Kadir İnanır törenle uğurlandı
Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde yapılan törende sanatçılar ve siyasiler de yer aldı. Tören için Kadir İnanır'ın tabutu sahneye konuldu.
Tatar Ramazan, Selvi Boylum Al Yazmalım, Dila Hanım gibi unutulmaz filmlere imza atan usta oyuncunun yeğeni Levent İnanır, sanatçının vasiyeti olmadığı açıklaması yaptı.
Törende konuşan Gül Sunal, usta sanatçının Kemal Sunal'dan sonraki vefasına "Kemal'in ardından çocuklarıma ağabeylik yaptı. Ömrüm boyunca minnetle anacağım." sözleri ile dikkat çekti. Levent İnanır amcasının, "Ben öldüğüm zaman her evden bir cenaze çıkacak" dediğini dile getirdi.
Kadir İnanır kimdir?
Törene katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Türkiye’nin başı sağolsun. Çok önemli bir sanatçıyı, çok önemli bir demokratı kaybettik. Bir kişi eksildik. Barışsever birisiydi. Sürekli hak ihlallerine uğrayan insanların yanındaydı. 80’lerde darbe karşıtıydı. Sonrasında işçilerin, emekçilerin hak arama mücadelesinin yanındaydı. 2013-2015 tarihlerinde Kürt meselesinin çözümü için başlayan süreçte akil insanlarda yer aldı. Sonrasında da Türkiye’de başta Kürt meselesi olmak üzere demokratikleşmeye kafa yordu, emek verdi. Büyük bir kayıp. Çok değerli bir insandı. Sadece bir sanatçı değildi, demokrattı ve bir devrimciydi. Türkiye’nin, Karadeniz halkının, devrimcilerin, demokratların başı sağolsun. Onun özlemini duyduğu barışı inşallah bir gün bu topraklara getireceğiz sözünü veriyoruz." dedi.
Törende gazetecilere konuşan Kadir İnanır’ın yeğeni Soner Arıca, “Çok büyük bir ikondan, çok büyük bir sanatçıdan bahsediyoruz. Yani sadece sadece benim dayım değil. Ülkenin dayısıydı, abisiydi. Çok önemliydi. Birkaç jenerasyonun erkek nüfusunun büyük bir bölümü onun gibi yürüdü, onun gibi güldü, onun gibi giyindi. Çok üzgün ve şaşkınım. Tabii ki hiç kimseye yakışmıyor, ölüm demekte bile zorlanıyorum. Ama sanki ben hiçbir zaman böyle bir şey olmayacak diye düşünüyordum. O yüzden çok tuhaf. Gerçekliğine inanmıyorum. Çok üzgünüm. Bir de yani annemi de kaybettik 3 gün önce üst üste.” dedi.