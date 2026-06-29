Ankara Kadın Platformu'ndan NATO'ya karşı eylem

Ankara Kadın Platformu, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan NATO zirvesi öncesinde kâğıttan uçaklarla bir eylem yaptı.

Kadın Platformu üyeleri, Konur Sokak boyunca üzerinde "Korkma, bu uçak kağıttan" yazılı kağıt uçaklar uçurdu.

Kağıt uçakların içinde şu yazı vardı:

"Korkma, bu uçak kâğıttan!

Ama NATO'nun savaş politikaları, insanların üzerine bombalar yağdırıyor.

Kadınlar ve LGBTİ+lar NATO'ya hayır diyor!

Ankara Kadın Platformu"

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(EMK)