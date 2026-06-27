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KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 27.06.2026 14:50 27 Haziran 2026 14:50
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.06.2026 15:05 27 Haziran 2026 15:05
Okuma Okuma:  2 dakika

Sanatçı Kadir İnanır, yarın toprağa verilecek

77 yaşındayken aramızdan ayrılan sanatçı, Ulus Mezarlığı’na defnedilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Sanatçı Kadir İnanır, yarın toprağa verilecek

Zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün (26 Haziran) hayatını kaybeden oyuncu, yönetmen ve aydın Kadir İnanır, yarın (28 Haziran Pazar) toprağa verilecek.

Sanatçı için saat 13.00’da Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) tören düzenlenecek. 

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, İnanır’ın cenaze namazı, Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak.

77 yaşındayken aramızdan ayrılan sanatçı, Ulus Mezarlığı’na defnedilecek.

“Birbirimize sarılıp, yüksek sesle barış diye bağırmaktan başka çaremiz yok”

2013’te yürütülen çözüm süreci kapsamında oluşturulan Akil İnsanlar Heyeti’nde de yer alan İnanır, aylık KAFA Dergisi’nin 2015’te yayımlanan 13. sayısında “Yaşasın halkların kardeşliği” başlığıyla kaleme aldığı yazısında kısaca şöyle demişti:

Sanatçıların ülkenin çağın gerisinde kalmış temel sorunlarını ortadan kaldırma ya da bu sorunlara karşı duyarlı olması tavrı; ürettikleri eserler kadar önemlidir. Sanatçı, sana gücüyle, aydınlanmacı gücünü birlikte kullandığında, o ülkedeki insanlık bir sanat eseri güzelliğinde büyür, yüceleşir. Ben 46 yıl sürdürdüğüm sanatçı yaşamım boyunca hep bu düşünceleri öne sürdüm, savundum.

Dünyanın çatışma bölgelerini dolaşıyorum. Barışa uzanan yollardaki çekilen çileleri, ölümleri yerinde izliyorum. Ülkemizdeki çatışma ortamı ortadan kalksın, kalıcı barışa dönüşsün diye durmadan koşturuyorum. Hayatımın en güzel yıllarını bu dava uğruna yaşıyorum. Karşı çıkan zavallılara inat, sonuna kadar da bu mücadeleden vazgeçmeyeceğim.

Bizdeki bu yapılanma kesin-kes, dünyanın en güzel ülkesinin, önüne kesmek için uyguladıkları bilinçli bir metottan başka bir şey değil. Bu gerçekler ışığında el ele verip, birbirimize sarılıp, yüksek sesle BARIŞ diye bağırmaktan başka çaremiz yoktur. Bu cennet vatan 500 milyon insanı doyurmaya yetecek kadar zengin ve büyüktür. Hep beraber bu mutluluğu yaşamanın tek sloganı var: Yaşasın Halkların Kardeşliği! Yaşasın BARIŞ! Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye.

Kadir İnanır kimdir?
Kadir İnanır kimdir?
26 Haziran 2026

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
kadir inanır cenaze töreni barış çağrısı çözüm süreci akil insanlar heyeti yeşilçam
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