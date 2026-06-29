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YT: Yayın Tarihi: 29.06.2026 14:31 29 Haziran 2026 14:31
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.06.2026 14:36 29 Haziran 2026 14:36
Okuma Okuma:  2 dakika

İBB davasında 58. gün: İmamoğlu’ndan Kadir İnanır mesajı

İmamoğlu, "Başımız sağ olun. Kadir Abi’ye çok üzüldük. Fatsa’nın, Ordu’nun, Türkiye’nin başı sağ olsun. İsmini yaşatacağız. Hepinizi çok öpüyorum" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İBB davasında 58. gün: İmamoğlu’ndan Kadir İnanır mesajı
Çizim: Tarık Tolunay

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında açılan ve aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 59’u tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 58’inci celsesi sürüyor.

Duruşma, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılıyor.

Duruşmaya Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan da dahil olmak üzere çok sayıda tutuklu sanık katıldı.

Bugünkü oturumda İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün’ün avukatları savunma yapıyor. Eski Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un savunmasının ise yarın alınması bekleniyor.

Savunma yapan avukat Yılmaz, Gürkan Akgün’ün İstanbul’un depreme hazırlanmasına katkı sunan bir şehir plancısı olduğunu, tutukluluğun kent açısından kayıp yarattığını savundu.

Akgün’ün avukatı Selin Gönül ise iş insanı Mehmet İlhan Gülay’ın dosyada farklı zamanlarda farklı beyanlar verdiğini belirterek, şüpheli olarak yer aldığı süreçten sonra müşteki konumuna geçtiğini, bu değişimin gerekçesinin dosyada açık şekilde görülmediğini dile getirdi.

Avukat Erhan Yılmaz da savcılık tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan uzmanların bilirkişi olarak dosyaya dahil edildiğini, ancak iddianamede bakanlığın suçtan zarar gören kurumlar arasında gösterildiğini belirterek bilirkişilerin tarafsızlığına ilişkin tartışma bulunduğunu söyledi.

Duruşmaya ara verildi.

İmamoğlu, "Başımız sağ olun. Kadir Abi’ye çok üzüldük. Fatsa’nın, Ordu’nun, Türkiye’nin başı sağ olsun. İsmini yaşatacağız. Hepinizi çok öpüyorum" dedi. 

Duruşma, Gürkan Akgün’ün avukatlarının savunmalarıyla devam ediyor.

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(EMK)

   

Haber Yeri
İstanbul
Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak İBB Davası İBB dava çelişkileri kadir inanır
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