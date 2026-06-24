ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 24.06.2026 12:45 24 Haziran 2026 12:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.06.2026 12:56 24 Haziran 2026 12:56
Okuma Okuma:  3 dakika

LGBTİ+ örgütlerinden NATO gözaltılarına ortak tepki

15 LGBTİ+ örgütü, NATO Zirvesi öncesinde Ankara’da yapılan operasyonların LGBTİ+ hareketini, feminist mücadeleyi, emek ve insan hakları alanlarını kriminalize ettiğini söyledi. Yıldız Tar ve gözaltına alınan diğer isimlerin serbest bırakılmasını istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
LGBTİ+ örgütlerinden NATO gözaltılarına ortak tepki
Fotoğraf: Yıldız Tar / Instagram

LGBTİ+ örgütleri, Ankara’da 7-8 Temmuz’da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde düzenlenen ev baskınlarında Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni, gazeteci ve LGBTİ+ hak savunucusu Yıldız Tar’ın da aralarında olduğu 209 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin ortak açıklama yaptı.

Örgütler, gözaltına alınanlar arasında çok sayıda LGBTİ+, kadın ve feminist hak savunucusu, avukat, akademisyen, emek örgütü temsilcisi, insan hakları savunucusu ve gencin bulunduğunu hatırlatarak gözaltındaki herkesin derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.

“Gazeteci, avukat, akademisyen olmak suç değildir. LGBTİ+ hak savunuculuğu suç değildir” dedi:

"Kriminalize etme politikası"

"Gözaltına alınanlar arasında daha önce kamuoyu önünde hedef gösterilen kişiler olduğu gibi, hakkında herhangi bir soruşturma ya da dava bulunmayan; farklı yaşlardan, mesleklerden ve mücadele alanlarından birçok kişi de bulunuyor. Bu durum, operasyonların münferit kişilerle sınırlı olmadığını; LGBTİ+ hareketini, feminist mücadeleyi, devrimci gençlik hareketlerini, emek mücadelesini, insan hakları savunucularını ve demokratik örgütlenme alanlarını kriminalize etmeyi hedeflediğini gösteriyor. LGBTİ+ hareketini, feminist mücadeleyi, devrimci gençlik hareketlerini, emek mücadelesini, insan hakları hareketi ve demokratik örgütlenme alanlarını kriminalize ediyor.

Türkiye’de örgütlenme özgürlüğü uzun süredir yasaklar, kapatma davaları, soruşturmalar, idari baskılar ve hedef göstermelerle baskı altına alınmak isteniyor. Ev baskınları, hak savunucularını ve demokratik mücadeleleri “güvenlik tehdidi” olarak gören politikanın bu baskıyı derinleştirme girişimidir.

Hak savunucuları güvenlik tehdidi değildir. Örgütlenme özgürlüğü bu bahaneyle hedef alınamaz.

Yıldız Tar’ın yargılandığı davanın 24 Haziran’daki üçüncü duruşmasına bir gün kala ev baskınıyla gözaltına alınması LGBTİ+ haberciliğine, hak savunuculuğuna, örgütlenme özgürlüğüne ve LGBTİ+ hareketinin hafızasına yönelmiş açık bir müdahaledir. Yıldız Tar şahsında hedef alınan, LGBTİ+’ların sesini duyurma, haber yapma, örgütlenme ve dayanışma hakkıdır.

Yıldız Tar yalnız değildir. LGBTİ+ haberciliği susturulamaz.

Biz LGBTİ+ örgütleri olarak NATO güvenliği adı altında yürütülen bu operasyonların korku iklimini büyüttüğünü, toplumsal muhalefeti ve hak mücadelelerini düşmanlaştıran bir politikanın eseri olduğunu görüyoruz. Gazeteciler, LGBTİ+ hak savunucuları, feministler, avukatlar, akademisyenler, emek örgütleri, devrimci gençler ve insan hakları savunucularının ifade özgürlüğü hakkı vardır.

Türkiye demokrasisi için tehdit olan hak savunuculuğu değil, istediği zaman istediği hakları askıya alan güvenlikçi politikalardır.

Bu sebeplerle, Yıldız Tar ve gözaltındaki herkesin derhal serbest bırakılması ve dosyadaki  avukat görüş kısıtlaması ile kısıtlılık kararının kaldırılması aciliyet arz etmektedir.

LGBTİ+ hak savunuculuğu, örgütlenmesi ve haberciliği suç değildir!

Haklarımızı biliyor, hayatlarımızdan ve mücadelemizden vazgeçmiyoruz."

Açıklamaya şu örgütler imza attı:

17 Mayıs Derneği, 20 Kasım Nefret Suçlarıyla Mücadele Derneği, Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği (GALADER), Genç LGBTİ+ Derneği, HEVİ LGBTİ+ Derneği, Kaos GL Derneği, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği, LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği (LİSTAG), Mersin 7 Renk LGBTİ+ Dayanışma Derneği, Muamma LGBTİ+ Eğitim Araştırma ve Dayanışma Derneği, Özgür Renkler Derneği, Pembe Hayat Derneği, Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) ve ÜniKuir Derneği.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
yıldız tar NATO
ilgili haberler
ÇHD’den NATO protestosu: Halka yasak, muhalefete gözaltı düşüyor
23 Haziran 2026
/haber/chdden-nato-protestosu-halka-yasak-muhalefete-gozalti-dusuyor-320806
NATO operasyonları: Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar da gözaltında
23 Haziran 2026
/haber/nato-operasyonlari-kaos-gl-genel-yayin-yonetmeni-yildiz-tar-da-gozaltinda-320798
Ankara’da ev baskınları ve gözaltılar: "NATO’ya karşı çıkanları susturmak istiyorlar"
23 Haziran 2026
/haber/ankarada-ev-baskinlari-ve-gozaltilar-natoya-karsi-cikanlari-susturmak-istiyorlar-320792
Ankara Valiliği NATO Zirvesi gerekçesiyle 13 gün yurttaşlık haklarını askıya aldı
23 Haziran 2026
/haber/ankara-valiligi-nato-zirvesi-gerekcesiyle-13-gun-yurttaslik-haklarini-askiya-aldi-320785
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
ÇHD’den NATO protestosu: Halka yasak, muhalefete gözaltı düşüyor
23 Haziran 2026
/haber/chdden-nato-protestosu-halka-yasak-muhalefete-gozalti-dusuyor-320806
NATO operasyonları: Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar da gözaltında
23 Haziran 2026
/haber/nato-operasyonlari-kaos-gl-genel-yayin-yonetmeni-yildiz-tar-da-gozaltinda-320798
Ankara’da ev baskınları ve gözaltılar: "NATO’ya karşı çıkanları susturmak istiyorlar"
23 Haziran 2026
/haber/ankarada-ev-baskinlari-ve-gozaltilar-natoya-karsi-cikanlari-susturmak-istiyorlar-320792
Ankara Valiliği NATO Zirvesi gerekçesiyle 13 gün yurttaşlık haklarını askıya aldı
23 Haziran 2026
/haber/ankara-valiligi-nato-zirvesi-gerekcesiyle-13-gun-yurttaslik-haklarini-askiya-aldi-320785
Sayfa Başına Git