Newroza Stenbolê: Bi sed hezaran kes li Yenîkapiyê bûn

Pîrozbahiya Newroza Stenbolê îsal dîsa li Qada Mîtîngan a li Yenîkapiyê pêk hat. Newroza îsal bi dirûşmeya, “Azadî û Yekitiya Demokratîk” hat lidarxistin.
Tevî baran û hewaya sar bi sed hezaran welatî di saetên sibê de li navçeyên Stenbolê bi cil û bergên xwe yên neteweyî, al û filameyan kesk, sor û zer tev li pîrozbahiya Newrozê bûn.
Li xalên kontrolê ên polîsan de pirê caran ji ber cil û bergên kurdî, bend û filamayên kesk, sor û zer pirgirêk çêbûn û polîsan rê nedidan welatî bi wan rengan beşdarî Newrozê bibin. Tevî van astengiyan Qada Newrozê dîsa jî bi van rengan hate xemilandin. Li qada Newrozê tevahiya rojê dengê axavtvan, muzîk, govend, dirûşiman bilind bû.
Li Stenbolê bi sed hezaran kes beşdarî Newrozê bûn
Li qadê herî zêde dirûşmeyên, “Bijî Serok Apo”, “Jin jiyan azadî”, “Yek e yek e yek e Kurdistan yek e” hatin berzkirin.
Endamê Sekreterya Îmraliyê Çetîn Arkaş, Hevseroka Giştî ya DEM Partiyê Tulay Hatîmogullari, Hevberdevka HDKê Meral Daniş Beştaş, aktivîsta Tevgera Jinên Azad (TJA) Sebahat Tuncel, Serokê Wekhev ê Konfederasyona Yekîtiya Elewiyên Demokratîk Huseyîn Mat dê di pîrozbahiyê de axivin.
Her weha Hunermend Suavî û Koma Amed jî bi stranên xwe li qadê bûn.
LGBTÎ+ jî li qadê bûn
LGBTÎ+ jî beşdarî Newrozê bûn ku erkdarên DEM Partiyê ji ber êrişan ji bo wan xeteke ewlehiyê ava kirin.
Beriya ketina qada Newrozê, wezîfedarên DEM Partiyê û Parlamentera Stenbolê ya DEM Partiyê Ozgul Saki bi femînîst û LGBTİ+yan re bûn. Ev xeta parastinê ya ku di dema ketina qadê de hatibû avakirin, tevahiya rojê berdewam kir.
Piştî ketina qadê, LGBTİ+ herî kêm sê caran rûbirûyê hewildanên êrîşên LGBTİ+fobîk man. Her carê wezîfedarên DEM Partiyê bi lez midaxele kirin û LGBTİ+ girtin bin parastinê. Hin beşdarên li qadê jî piştgirî dan van midaxeleyan. Bi taybetî ciwan, jin û Dayikên Aştiyê, car bi car di nav çembera ewlehiyê de cih girtin û bertek nîşanî hewildanên êrîşan dan."
Yenikapı Newroz alanında LGBTİ+’lara birçok kez saldırı girişimi oldu; fakat DEM Parti görevlilerinin üstün çabalarıyla hepsi engellendi. Newroz pîroz be! pic.twitter.com/8nsCHHrjWL— Tuğçe Yılmaz (@tucyil) March 22, 2026
"Divê Ocalan û girtiyên siyasî bên berdan"
Hevserokên DEM Partiyê yên Stenbolê Arîfe Çinar û Çinar Altan derketin ser dikê û girse silav kirin.
Arîfe Çinarê destnîşan kir û weha got: “Divê em hemû piştgiriya vê rê bikin. Heke dewlet jî dilsoz be divê demildest gavên şênber biavêje.”
Çinar Altan jî got: “Divê di serî de Rêberê Gelê Kurd birêz Abdullah Ocalan û hemû girtiyên siyasî bên berdan. Em ê hêvî û xeyalên Sirri Sureyya Onder û hemû hevalên ku di vê rê de jiyana xwe ji dest dane pêk bînin.”
