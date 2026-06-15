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YT: Yayın Tarihi: 15.06.2026 15:47 15 Haziran 2026 15:47
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.06.2026 15:50 15 Haziran 2026 15:50
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Uluslararası Af Örgütü, Esra Işık için 'acil eylem' başlattı

Uluslararası Af Örgütü, çevre hakları savunucusu Esra Işık’a yöneltilen suçlamaların düşürülmesi talebiyle Milas Cumhuriyet Başsavcılığı’na hitaben hazırlanan dilekçeyi dünya çapında imzaya açtı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Uluslararası Af Örgütü, Esra Işık için 'acil eylem' başlattı

Çevre hakları savunucusu Esra Işık’ın “kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme” ve “kamu görevlisine hakaret” suçlamalarıyla yargılandığı davanın üçüncü duruşması, 22 Haziran’da görülecek.

Duruşma öncesi Uluslararası Af Örgütü, Işık hakkındaki suçlamaların derhal düşürülmesi için Milas Cumhuriyet Başsavcısı Enis Tekgül’e hitaben yazılmış bir dilekçeyi dünya çapında imzaya açarak 'acil eylem' başlattı.

İmzaya açılan acil eylem dilekçesinde özetle şu ifadelere yer verildi:

Bu dava, Milas-Yatağan bölgesinde uzun yıllardır devam eden daha geniş çevre ve arazi davaları bağlamında ortaya çıkmıştır. Esra Işık’ın ailesi de dahil bölgedeki yerel topluluklar madencilik faaliyetleri nedeniyle defalarca yerinden edilme riskiyle karşılaştı. Son yıllarda yerel topluluklar, Akbelen bölgesinde yüzlerce parsel özel araziyi etkileyen acele kamulaştırma kararına karşı düzenlenen protestolara katılımları da dahil kömür madenlerinin genişlemesine barışçıl bir şekilde karşı çıkmaktadır.

7 Mayıs’ta Danıştay 6. Dairesi, İkizköy’ün Akbelen bölgesindeki altı mahallede özel mülklerle ilgili acele kamulaştırma kararlarının yürütmesini durdurdu. Kömür madeniyle ve Akbelen Ormanı’nın yok edilmesiyle ilgili daha geniş hukuki ihtilaf yedi yıldır devam ederken, yerel topluluklar da daha fazla maden genişlemesini durdurmak için barışçıl çaba sarf etmeyi sürdürmektedir.

Başsavcılığınızı Esra Işık’a yöneltilen suçlamaların derhal düşürülmesini ve Türkiye’nin uluslararası insan hakları hukuku kapsamındaki yükümlülükleri uyarınca Işık’ın ifade, örgütlenme ve barışçıl toplanma özgürlüğü haklarına saygı gösterilmesini sağlamaya çağırıyoruz.”

Esra Işık için yapılan çağrıya buraya tıklayarak katılabilirsiniz

Ne olmuştu?

Muğla’daki Akbelen Ormanı çevresindeki yaşayanlar uzun yıllardır Yeniköy ve Kemerköy termik santraline karşı mücadele veriyor.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 Ocak 2026’da Resmî Gazete’de yayımlanan kararla bölgedeki 649 parsel tarım arazisini ve mülkü acele kamulaştırdı. Gerekçe santrale kömür sağlamak için maden yapılmasıydı.

30 Mart’ta bir bilirkişi heyeti, acele kamulaştırma kararı kapsamında Karacahisar Mahallesi’ne keşif için geldi. Ancak araç üzerinde tanıtıcı herhangi bir işaret yoktu. Araç içirisindekileri şirket çalışanı sanan Esra Işık kamulaştırma kararını protesto etti. Aynı akşam ise evi basılarak gözaltına alındı, tutuklandı.

Hakkında “Kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme” ve “kamu görevlisine hakaret” suçlamalarıyla dava açıldı. 42 gün cezaevinde tutulduktan sonra 11 Mayıs’ta görülen duruşmada tahliye edildi. Ancak hakkındaki dava sürüyor.

Öte yandan Danıştay, Işık yargılanırken Erdoğan’ın acele kamulaştırma kararının yürütmesini durdurdu.

Esra Işık’ın ailesi de geçmişte madencilik faaliyetleri nedeniyle yerinden edilen aileler arasındaydı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Akbelen milas Esra Işık af örgütü ikizköy
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