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YT: Yayın Tarihi: 28.06.2026 12:00 28 Haziran 2026 12:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.06.2026 12:20 28 Haziran 2026 12:20
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Öcalan: Kadir İnanır’ı saygıyla anıyorum

Abdullah Öcalan, hayatını kaybeden sanatçı Kadir İnanır için gönderdiği başsağlığı mesajında “O halk için gerçek bir sanatçıydı” dedi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Öcalan: Kadir İnanır’ı saygıyla anıyorum
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Abdullah Öcalan, 77 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Kadir İnanır için İmralı’dan bir başsağlığı mesajı gönderdi.

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Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre, Öcalan’ın mesajı şöyle:

Türkiye halklarının gönüllerde taht kuran büyük sanatçısı sevgili Kadir İnanır’ı saygıyla anıyorum.

Kendisi sinema sanatının başta Yılmaz Güney ve Sırrı Süreyya’nın da dahil olduğu çizginin büyük temsilcisiydi. O halk için gerçek bir sanatçıydı. Halkın yürekten etik ve estetik değeriydi. Barış sürecinin de gerçek ve ısrarlı akil önderlerindendi. Son barış sürecinin de tıpkı Sırrı Süreyya gibi takipçisiydi. İnanıyorum ki yeni Barış ve Demokratik Toplum Süreci başarıya ulaşır. Bu başarıyla ruhu şad olur.

 Tüm yakınlarına, dostlarına ve halkımıza başsağlığı diler, saygı ve sevgiyle selamlarım.

 Abdullah Öcalan

 İmralı 

 27 Haziran 2026

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
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