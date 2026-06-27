Af Örgütü: NATO Zirvesi için getirilen protesto yasağı kaldırılsın

Uluslararası Af Örgütü, Ankara’da 36. NATO Zirvesi öncesinde ilan edilen protesto yasağına ve aralarında avukatlar, akademisyenler ve aktivistlerin de bulunduğu 100’den fazla kişinin tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Uluslararası Af Örgütü Avrupa Araştırmalar Direktör Yardımcısı Esther Major, “Ankara’daki tüm protestolara yönelik genel yasak kaldırılmalı ve NATO Zirvesi’yle bağlantılı olarak cezaevinde veya ev hapsinde keyfi şekilde tutulan herkes serbest bırakılmalı” dedi.

Major, yasağın “barışçıl toplanma ve ifade özgürlüğü haklarına yönelik aşırı ve meşru gösterilemez bir saldırı” olduğunu söyledi.

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“Yetkililer protesto hakkını korumalı”

Esther Major, yetkililerin protesto hakkının kullanılmasını sağlaması ve koruması gerektiğini belirtti.

Major, “Muğlak ve aşırı geniş ulusal güvenlik gerekçelerinin, herhangi bir suç işlendiğine dair delil olmaksızın kişileri gözaltına almak veya tutuklamak için kullanılmasına son verilmeli” ifadelerini kullandı.

Tutuklamanın istisnai bir tedbir olduğunu belirten Major, “Tutuklama, barışçıl toplanma ve ifade özgürlüğü gibi güvence altındaki hakların kullanılmasını engellemek amacıyla uygulanamayacak istisnai bir tedbirdir” dedi.

Major, “Barışçıl toplanma hakkının kullanılmasını engelleyen aşırı geniş ve orantısız tüm kısıtlamalar kaldırılmalıdır” çağrısı yaptı.

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NATO’ya akreditasyon çağrısı

Uluslararası Af Örgütü, bazı gazeteciler ve medya kuruluşlarına akreditasyon verilmemesine de tepki gösterdi.

Esther Major, “NATO’nun Türkiye’den bazı gazeteciler ile medya kuruluşlarına akreditasyon vermeme kararı, basın özgürlüğüne vurulan bir darbedir” dedi.

Major, NATO’ya “bu kararını geri almaya ve akreditasyon verilmeyen gazeteciler ile medya kuruluşlarının etkinliği takip edebilmesini sağlamaya” çağırdı.

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13 günlük yasak

Ankara Valiliği, 22 Haziran’da yaptığı açıklamada, NATO Zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirleri ve “milli güvenlik” gerekçesiyle il genelinde toplantı ve gösterileri yasakladığını duyurdu.

Yasak, 28 Haziran saat 00.00’dan 10 Temmuz 2026 saat 23.59’a kadar sürecek.

Valilik kararında ayrıca “Zirve’nin yapılacağı alanlar, delegasyonun konaklayacağı yerler ve geçiş yapacağı güzergahlar başta olmak üzere belirlenen hassas bölgelere yetkisiz araç ve şahısların girişinin engellenmesi” ifadeleri yer aldı.

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225 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 25 Haziran’da yaptığı açıklamaya göre, 23 Haziran’da düzenlenen operasyonlarda 225 kişi gözaltına alındı.

225 kişiden 178’i tutuklandı. 34 kişi hakkında ev hapsi kararı verilirken, 6 kişi serbest bırakıldı.

(NÖ)