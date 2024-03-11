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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 11 Mart 2024 13:26
 ~ Son Güncelleme: 11 Mart 2024 13:34
2 dk Okuma

Gidenlerin ardından bir vefa borcu

Gidenler sadece halklar, insanlar veya komşularımız mı? Hayır, İsmail Dindar kitabında bir yaşamın, bir tarihin, insanlığın toplumsal kültürel birikiminin gittiğini anlatıyor.

Sedat Yılmaz
Sedat Yılmaz

Sedat Yılmaz
Görseli Büyüt
Gidenlerin ardından bir vefa borcu
Fotoğraf: Canva

Kürtçe çocuk edebiyatına son yıllarda kafa yoran yazarlardan İsmail Dindar, uzun yıllardır tanıdığım çok iyi bir eğitimci. Üniversite öğrencisiyken tanıdığım Dindar’ın çocuklarla olan ilişkisi bugün ortaya koyduğu kıymetli eserlerin de göstergesi. Dindar hem çok iyi bir eğitimci hem de çok iyi bir dilbilimci. Sınıf öğretmenliği deneyimlerinin eserlerine yansıdığı muhakkak, ancak Dindar’ın kalemi en çok da Kürt illerindeki toplumsal yaşamı, Kürtler, Araplar, Süryaniler, Êzidî Kürtler ve Ermeniler gibi halkların birbiriyle olan ilişkileri, sınır hattındaki coğrafik gerçekliği çok ustaca yansıtıyor.

Dindar’ın son çocuk kitabı “Xwezî Bi Wan Rojan” - benim kıt Kürtçe tercümemle “Ah O Eski Günler”- bir gencin gözünden Suriye ile sınır olan Nusaybin ilçesinde halklar arasında geçen komşuluk, dostluk, paylaşım, hatır, vefa, üzüntü, sevinç anlarını anlatıyor. Ancak benim için kitapta işlenen en önemli şey, göç vurgusunun çok dokunaklı işlenmiş olması.

Gidenler, kalanlar… Gidenlerin geriye bıraktığı o muazzam birikim, kıymet, değer ve eşsizlik bir daha asla yeri doldurulmayacak olan bir duygu. Dindar aslında bize, yakın tarihe bir göz atmamızı, tarihle yüzleşmemizi, utancımızı ve kayıplarımızı sunuyor. 6 kısa bölüm üzerinden kaleme alınan kitabı çok az Kürtçeye sahip olanlar dahi rahatlıkla anlayabilir, okuyabilir. Çok sade, edebi, akıcı ve hüzünle sevinci birlikte yaşatan bir eser.

Kaybettiklerimiz sadece komşularımız mı?

Dindar’ın göç veya göçe zorlanma vurgusu kaybettiklerimizin sadece komşularımız, dostlarımız olmadığını hatırlatıyor. Gidenlerin ardından çoraklaşan bir coğrafyayı bize sunan Dindar, kıymetli olanın kaybedilmemesi gerektiğini anımsatıyor.

Peki, gidenler sadece halklar, insanlar veya komşularımız mı? Hayır, hayır giden bir yaşam, bir hayat, bir tarih, insanlığın toplumsal kültürel birikimidir aslında. Bunu neden mi söylüyorum. Bakın Dindar, gidenleri nasıl güzel bir vefa duygusuyla sıralamış:

“Yalnızca Süryaniler ve Êzidîler mi gitti? Onlarla birlikte yılların kültürel birikimi gitti. Nalcılık, demircilik, gümüşçülük, altın işleme sanatı, dişçilik, boyanmış yumurtalar (Paskalya yumurtaları), üzüm şarabı ve Êzidîliğin mertliği, kirveliği…”

Dindar’ın dikkatini çektiği bu kayıpların yarattığı çoraklığın acısını bugün hep birlikte yaşıyoruz. Bir de gidenlerin dönüp doğup, büyüdüğü topraklara bakışı var. Size güzel bir dostluk eserini sunuyorum, umarım beğenirsiniz.

Ayrıca şunu belirtmek isterim, Dindar’ın eserinin çıktığı Mori Yayınları epey bir zamandır, sözlü Kürt tarihinden çok sayıda kitabı Kürtçe çocuk edebiyatına kazandırmış durumda.

Kitap: Xwezî bi wan rojan / Ah o eski günler
Yazar: İsmail Dindar
Resimleyen: Necmeddin Biri
Dili: Kürtçe
Yayınevi: Mori Yayınları
Okuma Yaş Grubu: 12-16

(SYZ/AÖ)

göç bia çocuk kitaplığı
Sedat Yılmaz
Sedat Yılmaz
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Gazeteci. 2002'de Dicle Haber Ajansı’nda (DİHA) gazeteciliğe başladı. 2009'da Özgür Gündem gazetesi emek ve ekonomi haber editörü olarak çalıştı. Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın (TGS) 2013- 2016...

Gazeteci. 2002'de Dicle Haber Ajansı’nda (DİHA) gazeteciliğe başladı. 2009'da Özgür Gündem gazetesi emek ve ekonomi haber editörü olarak çalıştı. Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın (TGS) 2013- 2016 Genel Mali Sekreteri görevinde bulundu. İsçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) kuruluş çalışmalarında yer aldı. Bölgesel eşitsizlik, gelir dağılımı adaletsizliği, yoksulluk, çalışma yaşamı- iş cinayetleri, çatışma ve barış süreçleri, medya sahipliği, medya ve savunma sanayi ilişkisi, medya eleştirisi ile medya- iktidar ilişkisi üzerine çalışma yürütüyor. Hrant Dink Vakfı tarafından organize edilen Türkiye- Ermenistan Seyahat Fonu çerçevesinde Ermenilerin Türk ve Kürtler hakkında algıları ve yüzüncü yılında Ermeni Soykırımı anma etkinliklerini Özgür Gündem Gazetesi için takip etti ve bir süre Yerevan’da çalıştı. Friedrich Ebert Stiftung (FES) ile Bağımsız Gazetecilik Platformu (P24) ortaklaşa Auschwitz ölüm kampının yok edilmesinin 70’inci yılı dolayısıyla Almanya’da yürütülen çalışmalara katıldı. Muhabir, haber editörü ve Mezopotamya Ajansı (MA) Haber Müdürü görevinde bulundu. MA haber editörü olarak gazeteciliğe devam ediyor. Bisiklet tutkunu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) üyesi. Diyarbakır’da yaşıyor. 

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