ji 6ê Kanûna Paşîn ve berdewam dikin û rasterast bandorê li jiyana zarokên li herêmê dikin.

Hec Eliyê diyar kir ku perwerde li dibistanên deverên di bin kontrola Rêveberiya Xweser de ne rawestiyaye û got:

"Gelê me yê ji Tebqa, Reqa, Efrîn û Şahbayê tên li dibistanan tên bicihkirin.  Diviyabû qonaxa duyemîn a xwendinê dê roja Yekşemê dest pê bikira, lê êrîş nahêlin ku dibistan vebin. Zarok ji perwerdeyê bêpar dimînin. Rewş hem ji bo zarokên koçber ên ku li dibistanan dimînin û hem jî ji bo malbatên wan pir xirab e. Ev zarok û malbat hewcedarê her tiştî ne."

NY: Zêdetirî 170 hezar kes ji cih û warên xwe bûn

Êrîşên hêzên serbi rêvebiriya demkî a Sûriyeyê ên li dijî Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê ji 6ê Kanûna Paşîn ve didomin. Ofîsa Kordînasyona Karên Mirovî a Neteweyên Yekbûyî (OCHA) derbarê van êrişan de daxuyaniyek weşand. OCHAyê diyar kir ku zêdetirî 170 hezar kes li Heleb, Hesekê û Reqayê koçber bûne.

OCHA ragihand ku Neteweyên Yekbûyî û hevkarên wan xebatên alîkariya mirovî yên ji bo Bakur û Rojhilatê Sûriyê didomîn in. Di vê çarçoveyê de duh, karwanek alîkariya mirovî ku ji xwarin, cil û berg, betanî û pêdiviyên din ên bingehîn pêk tê, gihîşt Qamîşloyê. Di daxuyaniyê de hatiye gotin ku "Karwanên alîkariyên yên din jî wê di rojên pêş de werin şandin."

Her weha ofîsê ragihand ku hevkarên wan yên alîkariya mirovî, xurak, nan û alîkariyên din li navendên kombûnê belav kirine; li Hesekê û herêmên derdorê ji bo hezar û 500 zarok, jinên ducanî û jinên zarokan dimêtîne piştgiriye xwarin û vexwarinê û xizmetên tenduristiyê hatiye kirin.

(NÖ/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
Rojava Şer Zarok perwerdehî Rêveberiya Xweser li Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê
Nalin Öztekin
Nalin Öztekin
Hemû Nivîsên wî/wê
bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, kadın kazanımları, çocuk hakları, LGBTİ+’lar ve mültecilere...

bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, kadın kazanımları, çocuk hakları, LGBTİ+’lar ve mültecilere ilişkin haberler üretti. Muhabirliğin yanı sıra televizyon programları ve haber bültenleri sundu, canlı yayınlar modere etti. Radyoculuk serüveninde "Elma Şekeri" isimli bir çocuk programı hazırladı ve sundu. Gazeteciliğin yanı sıra gastronomi ve çocuk edebiyatı ile ilgileniyor. Ailesini, bitkilerini, kedileri Şapşik ve Memo ile köpeği Bitter'i çok seviyor.

Domahiyê nîşan bide
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Nivîsên wî/wê yên din
Îlham Ehmed: Em dixwazin diyalog ji nû ve were dest pê kirin
20 Çile 2026
Îlham Ehmed: Em dixwazin diyalog ji nû ve were dest pê kirin
"Yek ji şertên me yên entegrasyonê ew e ku zimanê Kurdî di Destûra Bingehîn a Sûriyeyê de cih bigire"
10 Kanûn 2025
"Yek ji şertên me yên entegrasyonê ew e ku zimanê Kurdî di Destûra Bingehîn a Sûriyeyê de cih bigire"
"Di koma salan a 15-17an de ji her 4 zarokan jê 1 tê xebitandin”
2 Kanûn 2025
"Di koma salan a 15-17an de ji her 4 zarokan jê 1 tê xebitandin”
Dayika Ugur Kaymaz: Em ditirsin ku zarokên xwe mezin bikin
21 Mijdar 2025
Dayika Ugur Kaymaz: Em ditirsin ku zarokên xwe mezin bikin
Di komîsyona çareseriyê de ragêşî: DEM Partî ji salonê derket
18 Îlon 2025
Di komîsyona çareseriyê de ragêşî: DEM Partî ji salonê derket
Biçe serûpelê