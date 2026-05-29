Esra Işık'ın duruşması için çağrı

Muğla’nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı çevresindeki altı mahallede bulunan 679 parsel tarım arazisinin, Yeniköy Termik Santrali için kömür sahası amacıyla acele kamulaştırılmasına karşı çıkan İkizköylü Esra Işık’ın yargılandığı davanın ikinci duruşması 1 Haziran Pazartesi günü Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.

“Görevi yaptırmamak için direnme” suçlamasıyla yargılanan Işık, ilk duruşmada adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

Duruşma öncesinde Işık’ın avukatları yazılı açıklama yaparak destek çağrısında bulundu.

'Savunma delilleri toplanmadan mütalaa verildi'

Avukatlar, savcılığın esas hakkındaki mütalaasında iddianameyi tekrar ederek Esra Işık’ın “zincirleme şekilde cezalandırılmasını” istediğini belirtti.

Açıklamada, savunma delilleri henüz toplanmadan verilen mütalaaya itiraz edildiği ve mahkemeye tevsii tahkikat taleplerinin sunulduğu ifade edildi.

Avukatlar, Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim AŞ’nin maden ruhsat sahası içinde yer alan Milas’ın 7 köyünü kapsayan 679 parsel taşınmazın acele kamulaştırılmasına ilişkin 10 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kararın hukuka aykırılığının Danıştay kararıyla ortaya konulduğunu belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu nedenle bu acele kamulaştırma kararına dayanılarak yapılan bütün işlemler hukukilik vasfını yitirmiştir. Diğer yandan davaya müdahil olarak katılan bilirkişiler, bir ayda alabilecekleri azami dosyadan çok çok fazla dosyada görev almışlar, bilirkişilik mevzuatına aykırı hareket etmişlerdir. Bu nedenle haklarında bağlı oldukları Bilirkişilik Bölge Kurulları’na şikâyet başvurusu yapılmıştır.”

Avukatlardan mahkemeye talep

Avukatlar, mahkemeden geçen duruşmada zaman olmadığı için dinlenmeyen tanıkların dinlenmesini, Danıştay dosyasının getirtilmesini, olay günü bilirkişilerin kaç dosyanın keşfine katıldığının tespit edilmesini ve bilirkişiler hakkındaki şikâyet başvurularının sonuçlarının beklenmesini talep ettiklerini bildirdi.

Açıklamada, Işık’ın yargılandığı davanın arkasında “bir şirketin çıkarı için zeytinlikler, tarım alanları, konutlar ve yaşam alanlarını kapsayan Milas’ın yedi köyündeki 679 parsel taşınmaza hukuka aykırı şekilde el konulma hazırlığı” olduğu ifade edildi.

'Esra’nın hak savunuculuğu cezalandırılmak isteniyor'

Avukatlar, Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararına rağmen el koyma davalarının sürdüğünü belirterek şunları kaydetti:

“Esra Işık, İkizköy-Akbelen bölgesinde madencilik faaliyetleriyle ihlal edilen sağlıklı dengede yaşama hakkını savunmak, bölgedeki ekokırım suçlarının önüne geçmek için mücadele eden, anayasal sorumluluğunu yerine getiren bir yurttaştır, yaşam savunucusudur.

Esra’nın hak savunuculuğu cezalandırılmak istenmektedir. Onun savunduğu hak, herkesi ilgilendirmektedir. O yaşamı savunduğu için yargılanıyor, onu savunmak hepimizin sorumluluğu olmalı.”

Avukatlar, 1 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’da Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmaya katılım çağrısı yaptı.

(Mİ)