Hezên Ked, Aştî û Demokrasiyê: “Kawayê Hesinkar îro jî rêya me ronî dike”
Her weha piştre peyama Hezên Ked, Aştî û Demokrasiyê ya Stenbolê hat xwendin.
Hêzên kedê di daxuyaniyê de diyar kirin ku ew serhildan û hêviya Newrozê bi têkoşîna ked, aştî û demokrasiyê re dikin yek û weha gotine:
Rojhilata Navîn demek dirêj e di bin dorpêça şer, dagirkerî, destwerdanên emperyalîst û hêzên paşverû de ye. Wêrankirina berdewam a li Filistînê, tarîtiya ku li ser gelan li Sûriyeyê hatiye ferzkirin, êrîşên li ser Rojava û polîtîkayên şer ên li dijî Îranê careke din nîşan didin ku tiştê ku ev herêm hewce dike ne bombebarana zêdetir, gefên zêdetir, mezhebperestiya zêdetir e, lê wekhevî, aştî û îradeya azad a gelên wê ye. Êrîşên li ser gelên Kurd û Elewî li Sûriyeyê bi awayekî zelal wêrankirina ku siyaseta mezhebî û paşverû li ser gelan ferz dike nîşan didin. Em qebûl nakin ku ti gel, ti bawerî, an ti nasname bibe hedef. Em li dijî êrîşên ku îradeya jiyana bi hev re ya gelan li Rojava, têkoşîna jinan ji bo azadiyê û jiyana demokratîk a li ser bingeha wekheviyê hatiye avakirin hedef digirin, derdikevin. Paşerojek ku gel dikarin bi ewlehî, wekhev û azad bijîn, tenê rêya aştiya rastîn li vê herêmê ye. Êrîşa emperyalîst û siyonîst a li dijî Îranê tevahiya herêmê ber bi şerekî mezintir ve dibe. Ev destwerdan ne azadiyê, lê mirin, xizanî, bindestî û bêîstîqrariyê tînin ji bo gelan.
Agirê ku ji hêla Kawayê Hesinkar ve li dijî zilma Dehak hatiye pêxistin, îro jî rêya me ronî dike. Ev agir agirê aştiyê li dijî şer, yê kedê li dijî îstismarê, yê wekheviya gelan li dijî înkarê weke berteka azadiyê ye.”
Her weha Serokê Bajarê Stenbolê ê Partiya Gel a Komarî(CHP) Ozgur Çelîk ji bo pîrozbahiya Newrozê li qadê bû.
Ozgur Ozel: Em ê wekî welatiyên birûmet bi hev re bi wekhevî bijîn!
Peyama Serokê Giştî yê CHP'ê Ozgur Ozel, di Newroza Stenbolê de hat xwendin.
Ozel di peyama xwe de bal kişand ser aştî, wekhevî û yekîtiyê. Ozel diyar kir ku ji bo civaka ku ji pevçûnan û berberîbûnê westiyaye, çareserî aştî ye û bal kişand ser jiyana bi hev re ya gelê Kurd û Tirk.
Ozel destnîşan kir ku Newroz li dijî zilmê berxwedan e û sembola biharê ye û banga hevgirtin û biratiyê kir.
Ozel diyar kir ku CHP li dijî tundiyê, ligel çareseriya aştiyane û demokratik e û rexne li qeyûman û geşedanên siyasî yên di vî warî de kir. Ozel bal kişand ser pergala demokratik a pirpartiyî û got: "Bi tena serê xwe rizgarî tune, an bi hev re an qet. Em ê wekî welatiyên birûmet bi hev re bi wekhevî bijîn! Bihara me, Newroza me ev e."
Peyama Ocalan
Herweha Rêberê PKKê Abdullah Ocalan jî ji bo Newrozê peyamek şandibû. Kurdiya peyamê ji TJAyê Hatîce Şahîn û ya bi Tirkî jî ji Buroya Hiqûqê ya Sedsalê Rezan Sarica xwend.
