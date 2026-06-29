ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 29.06.2026 08:57 29 Haziran 2026 08:57
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.06.2026 09:05 29 Haziran 2026 09:05
Okuma Okuma:  4 dakika

Kadir İnanır’a veda

Elbette hepsinin ortaklaştığı yer aynıydı: Kadir İnanır, bu ülkenin hafızasında yalnızca bir oyuncu olarak değil, bir tavır olarak kalacaktı.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
Kadir İnanır’a veda
Fotoğraflar: Evrim Kepenek/bianet

Albert Camus, “Bir şehri tanımanın kolay bir yolu, orada insanların nasıl çalıştığına, nasıl sevdiğine ve nasıl öldüğüne bakmaktır” der. Belki de bir insanı anlamanın yolu da, hayatı bittiğinde geride kalan kalabalığa, sessizliğe ve uğurlanma biçimine bakmaktan geçiyordur.

Kadir İnanır için dün Harbiye’de düzenlenen tören de böyleydi…Bir hayatın, bir sinema hafızasının ve bir ülkenin politik duygusunun aynı çatı altında buluştuğu, kalabalık ve çok sesli bir veda…

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybeden Kadir İnanır için ilk tören Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde yapıldı. Türkiye bayrağına sarılı tabutu sabah saatlerinde alkışlar eşliğinde sahneye taşındı. Salon, sanat dünyasından siyasetçilere, emek örgütlerinden yurttaşlara kadar geniş bir katılımla doldu.

Kalabalığın içinde Geri Dönüşüm İşçileri Derneği de vardı, Barış Anneleri de… DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Pervin Buldan, CHP İstanbul’un seçilmiş il başkanı Özgür Çelik, CHP’li yöneticiler, İYİ Partililer ve daha niceleri…

Tören alanına yaklaşırken “Hekimoğlu” türküsü duyuluyordu. İnanır’ın da hayatında yeri olan o türkü, sabahın erken saatlerinden beri alanı dolduran insanlara eşlik ediyordu.

Kalabalık içinde bir yurttaşın sesi yükseldi:
“Sen ölmedin Kadir abi… Sen gökyüzüsün. Seni unutmayacağız.” Sözler havada asılı kalırken tören, Hüseyin Karabey’in hazırladığı “Kuzeyden Gelen Adam” belgeselinden kesitlerle başladı. İnanır’ın kendi kamerasından görüntüler de ekrana düştü.

Belgeselde Kenan Evren’in göründüğü anlarda salondan yuh sesleri yükseldi. Kısa bir gerilim oldu. Bir yurttaş “Burada saygı gösterin” diye seslendi. Ardından başka bir ses daha yükseldi: “Arkadaşlar cenazedeyiz, lütfen…”

Ve kalabalık yeniden sustu.

Belgeselde yer alan Kadir İnanır’ın Kenan Evren’e dair sözleri ise salonda yankılanıyordu. Sertti, doğrudandı, geri adım atmayan bir dil:

“Bu ülkenin aydınlarını yok ettiler… Bu bir katliamdır. Bunu yapan da benim için lanetli bir insandır…”

Törende, ilk konuşmayı oyuncu Jülide Kural yaptı. Sesi titriyordu ama cümleleri netti:

“Buradaki duygum sessizlik aslında… Ama Kadir’in söylemek istedikleri o kadar büyüktü ki paylaşmak zorundayım. Kadir İnanır Anadolu’dur. Rumdur, Kürttür, Ermenidir, Çerkestir, Boşnaktır, Türktür, Araptır. O, bu toprakların tamamıdır. Bizlere bıraktığı en büyük miras barıştır.”

Kural’ın ardından konuşanlar, İnanır’ın sadece bir oyuncu değil, bir “tavır” olduğunu tekrar tekrar söyledi.

En çok kullanılan kelime ise şuydu: barış. Bir başka kavram ise neredeyse herkesin dilindeydi: “Kadir dayı.”

Sanki İnanır, sadece sinemada değil, insanların hayatında da bir akrabalık kurmuştu.

Yeğeni Levent İnanır’ın sözleri bu hissi daha da görünür kıldı:

“Büyük bir ustaydı. Öğrendiğim her şeyi ondan öğrendim. Bir röportajında ‘Ben ölürsem Türkiye’deki bütün evlerden cenaze kalkar’ demişti. Filmleri sadece film değildi; bu ülkenin yaralarına dokunan hikâyelerdi. O artık yok değil, içimizde yaşıyor.”

Yeğeni Gül Bakan da duygularını kısa ama sarsıcı bir cümleyle anlattı:
“Senin yeğenin olmak benim için büyük bir şanstı…”

Tören ilerledikçe konuşmalar bir hafıza katmanına dönüşüyordu. Herkes başka bir Kadir İnanır anlatıyordu ama cümleler hep aynı yere çıkıyordu: dayanışma, emek, halk, barış.

Canan Kaftancıoğlu’nun anlattıkları ise özellikle hastane dönemine dairdi. İnanır’ın kendi acısını bile ikinci plana atışını, başkalarını düşünme halini hatırlattı:

“Hasta yatağında bile başkalarını arardı. ‘Nasılsın, bir şeye ihtiyacın var mı?’ diye sorardı. O hâlinde bile önce başkalarını düşünürdü…”

Oyuncu Menderes Samancılar ise onu bir “incir ağacı”na benzetti:

“Bal gibi incirler veren bir ağaç gibiydi. Barış, kardeşlik, sevgi doluydu. Onu asla unutmayacağız.”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da bianet’e konuştu, İnanır’ın politik duruşuna dikkat çekti:

“Askeri darbelere karşı durdu. Çözüm sürecinde sorumluluk aldı. Hep hak mücadelesinin yanında oldu. O büyük barış vasiyetini gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız.”

Tören boyunca anladık ki Kadir İnanır, kimi için filmlerdi, kimi için siyasi duruş, kimi için dost, kimi için ise yalnızca bir “dayı”

Elbette hepsinin ortaklaştığı yer aynıydı: Kadir İnanır, bu ülkenin hafızasında yalnızca bir oyuncu olarak değil, bir tavır olarak kalacaktı.

Törenin sonunda sevenleri tabutun üzerine karanfiller bıraktı. Ardından cenaze, Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne uğurlandı.

Tören’den akılda kalan ise Jülide Kural’ın cümleleriydi: “Kadir İnanır halktı. Anadolu’ydu. Ve hep öyle kalacak.”

Kadir İnanır’ın hayatını anlatan belgesel izleyiciyle buluştu
Kadir İnanır’ın hayatını anlatan belgesel izleyiciyle buluştu
15 Nisan 2025
Kadir İnanır kimdir?
Kadir İnanır kimdir?
26 Haziran 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
kadir inanır Julide Kural
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet Kadın Haberleri editörü (2018). bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri editörü (Ekim 2018-Şubat 2025). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler...

bianet Kadın Haberleri editörü (2018). bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri editörü (Ekim 2018-Şubat 2025). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. TGS İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Cumhuriyet, BirGün, İMC TV, DİHA, Jinha, Jin News için muhabirlik yaptı. Rize’de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergilerinde haber ve yazıları yayımlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. “Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri”, “Sırtında Sepeti”, “Medya ve Yalanlar” isimli kitaplara yazılarıyla katkı sundu. bianet stajyeri (2000). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun.

Devamını Göster
ilgili haberler
Kadir İnanır törenle uğurlandı
28 Haziran 2026
/haber/kadir-inanir-torenle-ugurlandi-320977
Öcalan: Kadir İnanır’ı saygıyla anıyorum
28 Haziran 2026
/haber/ocalan-kadir-inaniri-saygiyla-aniyorum-320971
Sanatçı Kadir İnanır, yarın toprağa verilecek
27 Haziran 2026
/haber/sanatci-kadir-inanir-yarin-topraga-verilecek-320964
Kadir İnanır kimdir?
26 Haziran 2026
/haber/kadir-inanir-kimdir-320954
"BENİM SÖZÜM HALKIN YÜREĞİNDE YANKI BULUR"
Sanatçı Kadir İnanır hayatını kaybetti
26 Haziran 2026
/haber/sanatci-kadir-inanir-hayatini-kaybetti-320953
Kadir İnanır’ın hayatını anlatan belgesel izleyiciyle buluştu
15 Nisan 2025
/haber/kadir-inanirin-hayatini-anlatan-belgesel-izleyiciyle-bulustu-306457
Bir barış elçisi: Kadir İnanır
12 Aralık 2024
/yazi/bir-baris-elcisi-kadir-inanir-302615
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Kadir İnanır törenle uğurlandı
28 Haziran 2026
/haber/kadir-inanir-torenle-ugurlandi-320977
Öcalan: Kadir İnanır’ı saygıyla anıyorum
28 Haziran 2026
/haber/ocalan-kadir-inaniri-saygiyla-aniyorum-320971
Sanatçı Kadir İnanır, yarın toprağa verilecek
27 Haziran 2026
/haber/sanatci-kadir-inanir-yarin-topraga-verilecek-320964
Kadir İnanır kimdir?
26 Haziran 2026
/haber/kadir-inanir-kimdir-320954
"BENİM SÖZÜM HALKIN YÜREĞİNDE YANKI BULUR"
Sanatçı Kadir İnanır hayatını kaybetti
26 Haziran 2026
/haber/sanatci-kadir-inanir-hayatini-kaybetti-320953
Kadir İnanır’ın hayatını anlatan belgesel izleyiciyle buluştu
15 Nisan 2025
/haber/kadir-inanirin-hayatini-anlatan-belgesel-izleyiciyle-bulustu-306457
Bir barış elçisi: Kadir İnanır
12 Aralık 2024
/yazi/bir-baris-elcisi-kadir-inanir-302615
diğer yazıları
Kuir aktivist Nana için uluslararası koruma çağrısı
25 Haziran 2026
Kuir aktivist Nana için uluslararası koruma çağrısı
Öğretmenlerin açlık grevi 10. gününde: Komisyon neden toplanmıyor?
24 Haziran 2026
Öğretmenlerin açlık grevi 10. gününde: Komisyon neden toplanmıyor?
Halide Türkoğlu: Kadınların özgürlük mücadelesi bu ülkede demokrasinin kurucu gücüdür
24 Haziran 2026
Halide Türkoğlu: Kadınların özgürlük mücadelesi bu ülkede demokrasinin kurucu gücüdür
İstanbul'da meslektaşlarına destek olmak isteyen 5 öğretmen darp edilerek gözaltına alındı
20 Haziran 2026
İstanbul'da meslektaşlarına destek olmak isteyen 5 öğretmen darp edilerek gözaltına alındı
HABER / İZLENİM
Hopa’ya Kazım Koyuncu Müzik Okulu çağrısı: Kazım’ın umudunu büyütelim
20 Haziran 2026
Hopa’ya Kazım Koyuncu Müzik Okulu çağrısı: Kazım’ın umudunu büyütelim
Sayfa Başına Git