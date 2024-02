Çocuk edebiyatı her gün daha çok gelişiyor ve güzelleşiyor. Yeni yazarlar, yeni öyküler o kadar çok hızla akıyor ki insan takip etmekte zorlanıyor. Ancak zamanı durduran ve her daim kendisini okutan, okurken tat bırakan yazar ve kitaplar vardır. O yüzden biz onlara klasik diyoruz. Sir Arthur Conan Doyle’nin yarattığı Sherlock Holmes karakteri de kuşkusuz bu klasiklerden biri.

İyi ki hayatımızda Sherlock Holmes var. Özellikle yaratıcı, araştırma, inceleme duygusu gelişkin çocuklarda düşünce yeteneğini esnettikçe esneten bir yazar ve karakteri okumak her zaman varlığını sürdürecektir. Kuşkusuz polisiye roman alanı çok çok gelişti, çok fazla güzel kitaplar hayatımıza girdi. Tüm bunların içinden tümdengelim yöntemini kullanan kahraman sayısı çok az. Sherlock Holmes, her öyküsünde gizemli olayları macera dolu bir yöntemle çözüme kavuşturması kitapların okunmasını akıcılaştırıyor. Bugüne dek 4 roman ve 56 hikâyesi yayımlanan Doyle’un eserlerine şimdi ulaşmak daha kolay. Polisiyenin dünyanın her yerinde yaygınlaşmasına önemli katkısı olan Sherlock Holmes karakteri daha küçük yaştaki çocuklar için de tasarlanmaya başladı.

Tarih, coğrafya, gizem ve çözüm…

The Kitap Yayınları’nın yayımladığı Sherlock Holmes kitap serisi 8 yaş ve üzeri çocuklar için çok uygun bir derleme olmuş. Elime ulaşan 5 kitaba kısa kısa değineceğim ancak okuduklarımın arasında “Altı Napolyon” çok hoşuma gitti. Kitaptaki bir ayrıntı belki de gazeteci kimliğimle ilgili olsa gerek çok dikkatimi çekti. Eserde sadece gizemli bir olay çözülmüyor, aynı zamanda tarih, coğrafya ve tarihe damga vurmuş insanlara da değiniliyor olması genel kültür açısından oldukça önemli.

Londra’nın haberci oğlanlarına dair bilgiye değineceğim ancak elinize alacağınız eserde, birisi Napolyon'un heykellerini parçalamaktadır ve polisin bunun nedenine dair hiçbir fikri yoktur. Neyse ki Holmes ve Watson yardım etmek için hazırdır. Bu birkaç küçük suçun büyük bir maceraya dönüşeceğinden habersizlerdir!

Londra’nın haberci oğlanları

Eserde dikkatimi çeken şu paragrafı paylaşamadan edemeyeceğim:

“Londra’nın haberci oğlanları. Mesaj iletmek için para verilen çocuklar. Haberci oğlanlara Londra’da çok sık rastlanır. Kentin bir ucundan diğerine hızlı mesaj göndermek için birebirdirler. İyi para verirseniz mesajı tamamen gizli tutar, hatta yol üzerinde biraz casusluk da yaparlar.”

Tabii ki bir kaçak tarafından işlenen cinayetin çözülmesini tamamen anlatmayacağım ama kitabın çocukların çok hoşuna gideceğinden eminim.

Kısa kısa...

Mühendisin baş parmağı

Watson'ın yeni hastası, kayıp bir başparmak ve dehşet verici bir hikâyeyle karşısına çıktığında, Watson nereye başvuracağını bilir. Bu tam Sherlock Holmes'e göre bir davadır. Ancak Holmes ve Watson bu ölümcül gizemi zamanında çözüp suçluları yakalayabilecek mi?

Charles Augustus Milverton vakası

Bir kadının evliliğini kurtarmaya çalışan Holmes, en büyük düşmanlarından biriyle yüz yüze gelmek zorunda kalır: Charles Augustus Milverton. Bu kötü adam, Londra'nın zengin ve nüfuzlu insanlarının sırlarını rehin tutmakta ve masum Leydi Eva'yı mahvetmekle tehdit etmektedir. Holmes ve Watson zaman dolmadan onu durdurabilecekler midir?

Bakır renkli kayınlar

Korkmuş Violet Hunter tavsiye almak için Holmes ve Watson'a başvurunca, suçla savaşan ikili kendilerini tehlikeli bir gizemin içinde bulurlar. Çünkü Bakır Renkli Kayınlar'ın koridorlarında sırlardan çok daha fazlası vardır...

Bohemya’da skandal

Güçlü ama çok da zeki olmayan bir kral, kendisinden yardım istediğinde Sherlock Holmes reddedemez. Ancak dedektif, bu davanın onu en az kendisi kadar zeki, kurnaz ve atik bir kadınla karşı karşıya getireceğinden habersizdir. Holmes sonunda kendine denk birini bulmuş olabilir mi?

(SYZ/ AÖ)