Peyama Abdullah Ocalan a ji bo Newroza Stenbolê
Ocalan destnîşan kir ku Newroza 2026an cara yekem e ku ji aliyê gelên me ve bi ruhê entegrasyona demokratîk, aştî û yekitiyê tê pîrozkirin û got:
“Ez bi hemû hêza xwe piştgiriyê didim vê ruh û îradeyê û hêvî dikim ku Newroza îsal ku bi rastî jî heq dike ku wekî ‘Roja Nû’ were pîrozkirin, di salên pêş de bibe wesîleya meşa biheybet; ez ji hemû gelên me re aştiyê dixwazim. Ez we hemûyan bi hezkirin silav dikim.”
Arkaş: "Divê niha deriyên Îmraliyê werin vekirin"
Çetîn Arkaş jî di Newroza Stenbolê de axivî û got: “Divê niha deriyên Îmraliyê werin vekirin. Divê rewşa Rêber Apo wekî mirovekî azad û sermuzakerevan were zelalkirin.”
Beşek ji axavtina Arkaş weha ye:
“Em dizanin ku her gav tiştek di metbexa dewletê de tê pijandin; ew metbex qet vala nîn e. Çi tê pêjandin, gel bêhna wê distîne û hîs dike. Ger aştî û demokrasî were pêjandin, ew ê were hîskirin. Ger şer û taktîkên derengxistinê werin pêjandin, pêşbîniya kûr û aqilê hevpar ê gel dê bi hêsanî bibîne û hîs bike. Em niha dixwazin bêhna aştî, aramî û demokrasiyê bistînin. Em di vî warî de wêrekî û rasteqîniyê dixwazin. Werin em dawî li taktîkên derengxistin û sekinandinê bînin. Em dubare dikin ku bêguman ceribandina yekem a dilsoziyê divê li Îmraliyê pêk were. Nêzîkbûna bi Rêberê Gel re ceribandina herî mezin a dilsoziyê ye. Divê niha deriyên Îmraliyê werin vekirin. Divê rewşa Rêber Apo wekî mirovekî azad û sermuzakerevan were zelalkirin. Ev gava herî maqûl e ku meriv biavêje da ku ji vê agirî mezin ê li Rojhilata Navîn bandor nebe û ew vemirîne. Çiqas jî were paşguhkirin jî, her kes li pişt perdê ji rastiyê haydar e.”
“Rêber Apo êdî bi teqezî rêberê gelê Kurd e ku hejmara wî 60 mîlyon e û rewşa wî nayê înkarkirin. Dev ji gefxwarinê li ser Kurdan berdin. Destê xwe yê dostaniyê û biratiyê dirêjî wan bikin. Divê rêveberiya Rojava bikaribe biçe paytextên din, û divê bi rehetî bikaribe were Enqere, Amed û Îmraliyê. Ev ne gefek ji bo pêşeroja Tirkiyeyê ye, lê belê polîtîkayek sîgorteyê ye.
🔥Li Newroza Stenbolê Endamê Sekreteryaya Îmraliyê Çetîn Arkaş diaxive
Sebahat Tuncel: Divê Yuksekdag û Demîrtaş bên berdan
Sebahat Tuncelê jî di axavtina xwe de Sirri Surreya Onder jî bi bîr anî û wiha pê de çû:
“Selahattîn Demîrtaş û Figen Yuksekdag û hemû girtiyên siyasî divê bên berdan. Em dixwazin Serok Apo jî azad bibînin. Di Newrozên pêş de li cem xwe bibinin û agirê Newrozê bi hev re pêxinînin. Bila Rêberê gel azad be. Em weke jinên Kurd û azad soz didin peyama ku Serok Apo şandibû û dibêjin em ê azadî û demokrasiyê ava bikin. Ji bo wê jî bibin pêşengê vê pêvajoyê. Em nebesiyên xwe danîn aliyekî û azadiyê ava bikin. Divê gavên şenber jî êdî bên avetin. Em careke din Newroza jin, ciwan û hemû gelan pîroz dikin. Newroza wê pîroz be.”
