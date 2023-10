Şaneşîn Performans: "Înfaz komediyeke absurde"

Şaneşîn Performansa li Mêrdînê bi kar û barên şanoyê re mijûl e, van rojan ji bo du tiştan di nava keft û leftekê de ne.

Şanogerên Şaneşîn Performansê, ev demek e ku ji bo li Mêrdînê sahneyeke şanoyê ava bikin di nava liv û tevgerê de bûn. Li gel vê jî ji bo serdema nû lîstikeke nû amade bikin û bi vê lîstikê derkevin ser sahneya xwe ya nû kar dikin.

Di encama van kar û xebatan de Şaneşîn Performansê him sahneya xwe amade kir û wê di serdema nû de lîstika bi navê “Înfaz” derkevin ser vê sahneyê.

Li gorî zanyariyên ku derhêner û lîstikvanê Şaneşîn Performansê Recep Îçenî dan bianetê “Înfaz, komediyeke absurd a li ser hewildana îdamkirina jineke ku ji ber xerabkirina exlaqê civakê, cezayê bidarvekirinê lê hatîye birîn.”

Ev lîstik yek ji çarîneya lîstikên Şaneşîn Performansê ye. Recep Îçenî nivîsandiye û derhêneriya wê jî Îçen tevî Şêrko Janzêmî dike.

Erdal Açil, M. Xelat Ertosi, Özgür Sinan Elik, Sakine Salvaci jî lîstikvanên “Înfaz”ê ne. Dramaturga lîstikê Siya Şavas, şêwirmenda wê Rênas Nas e. Bekir Arslanhan jî kar û barên teknîkî dike.

Projeya “Çarîne”yê

Îçenî bi van gotinan behsa çarîneyê kir: “Armanca me, projeya ku me par dabû destpêkirin îsal bi du lîstikên din biqedînin. Di vê projeyê de me niyet heye ku em ji bo her çar perçeyan bi lîstik û mijarên cur bi cur derbikevin ser sehneyê. Navê vê perojeya me jî ‘çarîne’ ye.”

Şaneşîn Performansê par bi lîstika “Penceşêrê” dest bi vê projeye kiribû. Ew ê lîstikên piştî vê lîstikê jî lîstikên “dîstopîk” û “absurd” bin.

Îçenî derbarê teknîka lîstikê de jî wiha got: “Lîstik bi sembolîzasyonan berê xwe dizivirîne Rojhilatê û bi disîplînên din re dide û distîne.”

Sahneya xwe bi kampanyayê ava kir

Şanogerên Mêrdînê Şaneşîn Performansê di sala 2022yan de ava kiribû. Wê salê şanogeran cara pêşiyê lîstika “Bêcir” lîstibû. Wê demê avakarê komê Recep Îçenî ji bianetê re gotibû, "Ji ber li Mêrdînê dik tuneye, em ê berê xwe bizivirînin şaneşîn û hewşên Mêrdînê."

Komê paşê jî lîstika “Penceşêr” lîstibû. Piştî vê pêvajoyê wan dest bi avakirina sahneyekê kir. Ji bo vê kampanyayek li dar xist. Îçenî rewşa dawî ya derbarê avakirina sahneyê de bi van gotinan ragihand:

“Beriya niha me kampanyaya piştgirîyê dabû destpêkirin ji bo çêkirina sahneyê. Bi rastî jî me eleqeyek xweş dit û me dît ku gel jî vî tiştî ji me dixwaze. Heta ku ji destê me hat, me dest bi çêkirina sahneyeke profesyonel kir. Lê mixabin em çi bikin jî kêmasiyên me zû bi zû naqedin. Her çi qas derfetên me kêm jî bin, em spasdarê wan kesan e yên ku ked dane û piştgirîya me kirine. Em dixwazin berê şanoya kurdî, ji jêrzemînan ber bi şaneşînan ve bizivirînin.”

Şanogerên Şaneşîn Performansê wê 15ê Çiriya Pêşiyê, roja Yekşemê saet di 8ê êvarê de derkeve ser sahneya xwe ya nû û lîstika xwe ya nû ya bi navê “Înfaz”ê cara pêşiyê bilîzin.

Paşê jî heman lîstik wê di 21 û 28ê mehê de bê lîstin. (FD)