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KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 28.06.2026 15:12 28 Haziran 2026 15:12
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.06.2026 15:48 28 Haziran 2026 15:48
Okuma Okuma:  1 dakika

Kadir İnanır törenle uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren usta oyuncu ve yönetmen Kadir İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul’da anma töreni düzenlendi. Törene, İnanır’ın ailesi, arkadaşları, sevenleri ve çok sayıda siyasi parti temsilcisi katıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kadir İnanır törenle uğurlandı

Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde yapılan törende sanatçılar ve siyasiler de yer aldı. Tören için Kadir İnanır'ın tabutu sahneye konuldu. 

Tatar Ramazan, Selvi Boylum Al Yazmalım, Dila Hanım gibi unutulmaz filmlere imza atan usta oyuncunun yeğeni Levent İnanır, sanatçının vasiyeti olmadığı açıklaması yaptı.

Törende konuşan Gül Sunal, usta sanatçının Kemal Sunal'dan sonraki vefasına "Kemal'in ardından çocuklarıma ağabeylik yaptı. Ömrüm boyunca minnetle anacağım." sözleri ile dikkat çekti. Levent İnanır amcasının, "Ben öldüğüm zaman her evden bir cenaze çıkacak" dediğini dile getirdi.

Kadir İnanır kimdir?
Kadir İnanır kimdir?
26 Haziran 2026

Törene katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Türkiye’nin başı sağolsun. Çok önemli bir sanatçıyı, çok önemli bir demokratı kaybettik. Bir kişi eksildik. Barışsever birisiydi. Sürekli hak ihlallerine uğrayan insanların yanındaydı. 80’lerde darbe karşıtıydı. Sonrasında işçilerin, emekçilerin hak arama mücadelesinin yanındaydı. 2013-2015 tarihlerinde Kürt meselesinin çözümü için başlayan süreçte akil insanlarda yer aldı. Sonrasında da Türkiye’de başta Kürt meselesi olmak üzere demokratikleşmeye kafa yordu, emek verdi. Büyük bir kayıp. Çok değerli bir insandı. Sadece bir sanatçı değildi, demokrattı ve bir devrimciydi. Türkiye’nin, Karadeniz halkının, devrimcilerin, demokratların başı sağolsun. Onun özlemini duyduğu barışı inşallah bir gün bu topraklara getireceğiz sözünü veriyoruz." dedi.

Görseli Büyüt

Törende gazetecilere konuşan Kadir İnanır’ın yeğeni Soner Arıca, “Çok büyük bir ikondan, çok büyük bir sanatçıdan bahsediyoruz. Yani sadece sadece benim dayım değil. Ülkenin dayısıydı, abisiydi. Çok önemliydi. Birkaç jenerasyonun erkek nüfusunun büyük bir bölümü onun gibi yürüdü, onun gibi güldü, onun gibi giyindi. Çok üzgün ve şaşkınım. Tabii ki hiç kimseye yakışmıyor, ölüm demekte bile zorlanıyorum. Ama sanki ben hiçbir zaman böyle bir şey olmayacak diye düşünüyordum. O yüzden çok tuhaf. Gerçekliğine inanmıyorum. Çok üzgünüm. Bir de yani annemi de kaybettik 3 gün önce üst üste.” dedi.

Haber Yeri
İstanbul
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