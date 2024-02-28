Felsefe kulüplerinden doğan kitap: Bay Mon ve Tuhaf Komşular

Çok uzun zamandır çocuklara yönelik çalışmalarını büyük bir keyif ve hayranlıkla izlediğim Hülya G. Poyraz’ın ince fikirleriyle bezenmiş "Bay Mon ve Tuhaf Komşular" raflardaki yerini aldı. Aynı zamanda çocuklarla felsefe üzerine eğitim çalışmaları olan yazar Poyraz’ın kaleme aldığı eser, değim yerindeyse felsefeye yolculuk tadında. Dili, okuma kolaylığı, kelime hafızası, sorgulama, merak etme, çözüm arama, yeniye ulaşma temalarının işlendiği kitabı, fikir jimnastiği olarak görebilirsiniz. Meraklı ve sorularla dolu bu eser, Umut adında bir kızın ve büyükannesi Zeze'nin maceralarını işliyor. Umut, her yıl annesi ve babası yurt dışına gittiğinde şehirdeki eski ve güzel bir sokak olan Yeldeğirmeni Sokak'ta yaşayan büyükannesiyle birlikte kalıyor. Zeze, bir gazeteci olarak macerayı seven ve yeni şeyler keşfetmek için merakın ne kadar önemli olduğunu bilen biri. Torunu Umut’un da meraklı oluşunu destekliyor.

Meraklı ve keşifçi

Umut'un merakı ve keşif arzusu, bir yaralı leyleğin bahçelerine düşmesiyle başka bir boyut kazanır. Umut ve Zeze, leyleği kurtarmaya karar verirler ve komşularını da bu kurtarma operasyonuna dahil etmenin yollarını ararlar. Komşularıyla girdiği diyaloglarda tuhaf ve komik sorularıyla dikkati çeken Umut, yardım etmeye pek de istekli olmayan komşularını acaba ikna edebilecek midir?

Teşvik edici

Çocuklarla olan diyaloğu, iletişimi ve sevgisine yakından tanıklık ettiğim Hülya Poyraz, çocukların meraklarını keşfetmelerini ve etraflarındaki dünyayı anlamalarını teşvik eden bir macera sunuyor. Bu kitap, çocukların merak duygusunu beslemek ve yeni bilgiler edinmelerini teşvik etmek için mükemmel bir seçenek. Kitap çocukların kendini tanıma, sorun çözme, işbirliği, dayanışma becerilerinin gelişimini de destekliyor. Instagram üzerinden de takip edebileceğiniz yazar Poyraz’ın çocuklarla yaptığı felsefe kulüpleri deneyimin bir sonucu olduğunu düşündüğüm bu eser, okumayı ve okutulmayı hak ediyor. Çocukların kitaplığında severek koruyacağı bu eser, ebeveynlere de büyük katkılar sunacaktır. Yazar Poyraz’ın çocuk edebiyatı üzerine yazdığı bazı değerlendirmeleri BİA Çocuk Kitaplığı’nda bulabilirsiniz. Yazarın felsefe kulüplerini merak eden ebeveyneler sosyal medya platformu Instagram’da “düşünceli_isler” hesabı üzerinden de takip edebilir.

Kitap: Bay Mon ve Tuhaf Komşular

Yazar: Hülya G. Poyraz

Resimleyen: Pınar Güzelgün Hangün

Yayınevi: Yeni İnsan Yayınevi

Okuma Yaş Grubu: 6 Yaş ve üzeri

(SYZ/AÖ)