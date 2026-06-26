Sanatçı Kadir İnanır hayatını kaybetti

Türkiye sinemasına damgasını vuran, toplumsal sorunları ele alan filmleri ve tavrıyla Yeşilçam'a sol bir soluk getiren sanatçılar yer alan Kadir İnanır hayatını kaybetti. 77 yaşındaydı.

Kadir İnanır kimdir?

İnanır, 14 Mayıs'ta rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı.6 günlük yoğun bakım sürecinin ardından entübe edildi.

Toplam 182 sinema filmi ve 12 televizyon dizisinde yer aldı. Oyunculuk kariyerinde genellikle onurlu, güçlü, fedakâr ve toplumla bağlantılı erkek karakterleri canlandırdı.

Kadir İnanır’ın hayatını anlatan belgesel izleyiciyle buluştu

"Ben konuşmayı seçtim"

"Kuzeyden Gelen Adam" belgeseli, 44. İstanbul Film Festivali’nde izleyiciyle buluşmuştu. İnanır belgeselde şöyle demişti:

“Ben Anadolu’yu bilirim. Karadeniz’in hırçın sularını da, Diyarbakır’ın yakıcı sıcağını da tanırım. Traktör üstünde film çektim, dağlarda yürüdüm, çarşılarda halkla buluştum. Benim yolum sokaktan geçer. Benim sözüm, halkın yüreğinde yankı bulur.”

Kadir İnanır’ın “Akil İnsan” olarak yürüttüğü çalışmalar da kapsamlı biçimde ele alınıyor. Siyasi bir figür değil, halkın içinden bir yurttaş olarak o süreçte yer aldığını vurgulayan İnanır, barışın yanında durma kararını şu sözlerle anlatıyor:

“Sözüm belliydi: Barıştan yana olacaktım. İnsanlar ölürken susamazdım. Karadeniz’den Güneydoğu’ya, doğudan batıya gezdim. İnsanların gözlerinin içine baktım. Öfkeli, umutsuz, yorgun ama bir o kadar da barışa susamıştılar. Sustukça acılar büyüyordu. Ben konuşmayı seçtim.”

“O masaya otururken bir sanatçı değil, bu ülkenin evladı olarak oturdum. Eleştirildim, hedef gösterildim ama inandığım yoldan sapmadım. Çünkü biliyorum ki, barış için konuşmayanlar, savaşın tarafı olurlar. Ben ise her zaman barışın yanında durdum, duracağım.”

“O masaya otururken bir sanatçı değil, bu ülkenin evladı olarak oturdum. Eleştirildim, hedef gösterildim ama inandığım yoldan sapmadım. Çünkü biliyorum ki, barış için konuşmayanlar, savaşın tarafı olurlar. Ben ise her zaman barışın yanında durdum, duracağım.”

(EMK)