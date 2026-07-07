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YT: Yayın Tarihi: 07.07.2026 09:45 7 Temmuz 2026 09:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 07.07.2026 09:56 7 Temmuz 2026 09:56
Okuma Okuma:  2 dakika

Yaşam savunucusu Esra Işık’a 2 yıl 1 ay hapis cezası

Akbelen’de elektrik santrali ve kömür madeni nedenli acele kamulaştırma kararına karşı çıktığı için yargılanan İkizköylü Esra Işık “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yaşam savunucusu Esra Işık’a 2 yıl 1 ay hapis cezası
İkizköylüler Esra Işık'ı duruşmada yalnız bırakmadı (Fotoğraf: Umut Kocagöz)

Muğla’nın Milas ilçesinde, Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin acele kamulaştırılması sürecine karşı çıktığı için yargılanan yaşam savunucusu Esra Işık hakkında karar çıktı.

Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, Işık’a “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, “hakaret” suçundan ise 442 gün adli para cezasına hükmetti ve bu suç yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Karar, istinaf sürecinin ardından kesinleşecek.

42 gün tutuklu kalmıştı

Esra Işık, 30 Mart 2026’da Karacahisar Mahallesi’nde acele kamulaştırma kararı kapsamında yapılan bilirkişi keşifleri sırasındaki protestonun ardından gözaltına alınmıştı.

31 Mart’ta tutuklanan Işık, 42 gün cezaevinde kaldıktan sonra 11 Mayıs’ta görülen duruşmada yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Daha sonra mahkeme, adli kontrol tedbirini de kaldırmıştı.

Avukatlar beraat istemişti

Davanın önceki duruşmasında savcı, Işık’ın “zincirleme şekilde görevi yaptırmamak için direnme” ve “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret” suçlarından cezalandırılmasını istemişti.

Işık, savcının mütalaasına karşı yaptığı savunmada “Biz yıllardır köyümüzü ve toprağımızı savunma derdindeyiz. Suç işleme kastımız yoktur” demişti.

Avukatları ise acele kamulaştırma kararlarına karşı açılan davalarda yürütmeyi durdurma kararları verildiğini hatırlatarak, Işık’ın eylemlerinin suç oluşturmadığını söylemiş ve beraat talep etmişti.

Akbelen’de acele kamulaştırma

Akbelen Ormanı çevresinde yaşayanlar, yıllardır Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerine kömür sağlamak için genişletilmek istenen maden sahalarına karşı mücadele ediyor.

10 Ocak 2026’da Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’yla bölgedeki yüzlerce parsel tarım arazisi ve mülk için acele kamulaştırma kararı alınmıştı. Kararın gerekçesi, termik santrale kömür sağlamak için madencilik faaliyetlerinin sürdürülmesi olarak açıklanmıştı.

Danıştay, Işık’ın yargılandığı süreçte acele kamulaştırma kararının yürütmesini durdurmuştu.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Akbelen ikizköy Esra Işık
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