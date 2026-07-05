NATO zirvesi öncesi gazeteci, avukat, akademisyen, öğrenci, sendikacı ve aktivistlere yeni operasyonlar

Ankara’da 7-8 Temmuz’da yapılması planlanan NATO Zirvesi öncesinde İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Antalya, Dersim, Urfa, Çanakkale ve Bursa’da ev baskınları düzenlendi. Aralarında akademisyenler avukatlar, hukuk öğrencileri, dernek üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve sendikacıların da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), İstanbul Şube Başkanı avukat Ezgi Önalan ile dernek üyesi avukat Yunusemre Işık’ın sabaha karşı evlerine yapılan polis baskınlarıyla gözaltına alındığını duyurdu.

ÇHD’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Önalan’ın evine düzenlenen operasyonun ardından gözaltına alındığı belirtilerek, eşzamanlı operasyonlarda çok sayıda müvekkilinin de gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Dernek açıklamasında, “İstanbul Şube Başkanımız Av. Ezgi Önalan sabaha karşı evine düzenlenen polis operasyonu ile gözaltına alındı. Eş zamanlı olarak çok sayıda müvekkilinin de gözaltına alındığı bilgisini edindik” dedi.

ÇHD, açıklamasını “NATO’ya dikensiz gül bahçesi vaat eden siyasi operasyonlara son verilsin” sözleriyle tamamladı.

Gazeteciler de alındı

Sabah saatlerinde aralarında bianet yazarlarından Abbas Vural, T24 dış haberler editörü Buse Söğütlü ile Oda TV editörü Ceren Erdoğdu da evlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Erdoğdu son olarak, "AKP'ye muhalif Müslümanlardan NATO çıkışı: Zirve öncesi imza kampanyası" başlıklı habere imza atmıştı. Erdoğdu haberinde, NATO'ya Hayır İnisiyatifi'nin başlattığı imza kampanyası hakkında ayrıntıları aktarmıştı.

Ankara’da hukuk öğrencileri gözaltına alındı

ÇHD İstanbul Öğrenci, Stajyer ve İşçi Avukat Komisyonu da komisyon üyesi hukuk öğrencileri Boran Işıldak ve Burhan Can’ın Ankara Tuzluçayır’da gözaltına alındığını açıkladı.

Komisyonun açıklamasında, Işıldak ve Can’ın NATO Zirvesi öncesindeki çalışmalar gerekçe gösterilerek gözaltına alındığı belirtilerek serbest bırakılmaları istendi.

Dün akşam saatlerinde AKA-DER’in Ankara Tuzluçayır Şubesi’ne yapılan baskında da en az dokuz kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Kaldıraç Hareketi’nden Antakya’dan en az altı, Adana’dan üç kişinin gözaltına alındığı; İzmir’den Ankara’ya gelen en az beş kişinin de gözaltına alındığı duyuruldu.

Çok sayıda ilde ev baskınları

NATO zirvesine günler kala İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Antalya, Dersim, Urfa, Çanakkale ve Bursa’da da çok sayıda ev polislerce basıldı.

İstanbul’da Devrimci Gençlik Dernekleri ve Devrimci Hareket’e yönelik ev baskınları düzenlendi. Dostluk ve Kültür Derneği de İstanbul ve İzmir’de yapılan baskınlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İzmir’de Dostluk ve Kültür Derneği’nin yanı sıra Partizan, BDSP, SMİ ve SODAP üyelerinin ev baskınlarıyla gözaltına alındığı bildirildi. Dersim’de Partizan okurlarının gözaltına alındığı duyuruldu.

Kocaeli’de Emek Partisi üye ve yöneticilerinin yanı sıra Kaldıraç Hareketi üyelerinin de aralarında bulunduğu en az altı kişi gözaltına alındı.

Urfa’da EMEP, TİP ve SEP üyeleri ev baskınlarıyla gözaltına alındı.

Çanakkale ve Bursa’da da ev baskınları düzenlendiği, Devrimci Gençlik Derneği üyeleri ile Devrimci Hareket Dergisi çalışan ve okurlarının gözaltına alınanlar arasında olduğu belirtildi.

Antalya’da en az 35 gözaltı

Antalya’da çok sayıda eve polis baskını düzenlendi. Gözaltına alınan en az 35 kişi arasında Halkevleri Genel Yönetim Kurulu üyesi Gürkan Gülseven, Antalya Halkevi Başkanı Gülcan Şahin ve şube yönetiminin tamamının da aralarında bulunduğu 11 Halkevleri üyesi yer aldı.

TİP Antalya İl Örgütü yöneticileri, Emek Gençliği üyeleri ve Kaldıraç Hareketi üyelerinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Merkez Yürütme Kurulu üyesi Yiğit Pertev, Antalya İl Sözcüsü Diğde Simay Pertev ve Antalya İl Temsilcisi Mehmet Akif Karaca da gözaltına alınanlar arasında.

Özbudun ve Demirer Muğla’ya sevk edilecek

Akademisyen Sibel Özbudun ve yazar Temel Demirer de bu sabah İstanbul’da gözaltına alındı.

Özbudun ve Demirer’in, Muğla Cumhuriyet Savcılığı tarafından sosyal medya paylaşımlarına ilişkin yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. İki isim Muğla’ya sevk edilecek.

Gözaltılara ilişkin henüz resmi makamlardan bir açıklama gelmedi.

(HA)