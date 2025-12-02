Rapora "Çavdêriya Perwerdehiyê ya 2025an" a Înîsiyatîfa Reforma Perwerdehiyê (ERG) hate weşandin.
Em bi Analîstê Polîtîkayê yê ERGê Kayihan Kesbiç re li ser sedemên şert û mercên ku ev zarok ji perwerdehiyê dûr dimînin û bandora şert û mercên civakî-aborî axivî.
Rapor li çar komên cuda hatiye dabeşkirin û eşkere kiriye ku mîlyon û 470 hezar zarok ji perwerdehiya bêpar mane. Em bi Analîstê Polîtîkayê yê ERGê Kayihan Kesbiç re li ser sedemên şert û mercên ku ev zarok ji perwerdehiyê dûr dimînin û bandora şert û mercên civakî-aborî axivî.
Kesbiç diyar kir ku her çiqas Tirkiye xwedî pergalek baş nebe jî, dibistan cîhê herî bibandor in ji bo şopandina pirsgirêkên zarokan.
Kesbiç tekez kir ku rêjeya dûrketina ji perwerdehiyê bi temen re zêde dibe û got, "Rêjeya daneyên TUİKê yên zarokên dixebitin di 10 salên dawî de ya herî bilind e. Em dibînin ku di koma salan a 15-17an de ji her 4 zarokan jê 1 tê xebitandin. Ev rêjeyek e ku Tirkiye bi salan e rûbirûyê wê nebûye."
(NÖ/AY)