LGBTİ+ örgütlerinden NATO gözaltılarına ortak tepki

LGBTİ+ örgütleri, Ankara’da 7-8 Temmuz’da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde düzenlenen ev baskınlarında Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni, gazeteci ve LGBTİ+ hak savunucusu Yıldız Tar’ın da aralarında olduğu 209 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin ortak açıklama yaptı.

Örgütler, gözaltına alınanlar arasında çok sayıda LGBTİ+, kadın ve feminist hak savunucusu, avukat, akademisyen, emek örgütü temsilcisi, insan hakları savunucusu ve gencin bulunduğunu hatırlatarak gözaltındaki herkesin derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.

“Gazeteci, avukat, akademisyen olmak suç değildir. LGBTİ+ hak savunuculuğu suç değildir” dedi:

"Kriminalize etme politikası"

"Gözaltına alınanlar arasında daha önce kamuoyu önünde hedef gösterilen kişiler olduğu gibi, hakkında herhangi bir soruşturma ya da dava bulunmayan; farklı yaşlardan, mesleklerden ve mücadele alanlarından birçok kişi de bulunuyor. Bu durum, operasyonların münferit kişilerle sınırlı olmadığını; LGBTİ+ hareketini, feminist mücadeleyi, devrimci gençlik hareketlerini, emek mücadelesini, insan hakları savunucularını ve demokratik örgütlenme alanlarını kriminalize etmeyi hedeflediğini gösteriyor. LGBTİ+ hareketini, feminist mücadeleyi, devrimci gençlik hareketlerini, emek mücadelesini, insan hakları hareketi ve demokratik örgütlenme alanlarını kriminalize ediyor.

Türkiye’de örgütlenme özgürlüğü uzun süredir yasaklar, kapatma davaları, soruşturmalar, idari baskılar ve hedef göstermelerle baskı altına alınmak isteniyor. Ev baskınları, hak savunucularını ve demokratik mücadeleleri “güvenlik tehdidi” olarak gören politikanın bu baskıyı derinleştirme girişimidir.

Hak savunucuları güvenlik tehdidi değildir. Örgütlenme özgürlüğü bu bahaneyle hedef alınamaz.

Yıldız Tar’ın yargılandığı davanın 24 Haziran’daki üçüncü duruşmasına bir gün kala ev baskınıyla gözaltına alınması LGBTİ+ haberciliğine, hak savunuculuğuna, örgütlenme özgürlüğüne ve LGBTİ+ hareketinin hafızasına yönelmiş açık bir müdahaledir. Yıldız Tar şahsında hedef alınan, LGBTİ+’ların sesini duyurma, haber yapma, örgütlenme ve dayanışma hakkıdır.

Yıldız Tar yalnız değildir. LGBTİ+ haberciliği susturulamaz.

Biz LGBTİ+ örgütleri olarak NATO güvenliği adı altında yürütülen bu operasyonların korku iklimini büyüttüğünü, toplumsal muhalefeti ve hak mücadelelerini düşmanlaştıran bir politikanın eseri olduğunu görüyoruz. Gazeteciler, LGBTİ+ hak savunucuları, feministler, avukatlar, akademisyenler, emek örgütleri, devrimci gençler ve insan hakları savunucularının ifade özgürlüğü hakkı vardır.

Türkiye demokrasisi için tehdit olan hak savunuculuğu değil, istediği zaman istediği hakları askıya alan güvenlikçi politikalardır.

Bu sebeplerle, Yıldız Tar ve gözaltındaki herkesin derhal serbest bırakılması ve dosyadaki avukat görüş kısıtlaması ile kısıtlılık kararının kaldırılması aciliyet arz etmektedir.

LGBTİ+ hak savunuculuğu, örgütlenmesi ve haberciliği suç değildir!

Haklarımızı biliyor, hayatlarımızdan ve mücadelemizden vazgeçmiyoruz."

Açıklamaya şu örgütler imza attı: 17 Mayıs Derneği, 20 Kasım Nefret Suçlarıyla Mücadele Derneği, Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği (GALADER), Genç LGBTİ+ Derneği, HEVİ LGBTİ+ Derneği, Kaos GL Derneği, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği, LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği (LİSTAG), Mersin 7 Renk LGBTİ+ Dayanışma Derneği, Muamma LGBTİ+ Eğitim Araştırma ve Dayanışma Derneği, Özgür Renkler Derneği, Pembe Hayat Derneği, Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) ve ÜniKuir Derneği.

(HA)