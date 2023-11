“Dema em li betlaneyê bûn, rêveberiya Kurdistan24ê em ji kar derxistin”

Kanala televîzyonê Kurdistan24 a navenda wê li Hewlêrê ye, 20 xebatkarên xwe yên li ofîsên Tirkiyeyê kar dikirin ji kar derxistine.

Kurdistan24 8 sal berê hate vekirin û niha rêveberiyeke nû li wir dest bi kar kiriye. Piştî vê guhertina rêveberiyê, ji nûçegihan, kameraman, edîtorên nûçeyan û yên medyaya civakî xwest ku ew bê sîgorta kar bikin. Her weha ji wan xwestiye ew biçin li Hewlêrê kar bikin. Rojnameger û medyakaran ev daxwaz qebûl nekiriye û rêveberiya nû jî nêzîkî 20 kes ji kar derxistin.

Li gorî zanyariyan, rêveberiya nû ya Kurdistan24 TVyê “guhertina şîrketê” kirine mahne ji bo rojnamegeran û medyakaran ji kar derxe. Li ofîsên Tirkiyeyê yên kanalê, 26 kes dixebitîn.

Kurdistan24 TV nêzîkî Serokwezîrê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzaniyî ye û beriya niha bi demekê Ahmed el-Zawîtî bûbû Berpirsê Giştî yê Weşanê. Abdulhamîd Zebarî jî weke berpirsê malperê hatibû tayînkirin.

Li gorî gotina xebatkaran, beriya niha bi çar mehan gotegot belav bûne ku wê hin kesan ji kar derxin lê ji wan re ti tiştek bi rengekî fermî nehatiye gotin û ji ber vê jî ew her dem ditirsiyan ku wê wan ji kar derxin.

Xebatkarên ku daxwazên rêveberiya nû qebûl nekirine, li beramberî van daxwazan, ji rêveberiyê xwestine şert û mercên wan ên karkirinê baştir bikin û meaşên wan ên sê sal in nayên zêdekirin, zêde bikin. Piştî van daxwazan, rêveberiya nû, ew ji kar derxistin.

Xebatkaran diyar kir ku Berpirsê Giştî yê Weşanê Ahmed el-Zawîtî û berpirsê malperê Abdulhamîd Zebariyî ji xebatkarên malpera Kurdistan24ê re gotiye, ew ji xwe li malên xwe kar dikin, divê bêhtir kar bikin û tiştekî “tewş e” ku ew destûra salê bi kar bînin.

Edîtorên malperê diyar dikin ku ew di nava şert û mercên giran de dixebitîn û ji bo saetên wan ên zêde yên karkirinê û yên din bên çareserkirin, li mixatabekî digeriyan, lê wan mixatab nedîtiye.

Ozgur: Meaşên me piço piço kêm dikirin

Adem Ozgur yek ji wan rojnamegeran e ku rêveberiya nû ya Kurdistan24 TVyê ew ji kar derxistine. Wî di 1ê Gulana 2018an de li malpera Kurdistan24 TVyê dest bi kare edîtoriyê kiriye. Ji wê rojê û heta dawiyê, gelek nûçeyên taybet, dosye, video û hevpeyvîn amade kirine. Dem bi dem li mala xwe, dem bi dem li ofîsa kanalê kar kiriye. Di dema hilbijartinan de jî li qadan nûçe nivîsandine.

Ozgurî diyar kir ku ji roja wî dest bi kar kiriye hem li Tirkiyeyê, him jî li Hewlêrê gelek caran rêveberî diguherî û her rêveberiya dihat jî rê û rêbazên xwe disepandin: “Ji ber vê jî her carê zimanê nûçeyan diguherî. Rêveberiya nû ya hate tayînkirin, xebatkarên beşa tirkî yên Kurdistan24ê jî tê de, dixwest hemû edîtorên malperê li navendê kom bibin. Ji ber me nexwest em biçin Hewlêrê, di demeke nêzîk de hemû xebatkarên serwîsa tirkî û serwîsa kurdî ji kar derxistin. Me dizanî bû ku di nava van saetên dirêj ên karkirinê û strese de, wê navend karên ne karê me jî li me bar bike.”

Ozgurî diyar kir ku nêzîkî sê sal in meaşên wan zêde nekirine û ew tiştên demên berê zêde kirin jî di van demên dawiyê de piço piço kêm dikirin. Li gorî gotina wî daxwazên wan nehatine qebûlkirin: “Dema em li betlaneyê bûn, rêveberiyê em ji kar derxistin.”

Rêveberiya nû daxwaz kiriye ku bê sîgorta kar bikin

Li gorî zanyariyan, beşek ji kesên ji kar hatine derxistin, tezmînata xwe ji rêveberiya kanalê wergirtine û beşek ji wan jî ji ber saetên wan ên zêde ên karkirinê nehatine hesapkirin, tazmînatên xwe nestendine.

Her weha tê diyarkirin ku rêveberiya nû bi hin kesên din re li hev kiriye û ji wan xwestiye ku ew bê sîgorta kar bikin. (FD)