"Kürt tiyatrosunun yönünü, bodrumlardan balkonlara çevirmek istiyoruz"

Mardin’de Kürtçe tiyatro yapan Şaneşîn Performans tiyatro topluluğu, bugünlerde yoğun bir çalışma içerisindeler.

Şaneşîn Performans, kendi sahnesini yapmak için çalışırken, yanı sıra bu yeni sahnede seyirciyle buluşturacakları yeni sezonun oyununu hazırlıyor.

2022 yılında kurulan topluluk, bu süre zarfında Türkçe’ye “Huysuz” olarak çevrilebilecek “Bêcir” ve “Penceşêr” (Kanser) oyunlarını sahneledi.

Şaneşin Performans, bu iki oyunu Mardin’deki sivil toplum örgütleri ve meslek odalarının salonlarında seyirciyle buluşturdu.

Ancak sonrasında kendi sahnelerini kurmak için çalışmalara başladı ve bir kampanya organize etti. Gelinen noktada seyircilerden ve gönüllülerden elde edilen gelirle sahnelerini yapan Şaneşîn Performans üyeleri, yeni sezonu “Înfaz” (İnfaz) oyunuyla açıyor.

“Înfaz”a ilişkin bianet’e bilgi veren Şaneşîn Performans’ın kurucularından, oyuncu ve yönetmen Recep İçen, Înfaz’ın absürt komedi tarzında bir oyun olduğunu ve “toplum ahlakını bozmakla itham edilen bir kadının idam edilme girişimlerini” anlattığını belirtti.

“Înfaz”, Şaneşîn Performans’ın “dört oyunluk bir serisinin” ikinci oyunu. Seri, “Penceşêr” ile başlamıştı. İçen hedefte iki oyun daha olduğunu belirtiyor. Recep İçen’in yazdığı oyunu İçen, Şêrko Jenzem ile birlikte yönetiyor.

Oyunda Erdal Açil, M. Xelat Ertosi, Özgür Sinan Elik ve Sakine Salvacı rol alıyor. Oyunun dramatujisini Siya Savaş, danışmanlığını Rênas Nas ve teknik işlerini de Bekir Arslanhan üstlendi.

Distopik ve absürt oyunlar

“Geçen sene başlattığımız bu projeyi, bu sene iki oyunla daha bitirmeyi amaçlıyoruz” diyen İçen, “Bu projeyle dört parçada değişik konuları işleyen oyunlarla sahneye çıkmayı” planladıklarını ifade etti.

“Înfaz” oyununu “distopik” ve “absürt” diye nitelendiriyor Recep İçen bundan sonraki iki oyunun da yine aynı tarzda olacağını kaydediyor: “Oyun sembollerle yönünü Doğu’ya çeviriyor ve diğer disiplinlerle alışveriş içerisine giriyor.”

15 Ekim günü saat 20.00’da yeni yaptıkları sahnede “Înfaz”ın prömiyerini yapacak olan Şaneşin Performans, “Kürt tiyatrosunun yönünü, bodrumlardan balkonlara çevirmek” istiyor.

Oyun, 21 ve 28 Ekim’de de sahnelenecek. (FD)