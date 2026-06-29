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KADIN
YT: Yayın Tarihi: 29.06.2026 16:36 29 Haziran 2026 16:36
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.06.2026 16:39 29 Haziran 2026 16:39
Okuma Okuma:  1 dakika

Ankara Kadın Platformu'ndan NATO'ya karşı eylem

Kadın Platformu üyeleri, Konur Sokak boyunca üzerinde "Korkma, bu uçak kağıttan" yazılı kağıt uçaklar uçurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ankara Kadın Platformu'ndan NATO'ya karşı eylem

Ankara Kadın Platformu, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan NATO zirvesi öncesinde kâğıttan uçaklarla bir eylem yaptı.

Kadın Platformu üyeleri, Konur Sokak boyunca üzerinde "Korkma, bu uçak kağıttan" yazılı kağıt uçaklar uçurdu.

Kağıt uçakların içinde şu yazı vardı:

"Korkma, bu uçak kâğıttan!
Ama NATO'nun savaş politikaları, insanların üzerine bombalar yağdırıyor.
Kadınlar ve LGBTİ+lar NATO'ya hayır diyor!
Ankara Kadın Platformu"

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