Kadir İnanır kimdir?

Türkiye sinemasının önemli oyuncularından biri ve aynı zamanda film yönetmenidir. Yeşilçam döneminin en tanınmış erkek oyuncuları arasında yer alan İnanır, güçlü karakterleri ve dramatik rolleriyle sinemada önemli bir yer edindi.

Eğitim hayatını Fatsa’da başladıktan sonra İstanbul Haydarpaşa Lisesi’nde sürdürdü. Daha sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon Bölümü’nden mezun oldu.

1968 yılında Ses dergisinin düzenlediği “Sinema Artisti Yarışması”na katıldı. Aynı yıl Saklambaç gazetesinin düzenlediği “Fotoroman Artisti Yarışması”nda birinci oldu. Bir süre fotoromanlarda yer aldıktan sonra sinema kariyerine başladı.

İlk sinema deneyimini 1968 yılında "Yedi Adım Sonra" filmiyle yaşadı. 1970 yılında Atıf Yılmaz’ın yönettiği "Kara Gözlüm" filminde başrol oynayarak büyük tanınırlık kazandı. Bu filmde Türkan Şoray ile başrolü paylaştı ve Türkiye sinemasının önemli oyuncuları arasına girdi.

Kariyeri boyunca “Selvi Boylum Al Yazmalım” “Utanç”, “Ah Güzel İstanbul”, “Kırık Bir Aşk Hikâyesi”, “Tatar Ramazan” ve “Yılanların Öcü” gibi birçok önemli yapımda rol aldı.

Toplam 182 sinema filmi ve 12 televizyon dizisinde yer aldı. Oyunculuk kariyerinde genellikle onurlu, güçlü, fedakâr ve toplumla bağlantılı erkek karakterleri canlandırdı.

Ayrıca 1998 yılında Flash TV’de ana haber bülteni sunuculuğu yaptı. Oyuncu Levent İnanır’ın dayısı, müzisyen Soner Arıca ve eski millî futbolcu Erdoğan Arıca’nın da akrabasıdır. Uzun yıllar oyuncu Jülide Kural’ın hayat arkadaşıydı.

Barışa inandı

2013 yılında Türkiye’de yürütülen Çözüm Süreci kapsamında oluşturulan Akil İnsanlar Heyetinde yer aldı. Hükûmet tarafından oluşturulan bu heyet, toplumun farklı kesimleriyle görüşerek çözüm sürecine ilişkin halkın düşüncelerini dinlemek, önerileri toplamak ve sürece dair toplumsal iletişimi güçlendirmek amacıyla kurulmuştur. Heyet toplam 63 kişiden oluşmuş ve 7 bölgeye ayrılarak çalışmalar yürüttü.

Sağlık sorunları nedeniyle çeşitli dönemlerde tedavi gören İnanır, 2026 yılında zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve 26 Haziran 2026 tarihinde hayatını kaybetti. Ordu’nun Fatsa ilçesinde doğdu. Aslen Trabzon’un Sürmene ilçesi kökenlidir. Ailesinin en küçük çocuğudur. 15 Nisan 1949’da doğdu.

Kariyeri

Kadir İnanır, uzun sinema kariyeri boyunca birçok önemli filmde rol almıştır. İlk sinema deneyimini 1968 yılında Yedi Adım Sonra filmiyle yaşayan sanatçı, 1970 yılında Kara Gözlüm filmiyle başrol oyuncusu olarak tanınmaya başlamıştır. Türkan Şoray ile birlikte rol aldığı bu film, onun Türk sinemasında büyük bir çıkış yapmasını sağlamıştır.

Kariyeri boyunca Utanç (1972), Selvi Boylum Al Yazmalım (1977), Ah Güzel İstanbul (1981), Kırık Bir Aşk Hikâyesi (1981), Amansız Yol (1985), Yılanların Öcü (1985), Sen Türkülerini Söyle (1986), Katırcılar (1987), 72. Koğuş (1987), Tatar Ramazan (1990) ve Tatar Ramazan Sürgünde (1992) gibi Türk sinemasının önemli yapımlarında yer aldı.

İnanır, sinema kariyerinde toplam 182 film ve 12 televizyon dizisinde rol alarak Türk sinemasının en üretken oyuncularından biri oldu. Canlandırdığı karakterlerde genellikle güçlü, kararlı, fedakâr ve onurlu erkek figürleriyle izleyicilerin hafızasında yer edindi.

Ödüller

Kadir İnanır, oyunculuk kariyeri boyunca birçok önemli ödüle layık görülmüştür. İlk büyük ödülünü 1973 yılında 5. Altın Koza Film Festivalinde Utanç filmiyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanarak aldı.

1986 yılında 23. Antalya Altın Portakal Film Festivalinde Yılanların Öcü filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. 1990 yılında ise 3. Ankara Film Festivalinde Medcezir Manzaraları filmiyle aynı ödüle değer görüldü.

Kadir İnanır ayrıca 2000 yılında 37. Altın Portakal Film Festivalinde Yaşam Boyu Onur Ödülü, 2007 yılında Sinema Yazarları Derneği Ödüllerinde Onur Ödülü, 2011 yılında 18. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivalinde Yaşam Boyu Onur Ödülü aldı. 2016 yılında Almanya Film Festivali tarafından Onur Ödülü ile ödüllendirildi. 2023 yılında ise 30. Uluslararası Altın Koza Film Festivalinde “Cumhuriyetin 100. yılında Sinemamızın Yüzü” ödülüne layık görüldü.

(EMK)