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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 7 Mart 2024 11:38
 ~ Son Güncelleme: 7 Mart 2024 11:45
2 dk Okuma

İstiklal’de Çalgıcı Kediler’e rastlarsanız şaşırmayın!

İspanya’da yaşayan Prenses, dans etmeye ve şarkı söylemeye bayılan çok mutlu bir kedidir. Bir gün, birlikte İstanbul’a geldiği sahibinden ayrı düşer...

Sedat Yılmaz
Sedat Yılmaz

Sedat Yılmaz
Görseli Büyüt
İstiklal’de Çalgıcı Kediler’e rastlarsanız şaşırmayın!

Gazeteci kökenli ya da sinema- tiyatro gibi sanat alanlarında kariyer yapmış yazarların özellikle çocuk edebiyatındaki çıkışları büyük bir avantaj sağlıyor. Hem dil hem de çocukla kurulan bağ ilgimi hep çekiyor. Radyo televizyon ve sinema mezunu Ceylan Işın Koryürek’in kaleme aldığı “Çalgıcı Kediler” bu nedenle ilgimi çeken eserlerden biri oldu.

Özellikle sokak sanatı ve farklı tarzlardan müzisyene ev sahipliği yapan İstiklal Caddesi’nin mekân olarak seçilmesi tatlı bir düşünce. Koryürek’in fabl kitabı, birey ve toplum, toplum hayatı, zaman ve mekân, duygular ve hayaller, kavramlar ve çağrışımlar, değerlerimiz, İletişim, dayanışma, paylaşma, sevgi ve arkadaşlık temalarını işlemesi, yürüyüşündeki başarının da başlangıcı gibi geldi bana. Hikaye özellikle ilkokul çağındaki çocuklarda hayvan sevgisini pekiştirecektir.

Hayatın sürprizleri ve çalgıcı kediler

İspanya’da yaşayan Prenses, dans etmeye ve şarkı söylemeye bayılan çok mutlu bir kedidir. Bir gün, birlikte İstanbul’a geldiği sahibinden ayrı düşünce, İstiklal Caddesi’nin sokaklarında bambaşka bir hayata adım atar. Prenses ve sokakta tanışıp arkadaş olduğu Paşa, Cimcime ve Şaşkın ile yolculuğu da böyle başlar.

Samba ile ortak bir hayal için bir araya gelirler. Ünlü bir müzik grubu kuracaklar, şarkılarıyla herkesi hayran bırakacaklar ve müzik yaparak hem kendilerinin hem de diğer sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Hedefe giden zorlu ve sürprizlerle dolu bu yolda, bakalım çalgıcı kedilerin başlarına neler gelecek? Merak ettiyseniz “Çalgıcı Kediler”le baş başa bırakayım.

Kitap: Çalgıcı Kediler
Yazar: Ceylan Işın Koryürek
Resimleyen: Ekinsu Kocatürk
Yayınevi: İthaki Çocuk
Okuma Yaş Grubu: 9 ve üzeri

(SYZ/AÖ)

bia çocuk kitaplığı ithaki çocuk
Sedat Yılmaz
Sedat Yılmaz
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Gazeteci. 2002'de Dicle Haber Ajansı’nda (DİHA) gazeteciliğe başladı. 2009'da Özgür Gündem gazetesi emek ve ekonomi haber editörü olarak çalıştı. Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın (TGS) 2013- 2016...

Gazeteci. 2002'de Dicle Haber Ajansı’nda (DİHA) gazeteciliğe başladı. 2009'da Özgür Gündem gazetesi emek ve ekonomi haber editörü olarak çalıştı. Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın (TGS) 2013- 2016 Genel Mali Sekreteri görevinde bulundu. İsçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) kuruluş çalışmalarında yer aldı. Bölgesel eşitsizlik, gelir dağılımı adaletsizliği, yoksulluk, çalışma yaşamı- iş cinayetleri, çatışma ve barış süreçleri, medya sahipliği, medya ve savunma sanayi ilişkisi, medya eleştirisi ile medya- iktidar ilişkisi üzerine çalışma yürütüyor. Hrant Dink Vakfı tarafından organize edilen Türkiye- Ermenistan Seyahat Fonu çerçevesinde Ermenilerin Türk ve Kürtler hakkında algıları ve yüzüncü yılında Ermeni Soykırımı anma etkinliklerini Özgür Gündem Gazetesi için takip etti ve bir süre Yerevan’da çalıştı. Friedrich Ebert Stiftung (FES) ile Bağımsız Gazetecilik Platformu (P24) ortaklaşa Auschwitz ölüm kampının yok edilmesinin 70’inci yılı dolayısıyla Almanya’da yürütülen çalışmalara katıldı. Muhabir, haber editörü ve Mezopotamya Ajansı (MA) Haber Müdürü görevinde bulundu. MA haber editörü olarak gazeteciliğe devam ediyor. Bisiklet tutkunu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) üyesi. Diyarbakır’da yaşıyor. 

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