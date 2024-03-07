İstiklal’de Çalgıcı Kediler’e rastlarsanız şaşırmayın!

Gazeteci kökenli ya da sinema- tiyatro gibi sanat alanlarında kariyer yapmış yazarların özellikle çocuk edebiyatındaki çıkışları büyük bir avantaj sağlıyor. Hem dil hem de çocukla kurulan bağ ilgimi hep çekiyor. Radyo televizyon ve sinema mezunu Ceylan Işın Koryürek’in kaleme aldığı “Çalgıcı Kediler” bu nedenle ilgimi çeken eserlerden biri oldu.

Özellikle sokak sanatı ve farklı tarzlardan müzisyene ev sahipliği yapan İstiklal Caddesi’nin mekân olarak seçilmesi tatlı bir düşünce. Koryürek’in fabl kitabı, birey ve toplum, toplum hayatı, zaman ve mekân, duygular ve hayaller, kavramlar ve çağrışımlar, değerlerimiz, İletişim, dayanışma, paylaşma, sevgi ve arkadaşlık temalarını işlemesi, yürüyüşündeki başarının da başlangıcı gibi geldi bana. Hikaye özellikle ilkokul çağındaki çocuklarda hayvan sevgisini pekiştirecektir.

Hayatın sürprizleri ve çalgıcı kediler

İspanya’da yaşayan Prenses, dans etmeye ve şarkı söylemeye bayılan çok mutlu bir kedidir. Bir gün, birlikte İstanbul’a geldiği sahibinden ayrı düşünce, İstiklal Caddesi’nin sokaklarında bambaşka bir hayata adım atar. Prenses ve sokakta tanışıp arkadaş olduğu Paşa, Cimcime ve Şaşkın ile yolculuğu da böyle başlar.

Samba ile ortak bir hayal için bir araya gelirler. Ünlü bir müzik grubu kuracaklar, şarkılarıyla herkesi hayran bırakacaklar ve müzik yaparak hem kendilerinin hem de diğer sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Hedefe giden zorlu ve sürprizlerle dolu bu yolda, bakalım çalgıcı kedilerin başlarına neler gelecek? Merak ettiyseniz “Çalgıcı Kediler”le baş başa bırakayım.

Kitap: Çalgıcı Kediler

Yazar: Ceylan Işın Koryürek

Resimleyen: Ekinsu Kocatürk

Yayınevi: İthaki Çocuk

Okuma Yaş Grubu: 9 ve üzeri

(SYZ/AÖ)