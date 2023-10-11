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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 11 Ekim 2023 11:25
 ~ Son Güncelleme: 11 Ekim 2023 12:32
2 dk Okuma

"Kürt tiyatrosunun yönünü, bodrumlardan balkonlara çevirmek istiyoruz"

Recep İçen "Înfaz"ın "absürt komedi" olduğunu bundan sonraki iki oyunun da yine aynı tarzda olacağını kaydediyor.

Ferid Demirel
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Ferid Demirel

Ferid Demirel
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/10/sanesin-performans-infaz-komediyeke-absurd-e.jpg
Şaneşin Performans sahnesi

Mardin’de Kürtçe tiyatro yapan Şaneşîn Performans tiyatro topluluğu, bugünlerde yoğun bir çalışma içerisindeler.

Şaneşîn Performans, kendi sahnesini yapmak için çalışırken, yanı sıra bu yeni sahnede seyirciyle buluşturacakları yeni sezonun oyununu hazırlıyor.

2022 yılında kurulan topluluk, bu süre zarfında Türkçe’ye “Huysuz” olarak çevrilebilecek “Bêcir” ve “Penceşêr” (Kanser) oyunlarını sahneledi.

Şaneşin Performans, bu iki oyunu Mardin’deki sivil toplum örgütleri ve meslek odalarının salonlarında seyirciyle buluşturdu.

Ancak sonrasında kendi sahnelerini kurmak için çalışmalara başladı ve bir kampanya organize etti. Gelinen noktada seyircilerden ve gönüllülerden elde edilen gelirle sahnelerini yapan Şaneşîn Performans üyeleri, yeni sezonu “Înfaz” (İnfaz) oyunuyla açıyor.

“Înfaz”a ilişkin bianet’e bilgi veren Şaneşîn Performans’ın kurucularından, oyuncu ve yönetmen Recep İçen, Înfaz’ın absürt komedi tarzında bir oyun olduğunu ve “toplum ahlakını bozmakla itham edilen bir kadının idam edilme girişimlerini” anlattığını belirtti.

“Înfaz”, Şaneşîn Performans’ın “dört oyunluk bir serisinin” ikinci oyunu. Seri, “Penceşêr” ile başlamıştı. İçen hedefte iki oyun daha olduğunu belirtiyor. Recep İçen’in yazdığı oyunu İçen, Şêrko Jenzem ile birlikte yönetiyor.

Oyunda Erdal Açil, M. Xelat Ertosi, Özgür Sinan Elik ve Sakine Salvacı rol alıyor. Oyunun dramatujisini Siya Savaş, danışmanlığını Rênas Nas ve teknik işlerini de Bekir Arslanhan üstlendi.

Distopik ve absürt oyunlar

“Geçen sene başlattığımız bu projeyi, bu sene iki oyunla daha bitirmeyi amaçlıyoruz” diyen İçen, “Bu projeyle dört parçada değişik konuları işleyen oyunlarla sahneye çıkmayı” planladıklarını ifade etti.

“Înfaz” oyununu “distopik” ve “absürt” diye nitelendiriyor Recep İçen bundan sonraki iki oyunun da yine aynı tarzda olacağını kaydediyor: “Oyun sembollerle yönünü Doğu’ya çeviriyor ve diğer disiplinlerle alışveriş içerisine giriyor.”

15 Ekim günü saat 20.00’da yeni yaptıkları sahnede “Înfaz”ın prömiyerini yapacak olan Şaneşin Performans, “Kürt tiyatrosunun yönünü, bodrumlardan balkonlara çevirmek” istiyor.

Oyun, 21 ve 28 Ekim’de de sahnelenecek. (FD)

Şaneşîn Performans Mardin Kürt Tiyatrosu kürtçe tiyatro
Ferid Demirel
Ferid Demirel
[email protected] tüm yazıları
bianet Kurdî editörü. Marmara Ünivesitesi Gazetecilik Bölümü mezunu. Aynı okulda ve aynı bölümde yüksek lisans yapıyor. Birgün, Dicle Haber Ajansı (DİHA), Dem Tv, Rûdaw TV...

bianet Kurdî editörü. Marmara Ünivesitesi Gazetecilik Bölümü mezunu. Aynı okulda ve aynı bölümde yüksek lisans yapıyor. Birgün, Dicle Haber Ajansı (DİHA), Dem Tv, Rûdaw TV ve Sputnik Kurdistan’da muhabir, editör, haber müdürü ve şef editör olarak çalıştı. "Haber Analizi ve Arşiv İncelemeleriyle: Türkiye'de 9 Gazete" kitabına katkıda bulundu. "Çîrokên Şêwra Ermenan" (Cervantes Yayınları) ve "Guldesteyek ji Baxê Rewanê" (Sor Yayınları) adlı kitapları bulunuyor. 2023 Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik Ödülü (Kürtçe haber dalında) sahibi. 

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Şaneşîn Performans: Mardin’de Kürtçe tiyatro topluluğu kuruldu
7 Mart 2022
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