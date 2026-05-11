TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 11.05.2026 15:32 11 Gulan 2026 15:32
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 11.05.2026 15:39 11 Gulan 2026 15:39
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Jîngehparêz Esra Işik serbest bû

3emîn Dadgeha Cezê û Esliyê ya Milasê, bi şertê kontrola edlî a qedexeya derketina derveyî welat, ji bo Esra Işikê biryara tehliyeyê da. Beriya nirxandina ji bo girtinê, baro, parêzer û xelkê Milasê ji bo piştgiriya Esra Işıkê di çalakiyê de bûn.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku ENRead in English

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
Jîngehparêz Esra Işik serbest bû

Yekîtiya Baroyên Tirkiyeyê û serok û nûnerên baroyên Stenbol, Îzmir, Aydin û Muglayê, li gel gundiyên Îkîzkoyê, beriya nirxandina rewşa Esra Işikê li ber Edliyeya Milasê kom bûn. Esra Işikê ji ber ku li dijî biryara "destdanîna bilez" li ber xwe dabû, hatibû girtin. Beşdaran daxwaz kirin ku Işik demildest serbest bê berdan.

Li gorî nûçeya Haber Milasê ku ji çalakiyê ragihandiye, hiqûqnasên ku di çalakiyê de axivîne bi bîr xistine ku 6emîn Daîreya Şûraya Dewletê biryara "rawestandina birêvebirinê" a ji bo destdanîna ser gundê Îkîzkoy û derdora wê daye. Ji ber vê yekê, hiqûqnasan destnîşan kir ku tu sedemeke qanûnî ji bo girtina Işikê nemaye.

Parêzer Kemal Aytaç li ser navê Yekîtiya Baroyên Tirkiyeyê axivî, wiha got: “Esra Işık mafdar e, pir mafdar e. Wê parastina hiqûqê kir. Lê Esra Işik hat cezakirin. Ji ber vê yekê, îro dosyeya wê tê nirxandin û em li vir in. Em îro li vir kom bûn da ku darizandin dawî li vê hêsîrtî û vê zilmê bîne.

Jîngehparêz Esra Işik tehliye nebû
Jîngehparêz Esra Işik tehliye nebû
28 Nîsan 2026

Dayika Esra Işikê û Mixtara Îkîzkoyê Nejla Işikê destnîşan kir ku wê Roja Dayikan ji keça xwe dûr derbas kiriye û weha got: “Ez dixwazim ji bo Esrayê hiqûq demildest bi cih bibe.”

Daxuyaniya çapemeniyê ya ku xelkê Îkîzkoyê bi pankartên li dijî "destdanînê" beşdar bibûn, bi dubarekirina daxwaza tehliyeya Esra Işikê bi dawî bû.

Piştî çalakiyê, 3emîn Dadgeha Cezê û Esliyeyê a Milasê rewşa girtina Işikê nirxand. Dadgehê, bi şertê "kontrola edlî" û "qedexeya derketina derveyî welat" biryara tehliyeya Işikê da. Esra Işik piştî 41 rojan serbest bû.

(HA/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
Esra Işık ikizköy
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê