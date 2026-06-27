NATO Zirvesi öncesi operasyon: Tutuklu sayısı 178’e çıktı

36. NATO Zirvesi öncesi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 23 Haziran’da yapılan operasyonlarda 225 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 241 kişiden 225’i, polis ve jandarma ekiplerinin çok sayıda adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınmıştı.

178 kişi tutuklandı

Gözaltına alınanlardan 219’u adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan kişilerden 178’i hakkında tutuklama kararı verildi.

34 kişi ev hapsi adli kontrolüyle serbest bırakılırken, 6 kişi savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

İlk sevklerde 103 tutuklama

İlk sevklerde aralarında akademisyen Doç. Dr. Emel Memiş, gazeteci Yıldız Tar, TEMA Vakfı Ankara Temsilcisi Nevzat Özer, Umut-Sen Sözcüsü Burcu Arıkan ile Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukatlar Semra Demir ve Kürşat Bafra’nın da bulunduğu 103 kişi tutuklanmıştı.

Aynı süreçte 26 kişi hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

Adli süreç sürüyor

Tutuklananlar arasında IŞİD bağlantılı oldukları belirtilen kişilerin de bulunduğu aktarıldı.

Soruşturma kapsamındaki adli sürecin sürdüğü bildirildi.

(NÖ)