Hatîmogulları: “Em Newroza birêz Ocalan pîroz dikin”
Hevseroka Giştî ya DEM Partiyê Tulay Hatîmogullariyê jî Newroza gel pîroz kir û wiha axivî:
“Her bijî Stenbol. Ez Sirri Süreyya Onder ku me di têkoşîna aştiyê de windakir û Salîh Muslîm ku çend roj berê winda kir bi rêzdarî bibîrtînim. Em ji bo merasîma cenazeyê SalÎh MuslÎm çûn Kobanê ye. Me li Kobanê ye ji we re silavên germ anîn. Ew Newroz li çar aliyên welat ne tenê ji desthilatê re ji hemû cîhanê re peyama aştî û azadiyê dide. Em jî li dijî Dehakên hemdem di têkoşîna Kawayê hemdem de bi hev re ne. Em li vê erdnîgariyê komara Demokratîk bi hev re ava bikin. Gava yekem demokratîkbûyîn e.”
“Daxwaza aştiyê ya Amedê û daxwaza demokrasiyê ya Stenbolê yek e. Selahattîn Demirtaş, Figen Yuksekdag, Ekrem Îmamogulu û hemû girtiyên siyasî divê bên berdan. Bê hiqûqî divê bi dawî bibin. Em Newroza Ayşe Gokkan û hemû girtiyên siyasî pîroz dikin.”
“Perspektîfa demokratîkbûyina Rojhilata Navîn û aştiyê birêz Ocalan nişan dide. Divê şert û mercên xebata azad a birêz Ocalan pêk werin. Em Newroza birêz Ocalan jî pîroz dikin û daxwaza azadiya birêz Ocalan careke din tînin ziman. Em ji xwe bawerin, siyaseta xwe bawerin û ji we bawerin. Ji bo demokrasî û aştiyê têkoşîna me dê bidome.”
“Cihê birêz Ocalan ne girtîgeh e li rex gelê xwe ye”
Hevberdevka HDKê Meral Daniş Beştaşê jî Newroza gel pîroz kir û weha got:
“Li erdnîgariya me geşedanên dîrokî diqewimin. Gelê me jî di nav van geşedanan de berxwedaneke dîrokî didin. Îro ruhê Kawa derketiye qadan û dîrokê ji nû ve dinivisînin. Newroz îro bûye pîrozbahiya gelan. Hezar caran silav ji berxwedana we re. Bila Kurd bi Kurdbûna xwe, Tirk û hemû gel û netew bi nasname û baweriya xwe hebin. Lê bila hemû bi awayekî wekhev bi hev re bijîn. Em ê bi hev re mil bi mil bitêkoşin. Em çiqas bixebitin em ê ew qas bi serbikevin.”
“Cihê birêz Ocalan ne girtîgeh e li rex gelê xwe ye. Bi milyonan kes daxwaza azadiya birêz Ocalan dikin. Her wiha di girtîgehan bi hezaran girtiyên siyasî hene. Em hemûyan re azadiyê dixwazin. Divê hemû girtiyên siyasî bên berdan û ew sepanên li dijî hiqûqî bi dawî bibin. Stenbol bajarê herî mezin a Kurdan e. Werin em li vir bi hev re aştî û demokrasiyê ava bikin. Hevşeredarê Stenbolê girtiyê. Em dibêjin bila ew bê hiqûqî jî bi dawî bibin Stenbolê yên Stenbol hilbijartiyê bi rê ve bibin, Mêrdînê jî yên Mêrdînê hilbijartiyê bi rê ve bibin.”
Pîrozbahiya Newrozê stranên Koma Amed bi coşeke mezin bi dawî bû.
(AY)