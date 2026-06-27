ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 27.06.2026 10:57 27 Haziran 2026 10:57
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.06.2026 11:38 27 Haziran 2026 11:38
Okuma Okuma:  3 dakika

Af Örgütü: NATO Zirvesi için getirilen protesto yasağı kaldırılsın

Uluslararası Af Örgütü, Ankara’daki protesto yasağını “barışçıl toplanma ve ifade özgürlüğü haklarına yönelik aşırı ve meşru gösterilemez bir saldırı” olarak nitelendirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Af Örgütü: NATO Zirvesi için getirilen protesto yasağı kaldırılsın
"Yes to Peace, No to NATO (Barışa Evet, NATO'ya Hayır)"

Uluslararası Af Örgütü, Ankara’da 36. NATO Zirvesi öncesinde ilan edilen protesto yasağına ve aralarında avukatlar, akademisyenler ve aktivistlerin de bulunduğu 100’den fazla kişinin tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Uluslararası Af Örgütü Avrupa Araştırmalar Direktör Yardımcısı Esther Major, “Ankara’daki tüm protestolara yönelik genel yasak kaldırılmalı ve NATO Zirvesi’yle bağlantılı olarak cezaevinde veya ev hapsinde keyfi şekilde tutulan herkes serbest bırakılmalı” dedi.

Major, yasağın “barışçıl toplanma ve ifade özgürlüğü haklarına yönelik aşırı ve meşru gösterilemez bir saldırı” olduğunu söyledi.

NATO Zirvesi öncesi operasyon: Tutuklu sayısı 178’e çıktı
NATO Zirvesi öncesi operasyon: Tutuklu sayısı 178’e çıktı
Bugün 09:27

“Yetkililer protesto hakkını korumalı”

Esther Major, yetkililerin protesto hakkının kullanılmasını sağlaması ve koruması gerektiğini belirtti.

Major, “Muğlak ve aşırı geniş ulusal güvenlik gerekçelerinin, herhangi bir suç işlendiğine dair delil olmaksızın kişileri gözaltına almak veya tutuklamak için kullanılmasına son verilmeli” ifadelerini kullandı.

Tutuklamanın istisnai bir tedbir olduğunu belirten Major, “Tutuklama, barışçıl toplanma ve ifade özgürlüğü gibi güvence altındaki hakların kullanılmasını engellemek amacıyla uygulanamayacak istisnai bir tedbirdir” dedi.

Major, “Barışçıl toplanma hakkının kullanılmasını engelleyen aşırı geniş ve orantısız tüm kısıtlamalar kaldırılmalıdır” çağrısı yaptı.

Gazeteci ve LGBTİ+ hak savunucusu Yıldız Tar tutuklandı
Gazeteci ve LGBTİ+ hak savunucusu Yıldız Tar tutuklandı
25 Haziran 2026

NATO’ya akreditasyon çağrısı

Uluslararası Af Örgütü, bazı gazeteciler ve medya kuruluşlarına akreditasyon verilmemesine de tepki gösterdi.

Esther Major, “NATO’nun Türkiye’den bazı gazeteciler ile medya kuruluşlarına akreditasyon vermeme kararı, basın özgürlüğüne vurulan bir darbedir” dedi.

Major, NATO’ya “bu kararını geri almaya ve akreditasyon verilmeyen gazeteciler ile medya kuruluşlarının etkinliği takip edebilmesini sağlamaya” çağırdı.

Ankara’da NATO Zirvesi öncesi ulaşım düzeni değişiyor
Ankara’da NATO Zirvesi öncesi ulaşım düzeni değişiyor
25 Haziran 2026

13 günlük yasak

Ankara Valiliği, 22 Haziran’da yaptığı açıklamada, NATO Zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirleri ve “milli güvenlik” gerekçesiyle il genelinde toplantı ve gösterileri yasakladığını duyurdu.

Yasak, 28 Haziran saat 00.00’dan 10 Temmuz 2026 saat 23.59’a kadar sürecek.

Valilik kararında ayrıca “Zirve’nin yapılacağı alanlar, delegasyonun konaklayacağı yerler ve geçiş yapacağı güzergahlar başta olmak üzere belirlenen hassas bölgelere yetkisiz araç ve şahısların girişinin engellenmesi” ifadeleri yer aldı.

NATO Ankara Zirvesi'nin gündemi: "Atlantik Çatlağı"nı onarmak için savaş harcamalarını artırmak
NATO Ankara Zirvesi'nin gündemi: "Atlantik Çatlağı"nı onarmak için savaş harcamalarını artırmak
26 Haziran 2026

225 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 25 Haziran’da yaptığı açıklamaya göre, 23 Haziran’da düzenlenen operasyonlarda 225 kişi gözaltına alındı.

225 kişiden 178’i tutuklandı. 34 kişi hakkında ev hapsi kararı verilirken, 6 kişi serbest bırakıldı.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
NATO 2026 Ankara Zirvesi 36. NATO Zirvesi Uluslararası Af Örgütü
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git