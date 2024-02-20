Kelimelerle dans ettiren bir kitap

Anadilin öneminin hatırlandığı bugünlerde size farklılıklarımızın zenginliğini hissettiren Aras Yayıncılığın katkısıyla hazırlanan iki güzel eseri takdim edeyim. Aras Yayıncılığın çocuk kitapları basan Hippo Yayınevinden çıkan kitaplar sizlerin de dikkatinizden kaçmayacak bir tatlılığa sahip.

Benim yazın dünyasına bakışım hep yazar, kitap ve yayınevi bütünlüğüdür. Çünkü iyi bir yazar, kaleme aldığı eseri kötü nam salmış bir yayınevinden yayınlamaz. Zira kötü izlenim bırakmış bir yayınevinden de güzel bir eser çıkmaz. Bu yüzden de Hippo’ya bir parça pozitif ayrımcılık yapmamın bir zararı yok. Şimdi gelin “Tetem, Sözcükler ve Ben” eserinin güzelliğini keşfedelim.

Hepimiz gibi Mete’nin de bir zamanlar hiç sözcüğü yoktu. Ama vakti geldiğinde, ağzından çıkan ilk sözcük “tete” olmuştu. Mete büyükannesine böyle seslenmişti. Tetesi bir sözcük toplayıcısıydı ve o güne kadar toplamış olduğu bütün sözcükleri bir bir çağırıp Mete’yle paylaştı…

İnsan ve kelime

Bir insanın hafızasının gücü, kaydettiği kelimelerle bağlantılıdır. Ne kadar kelime bilirseniz o kadar güçlü bir hafızaya ve güçlü bir kaleme sahip olursunuz. Zira çok kitap okuma ve okutmak da bu yüzden önemli. Kelimeler bizi mutlu eder, korkutur, hüzünlendirir ve büyüler. İşte Nikola Huppertz’in kaleme aldığı, Elsa Klever’in canlandırdığı “Tetem, Sözcükler ve Ben” kitabı da hayatımıza güzellik katıyor. “Korkutan sözcükler, gemi enkazı, fırtınalı gece, diş takırtısı. Umutlandıran sözcükler, kuyruklu yıldız, hediye paketi, dostluk. Hüzünlendiren sözcükler, iç çekmek, gözyaşı seli, salyangoz kabuğu.

Bu güzel sözcükler, kitabın sadece bir sayfasını oluşturuyor.

Sözcük toplayıcısı

Tıpkı insanların doğup büyüyüp öldüğü döngü gibi sözcükler de nesilden nesle akar durur. Ve üzerine yenileri eklenir, bazıları unutulur, belki de bazıları kullanımdan kalkar. Sözcük torbasını andıran bu kitap, gürültülü, çılgın, sessiz, utangaç, sevimli, sevimsiz, inatçı bir dizi zenginlik katıyor hafızamıza. Kartopu gibi büyüyen, çoğalan ve güzelleştiren bu kitap çocuklara iyi gelecektir. Ebeveynler de kitabı ellerinden düşürmeyecek bir kaynak olarak kullanacağından eminim. Güzel ve zengin bir eserle çocuklarınızı rahatlıkla tanıştırabilirsiniz.

Kitap: Tetem, Sözcükler ve Ben

Yazar: Nikola Huppertz

Resimleyen: Elsa Klever

Çeviren: Sevengül Sönmez

Yayınevi: Hippo

Okuma Yaş Grubu: 3-7

Geometri hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı

Doğrusunu isterseniz bir kare, bir dikdörtgen, bir üçgen ve bir daireden oluşan bir kitap hiç düşünememiştim. Raşel Meseri’nin kaleme aldığı, Eda Çağıl Çağlarırmak’ın çizdiği “Şekillerin Oyunu”, çocuklar için geometriyi eğlenceli bir hale getiriyor. Yazarın, birbirine benzemeyen Karel, Dükdörtgen, Güçgen ve Zaire karakterleriyle kaleme aldığı kitap çok zekice bir sanatsal dille akıyor. Güldüren, düşündüren, okurken insanda tebessüm bırakan ve çizimleriyle bütünleşen bu eser, çocuklara farklılıklarımızın bir zenginlik olduğunu kavratıyor. İmkânsız olan bir şeyin kafa kafaya verilerek üstesinden gelineceğini, birlikte düşünmenin ortaya çıkardığı mutlu bir sonu hatırlatan eser, oyun tadında olması okuyucuyu rahatlatıyor.

“Günleri türlü oyunlar oynayarak geçiren bu dört arkadaş bir gün yepyeni bir şey yapmaya karar verdi. Yeni oyunlarını, oyun kurallarını, kendileri belirleyecekti. Her birinin biricikliği bu yeni oyuna farklı bir boyut katacak.” Oyun tadında bir okumaya davet edeyim ve sayfaları size bırakayım.

Kitap: Şekillerin Oyunu

Yazar: Raşel Meseri

Resimleyen: Eda Çağıl Çağlarırmak

Yayınevi: Hippo

Okuma Yaş Grubu: 0-5

(SYZ/AÖ)