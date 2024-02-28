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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 28 Şubat 2024 08:52
 ~ Son Güncelleme: 28 Şubat 2024 09:10
2 dk Okuma

Felsefe kulüplerinden doğan kitap: Bay Mon ve Tuhaf Komşular

Kitap, çocukların merak duygusunu beslemek ve yeni bilgiler edinmelerini teşvik etmek için mükemmel bir seçenek.

Sedat Yılmaz
Sedat Yılmaz

Sedat Yılmaz
Görseli Büyüt
Felsefe kulüplerinden doğan kitap: Bay Mon ve Tuhaf Komşular

Çok uzun zamandır çocuklara yönelik çalışmalarını büyük bir keyif ve hayranlıkla izlediğim Hülya G. Poyraz’ın ince fikirleriyle bezenmiş "Bay Mon ve Tuhaf Komşular" raflardaki yerini aldı. Aynı zamanda çocuklarla felsefe üzerine eğitim çalışmaları olan yazar Poyraz’ın kaleme aldığı eser, değim yerindeyse felsefeye yolculuk tadında. Dili, okuma kolaylığı, kelime hafızası, sorgulama, merak etme, çözüm arama, yeniye ulaşma temalarının işlendiği kitabı, fikir jimnastiği olarak görebilirsiniz. Meraklı ve sorularla dolu bu eser, Umut adında bir kızın ve büyükannesi Zeze'nin maceralarını işliyor. Umut, her yıl annesi ve babası yurt dışına gittiğinde şehirdeki eski ve güzel bir sokak olan Yeldeğirmeni Sokak'ta yaşayan büyükannesiyle birlikte kalıyor. Zeze, bir gazeteci olarak macerayı seven ve yeni şeyler keşfetmek için merakın ne kadar önemli olduğunu bilen biri. Torunu Umut’un da meraklı oluşunu destekliyor.

Meraklı ve keşifçi

Umut'un merakı ve keşif arzusu, bir yaralı leyleğin bahçelerine düşmesiyle başka bir boyut kazanır. Umut ve Zeze, leyleği kurtarmaya karar verirler ve komşularını da bu kurtarma operasyonuna dahil etmenin yollarını ararlar. Komşularıyla girdiği diyaloglarda tuhaf ve komik sorularıyla dikkati çeken Umut, yardım etmeye pek de istekli olmayan komşularını acaba ikna edebilecek midir?

Teşvik edici

Çocuklarla olan diyaloğu, iletişimi ve sevgisine yakından tanıklık ettiğim Hülya Poyraz, çocukların meraklarını keşfetmelerini ve etraflarındaki dünyayı anlamalarını teşvik eden bir macera sunuyor. Bu kitap, çocukların merak duygusunu beslemek ve yeni bilgiler edinmelerini teşvik etmek için mükemmel bir seçenek. Kitap çocukların kendini tanıma, sorun çözme, işbirliği, dayanışma becerilerinin gelişimini de destekliyor. Instagram üzerinden de takip edebileceğiniz yazar Poyraz’ın çocuklarla yaptığı felsefe kulüpleri deneyimin bir sonucu olduğunu düşündüğüm bu eser, okumayı ve okutulmayı hak ediyor. Çocukların kitaplığında severek koruyacağı bu eser, ebeveynlere de büyük katkılar sunacaktır. Yazar Poyraz’ın çocuk edebiyatı üzerine yazdığı bazı değerlendirmeleri BİA Çocuk Kitaplığı’nda bulabilirsiniz. Yazarın felsefe kulüplerini merak eden ebeveyneler sosyal medya platformu Instagram’da “düşünceli_isler” hesabı üzerinden de takip edebilir.

Kitap: Bay Mon ve Tuhaf Komşular
Yazar: Hülya G. Poyraz
Resimleyen: Pınar Güzelgün Hangün
Yayınevi: Yeni İnsan Yayınevi
Okuma Yaş Grubu: 6 Yaş ve üzeri

(SYZ/AÖ)

bia çocuk kitaplığı
Sedat Yılmaz
Sedat Yılmaz
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Gazeteci. 2002'de Dicle Haber Ajansı’nda (DİHA) gazeteciliğe başladı. 2009'da Özgür Gündem gazetesi emek ve ekonomi haber editörü olarak çalıştı. Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın (TGS) 2013- 2016...

Gazeteci. 2002'de Dicle Haber Ajansı’nda (DİHA) gazeteciliğe başladı. 2009'da Özgür Gündem gazetesi emek ve ekonomi haber editörü olarak çalıştı. Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın (TGS) 2013- 2016 Genel Mali Sekreteri görevinde bulundu. İsçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) kuruluş çalışmalarında yer aldı. Bölgesel eşitsizlik, gelir dağılımı adaletsizliği, yoksulluk, çalışma yaşamı- iş cinayetleri, çatışma ve barış süreçleri, medya sahipliği, medya ve savunma sanayi ilişkisi, medya eleştirisi ile medya- iktidar ilişkisi üzerine çalışma yürütüyor. Hrant Dink Vakfı tarafından organize edilen Türkiye- Ermenistan Seyahat Fonu çerçevesinde Ermenilerin Türk ve Kürtler hakkında algıları ve yüzüncü yılında Ermeni Soykırımı anma etkinliklerini Özgür Gündem Gazetesi için takip etti ve bir süre Yerevan’da çalıştı. Friedrich Ebert Stiftung (FES) ile Bağımsız Gazetecilik Platformu (P24) ortaklaşa Auschwitz ölüm kampının yok edilmesinin 70’inci yılı dolayısıyla Almanya’da yürütülen çalışmalara katıldı. Muhabir, haber editörü ve Mezopotamya Ajansı (MA) Haber Müdürü görevinde bulundu. MA haber editörü olarak gazeteciliğe devam ediyor. Bisiklet tutkunu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) üyesi. Diyarbakır’da yaşıyor. 

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